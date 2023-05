Cienfuegos: "Un festival no puede dedicarse solo a programar películas"

Claqueta para la nueva trayectoria profesional del asturiano José Luis Cienfuegos como nuevo director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Tras sus experiencias con los festivales de Gijón y Sevilla, Cienfuegos (Avilés, 1964) recoge una metafórica espiga de oro –su máximo galardón– para liderar un certamen con 68 años de historia. Es consciente, señala a LA NUEVA ESPAÑA, que "tiene una estructura, y una tradición y una exigencia. Pertenece a una ciudad que lo lleva en el corazón. Es una grandísima responsabilidad. Tienes que responder a las expectativas y al afecto que vuelcan. Lo he sentido estos días. Es algo muy especial".

Eso "motiva mucho", afirma, y "estimula para hacer las cosas atendiendo a la excelencia y el cuidado extremo. Cuidar a los cineastas, a las películas, a los espectadores... En el proyecto que presenté importó que me considere ‘hijo de la Seminci’ y discípulo de Fernando Lara –su director en 21 ediciones–. Teniendo claro que los festivales están al servicio del cine".

Cienfuegos explica sobre sus ideas cristalizadas en Gijón –donde hubo "una reinvención absoluta del festival"– y Sevilla que "hay adaptación y querencias a la hora de trabajar. Lógicamente, el tema de los nuevos públicos o el trabajar con jóvenes está ahí. Hay matices y formas de hacer que uno no ha olvidado sino que quizás ha mejorado. La forma de hacer encuentros con directores, por ejemplo".

Toca reivindicar la historia de Seminci "sacando partido a sus cimientos tan sólidos que permite tener un equipo estable y estar abiertos todo el año. Sirve para coger impulso. Con arenas movedizas es difícil que des un salto considerable hacia delante". Y luego, promete, "jugaremos con la programación como nos justa jugar, dialogando el cine del pasado con el presente, logrando un equilibrio entre secciones... Mucho trabajo pero sin vértigo".

Valora que la Seminci haya apostado siempre por el papel de la mujer en la industria del cine, hoy imparable: "Hay que consolidar un trabajo que ya se ha realizado bien. Solo queda continuarlo".

¿Habrá elementos transgresores? "Llegarán. No se introducirán con un afán de simple provocación. Todo tiene un porqué. Estarán integrados en la programación. En Sevilla proyectamos películas de Ulrich Seidl, y no pasó nada. Explicando bien las cosas nadie se va a sentir herido ni ofendido". El cine en salas no está en su mejor momento, y Cienfuegos defiende el papel de los festivales para paliarlo: "Hace 15 años, no hace tanto, la situación era muy diferente. Ahora siento que los festivales, aparte de que somos necesarios para la visibilidad de la circulación cinematográfica, formamos parte del equipo de un cine de calidad y de autor. Exhibidores, distribuidores, cineastas... La industria en general ha integrado a los festivales. Es un cambio radical. Y con resultados. Yo trabajo con los agentes de ventas internacionales, con distribuidores independientes... Si además cuentas con la complicidad de un ministerio de cultura sensible a las apuestas por los nuevos realizadores, por un cine ortodoxo... Ese estar todos a una se nota y permite que en España haya cine interesante. Lo que ha ocurrido con el nuevo cine español es la combinación de varias apuestas, no es un milagro así porque sí".

El sello personal que imprimió a los certámenes de Gijón y Sevilla no es una "idea preconcebida. Eran modelos con sustanciales diferencias, y en su momento me adapté a una ciudad como Sevilla, que fue muy generosa conmigo. Sé que se esperan cosas de nosotros, y solo queda trabajar para cumplir esas expectativas".

Tiene ideas en el cajón que le gustaría cristalizar, pero "no es el momento de desvelarlas, claro. Es lo bueno: tienes un trabajo en el que debes ir adaptándote a los tiempos. Un festival no puede dedicarse solo a programar películas, debe estar abierto todo el año, realizar actividades de formación, y una labor de acompañamiento a los cineastas y de conexión con el público durante todo el año. No vale decir hola y a los nueve días, adiós". Motivo de satisfacción: "Traer a cineastas que han tenido en Cannes o Venecia la premier mundial y de repente se enfrentan a un público inesperado de 16 ó 17 años es muy bonito. Primero, el desconcierto ante una audiencia que les hace replantearse muchas cosas sobre su propia obra. Un momento casi mágico de retroalimentación. Chavales escuchando a los creadores y viceversa". La relación con plataformas como Netflix pasa por una prioridad: "Lo importante son las películas y los cineastas. No se prohíbe la entrada a nadie".