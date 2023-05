Las campañas publicitarias que apelan a la emoción son de las más afectivas. Pero no todo vale. Una joven denuncia la notificación que recibió de una conocida aplicación de compraventa de segunda mano por el Día de la Madre. El mensaje simulaba la fórmula con la que se presentan las llamadas perdidas en el teléfono móvil y ponía: "Mamá. Llamada Perdida. Te está llamando para que vendas lo que no usas".

La mujer no tardó en comentar la situación en sus redes sociales y escribió a la compañía para quejarse. "Mi madre murió hace 5 años. Hoy casi se me sale el corazón cuando me llega esta notificación", comentó. Y añade: "No sé, igual no está muy acertado. Dadle una vuelta".

Oye @wallapop

Mi madre murió hace 5 años. Hoy casi se me sale el corazón cuando me llega una notificación que dice "Mamá. Llamada perdida"

No sé, igual no está muy acertado. Dadle una vuelta. pic.twitter.com/lPbiJQfqIs — Lucía M. Taboada (@merylou) 7 de mayo de 2023

No fue la única que mostró su disgusto con esta notificación: "La mía murió en octubre y sentí lo mismo que tú…". Son muchas las personas que creen que este tipo de campañas no resultan acertadas. "A mi ocurrió igual y el corazón me dio un vuelco, creo que todas las marcas deberían de pensar en esas publicidades tanto el día de la madre como del padre cuando ya no están con nosotros".

También hay quien considera que no se debe tomar esas cosas en serio. "Qué pesados sois, era el día de la madre y era una notificación para marketing. Hacen generalizaciones para ciertas cosas, no hay que ponerle la puntillita a todo y tomarlo a lo personal", comentan.