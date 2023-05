Carlos Goñi: "No me rechina tocar mis temas más populares"

Carlos Goñi (Madrid, 1961) es el líder de la mítica banda "Revólver", que actuará el próximo 19 de mayo a las 20.30 horas en el teatro de la Laboral, dentro de la gira para mostrar su nuevo disco.

–33 años con "Revólver", y supera los 40 de carrera contando "Garage" y "Comité cisne". Va a ser verdad eso de que los viejos rockeros nunca mueren.

–Me gusta más lo de que "Mala hierba nunca muere". Ni en el mejor de los sueños imaginaba estar tantos años. Es más, ni siquiera sabía que se podía tener 60 años y seguir ahí activo en la música.

–¿Cuál es el éxito para seguir enganchando al público?

–Que me lo tomo siempre como si me fuera la vida en ello, en cada concierto, canción o letra. Soy muy pasional. Creo que el público todo eso lo capta. Y no voy a ser un necio y decir que esto es regalado. Trabajo muchas horas y lo llevo haciendo toda mi vida. No soy de la cofradía de la Virgen de las Musas. Trabajo mucho cada canción para atreverme a mostrarla.

–Llevan una veintena de discos de diferentes estilos. ¿La renovación es clave para seguir?

–Aunque se utilice el plural para referirse a "Revólver", realmente he sido yo el que he estado siempre. Lo que he cambiado es mucho de músicos, en función de cada proyecto. Tengo la suerte de que en los últimos la banda se me ha configurado del todo y lo disfruto de una manera muy especial. La mejor versión de "Revólver" es la de ahora mismo. Y soy muy curioso, es muy difícil de seguirme el paso. Me interesan tantísimas cosas, que no paso de nada, y se ve reflejado en los discos.

–¿Qué le inquieta ahora?

–Lo estoy pasando muy mal con el tema de la Inteligencia Artificial. Estoy un poco asustado, no sé si quiero tener más datos (risas).

–Su último trabajo, "Adictos a la euforia", ¿a qué suena?

–Es una autopista directa entre hoy y mi memoria más temprana de por qué me dedico a esto, con esa canciones que me partieron el corazón. Es un disco que no es que tenga guiños a la música de los setenta que me fascina, sino que es a la de principios de esa década.

–¿Llega a cansarle tocar sus temas clásicos en los conciertos?

–En una gira la clave es equivocarte lo menos posible con el repertorio, porque todas no caben. Siempre he creído que somos lo que fuimos. "San Pedro", "El roce de tu piel", "Tu noche en la mía" o "El dorado" es todo lo que soy. No me rechina tocar mis temas populares. Sería un poco necio quitarlos del repertorio. El último álbum es la excusa del público para venir a verte, todos esperan oír esas canciones de siempre, el principal motivo por el que te vienen a ver es tu carrera. A mí me pasa igual.

–¿Toca reivindicar la figura del cantautor ante las modas del momento como la música urbana?

–Siempre ha pasado lo mismo, no es de ahora. Las letras de rock and roll puro eran para echarse a llorar. Y el pop ya, ni te cuento. Siempre habrá gente que escriba mejor o peor. Y para encontrar esos temas currados te tocará bucear, no te lo pondrán en la radio, sino que habrá que mirar las plataformas digitales. Cuando era crío tenía que bucear en las tiendas de discos. Pero hoy no hay excusa para no escuchar muy buena música, sea gratis o por poco dinero. Solo hay que echarle tiempo para descubrirla en las plataformas digitales. Como para una buena película.