Alianza de creadores audiovisuales para impulsar el cine asturiano

Acaba de nacer "Lluces", la nueva Asociación de Creadores Audiovisuales Independientes d’Asturies. Un grupo integrado por una treintena de profesionales y empresas vinculados al sector audiovisual y cinematográfico que se marca como objetivo "dinamizar" un gremio que en Asturias corre el riesgo de "perder el tren", frente a otras comunidades autónomas. El reto de la transformación digital y una mayor comunicación entre administraciones y profesionales son dos de los retos más urgentes, según explicó ayer Marta Crestelo, presidenta de la asociación.

El grupo lleva trabajando ya cosa de un año con varias mesas de trabajo con las que buscaban dar con una "radiografía" del sector audiovisual asturiano. Y los resultados han sido poco alentadores. "Lo que hemos detectado es que no existe una estrategia definida, y de nada sirve invertir dinero si no hay una hoja de ruta consensuada con los profesionales. Se ha probado que, por cada euro invertido en cine, los beneficios son de entre cuatro y seis, así que no estamos hablando de una inversión a fondo perdido, sino de algo que puede generar riqueza y empleo en Asturias si lo sacamos adelante", defendió la presidenta, que explicó a renglón seguido que, pese a que en la última década el empleo del sector audiovisual ha crecido en un 30 por ciento, "en Asturias se han destruido empleos", por lo que corre ahora el riesgo de quedarse atrás en su transformación digital.

Señaló también Crestelo que la situación actual del gremio aboca a sus jóvenes a "emigrar o precarizarse" y que algunos de los problemas regionales son "la falta de profesionalización" del sector, si bien Asturias sí cuenta con "los mimbres para construir un cesto audiovisual potente" por contar con televisión autonómica, "un festival de referencia internacional" como es el FICX de Gijón, una escuela propia de arte dramático y "un circuito muy interesante" de festivales alternativos. "Estamos en un momento extraordinario, pero hay que aprovecharlo", reivindicó la presidenta, acompañada ayer en la puesta de largo de la asociación en la Escuela de Comercio de Gijón junto a otra docena de compañeros del grupo.