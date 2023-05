Alejandro Avello, el ovetense aliado de las ballenas jorobadas que estudia los grandes rorcuales en Baja California

El ovetense Alejandro Avello va a pasar cinco años, si no son más, aprendiendo de los "ancianos del mar". Tomando buena nota de todo lo que le puedan contar, a su manera, las ballenas jorobadas del Cabo San Lucas, en la Baja California Sur (México). Quiere saberlo todo de unos rorcuales que son "como la historia viva del mar, la cultura de los océanos", dice. Unos cetáceos a los que les cogió cariño mucho antes de verlos en la distancia corta. "Han sido mi animal favorito. He viajado por medio mundo y visto muchas especies, pero llegó en momento en que necesitaba ver ballenas jorobadas, esos gigantes del mar sinónimo de conocimiento y parte fundamental para los océanos y para nuestro planeta, ya que desempeñan una labor básica en el ciclo del carbono. A su vez, las ‘jorobadas’ realizan todo tipo de comportamientos en la superficie, por lo que son muy atractivas para su observación y estudio", explica.

Así que se podría decir que va a pasar unos años cumpliendo un sueño y demostrando que su tenacidad no sabe de resignación. Amante de los animales desde chiquillo, estudió Magisterio por Educación Física porque no pudo hacer Biología y cuando se cansó de rodar por trabajos que no eran lo suyo, decidió que la primera idea era la buena. En Madrid se formó como Especialista en Mamíferos Marinos y trabajó en diferentes proyectos por Europa (Bélgica y Alemania) "con entidades que apostaron por innovadores proyectos de conservación animal y proyectos de cría y reintroducción de especies amenazadas". Ya no había vuelta atrás: "Quería dedicar mi vida a los animales", recuerda, aunque "no terminaba de sentirme como yo esperaba". Así que su siguiente paso fue trabajar para centros de rescate y, más tarde, para organizaciones conservacionistas.

Así fue acotando su pasión y decidiendo que lo que de verdad le motivaba era "observar el comportamiento animal y elaborar todas las posibles hipótesis que se pueden formular en base a diferentes tipos de conducta". Por eso acabó estudiando el máster de Etología en la Universidad Autónoma de Madrid. La última pieza de su puzle personal la puso al crear Oceavida, una ONG española con carácter internacional dedicada a la conservación y protección de especies mediante proyectos de investigación, cooperación internacional y divulgación científica.

Y con Oceavida acaba de cerrar un proyecto "muy grande y muy bonito" en Baja California Sur, para estudiar el comportamiento de las ballenas jorobadas. También buscarán la correlación de factores externos ambientales y humanos con patrones de cambios conductuales de las ballenas, "para averiguar cómo puede afectarles el cambio climático y nuestras actividades humanas", explica. Además de la parte de investigación, el proyecto incluye educación y divulgación, "por lo que queremos llevar al mar a escuelas, institutos, universidades, colectivos sociales con menores capacidades económicas y otros colectivos dentro de la comunidad local. Impartiremos a su vez charlas, talleres, actividades y seminarios enfocados en la protección de las ballenas y toda la biodiversidad, así como educación ambiental", detalla el director de Oceavida, entidad que necesita toda la financiación que sea posible para llevar adelante sus proyectos, por lo que apelan a cualquiera que tenga sensibilidad por el medio marino.

Explica el ovetense que la ballena jorobada tiene en las aguas de Baja California Sur su zona de reproducción y cría de ballenatos. Solo en el proyecto preliminar –el bueno no lo empiezan hasta noviembre– ya tienen más de 200 registros de observación de ballenas y sus crías o grupos de "jorobadas". Avello quiere poner su grano de arena para que algo cambie en esa área del Pacífico. "Al extremo sur de la Baja se encuentra Cabo San Lucas, una de las poblaciones más grandes y que más turismo recibe. Su desarrollo urbanístico así como poblacional crece a una velocidad increíble, lo que hace que la oferta de turismo, en este caso de actividades marinas, se multiplique. La densidad de embarcaciones es enorme y la regulación en cuanto al avistamiento de ballenas es muy pobre; ya han muerto varias crías de ballenas durante esta última temporada debido a atropellos y choques de embarcaciones, además de otras tantas heridas. Todo esto sumado al crecimiento de Cabo San Lucas y el turismo hizo inevitable preguntarse qué pasaría en unos años con estas ballenas si todo continuaba así. Ahí es cuando surge nuestro proyecto".

Está lleno de ilusión y tiene claro que "el foco o epicentro son las ballenas, pero hay mucho más. Queremos concienciar desde el corazón, pues al final es enseñando y no imponiendo como se empieza a aprender y conocer, para luego amar y, finalmente, querer conservar". Su plan es que "mediante el respeto de la población local hacia algo que es patrimonio suyo, como lo son las ballenas, se conseguirá involucrar y transmitir ese mismo respeto a cualquier turista que quiera visitar Cabo San Lucas y sus ballenas".