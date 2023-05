La Escuela de Comercio de Gijón será el escenario en el que se desarrolle este sábado y domingo el ciclo "Desorden y concierto", que está vinculado al Festival Internacional de Cine de Gijón y que pone el foco en el documental musical. "Ennio, el maestro", "Can and me", "Sonic Fantastic" o "Fiesta" serán algunas de las proyecciones. Este último trabajo está dirigido por la avilesina afincada en Gijón Estela Cubilla y se podrá disfrutar este sábado a las 19.30 horas. "Este ciclo debe tener continuidad, es muy importante visibilizar títulos que se centran en la música", relata Cubilla.

Su obra "Fiesta" transcurre alrededor de la idea y de la necesidad de festejar y de crear comunidad. "Se analiza la importancia que tiene a nivel psicológico y sociológico", comenta Estela Cubilla. "Se puede ver lo que ocurre dentro y fuera desde que comienzan los festejos. Es un recorrido por las fiestas populares, centradas en Gijón, y tiene de especial el que podemos ver y oír a esas personas que no están en el escenario, que hacen ese trabajo invisible y tienen mucha importancia", subraya. Estela Cubilla, que lleva más de una década de trabajo con videoclips y otros formatos audiovisuales en torno a la música, resalta la importancia de reflejar con este trabajo ese apartado más tradicional del ocio: "Vivimos la época de los macrofestivales y hay que poner en valor los festejos populares, son nuestra seña de identidad, hay que apostar fuerte por ellos porque son de todos".