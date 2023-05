Hélène de Rusia y Francia

Hélène Carrère d’Encausse, Premio «Princesa de Asturias» de Ciencias Sociales desde el miércoles de esta misma semana, perteneciente a la Academia francesa de la Lengua y Secretaria perpetua de la misma (Madame le secrétaire perpétuel), es una mujer objeto de mi curiosidad desde hace décadas –años ochenta y noventa del pasado siglo– si bien, inicialmente, no fue por ella misma, sino por otra mujer, la belga Marguerite Yourcenar. Esa escritora, conocida en España básicamente por «Memorias de Adriano», fue la primera mujer en ingresar en la prestigiosa institución académica de Francia («La Coupole»), venciendo su patrocinador y valedor, el escritor Jean d’Ormesson, la presión contraria de académicos misóginos, que eran muchos. Y si Marguerite Yourcenar fue la primera mujer académica, ingresando en el grupo de los llamados «inmortales», pronunciando su «Discurso de recepción» el 22 de enero de 1981, Hélène Carrère fue la tercera elegida (1990), siendo la segunda la helenista Jacqueline de Romilly (1988).

La condición misógina de los académicos franceses me recordó la de los españoles, que en las primeras décadas del siglo XX se opusieron a que la escritora Emilia Pardo Bazán ingresara en la Academia española (RAE), falleciendo en 1921 sin conseguirlo. Ahora, después de las declaraciones de Darío Villanueva, ex presidente de la RAE, y del magnífico libro de Isabel Burdiel, editado por Taurus en 2019, titulado «Emilia Pardo Bazán», se saben detalles de los tejemanejes y zascandilerías de escritores contrarios a mujeres, que hicieron lo posible e imposible para que la «encorsetada» gallega no entrara en la Academia (escritores misóginos que pasaron a la historia como «progresistas», estando alguno muy relacionado con Vetusta).

Hay mucha información en Internet, incluidos vídeos, sobre Hélène Carrère; no repetiré lo que allí puede leerse. Señalaré que Hélène Carrère pronunció el «Discurso de recepción» en la Academia francesa el jueves, 28 de noviembre de 1991, pronunciando el «Discurso de respuesta» (réponse) el académico Michel Déon. La editorial Fayard, en 1992 lo publicó en forma de libro –un total de noventa páginas–, que adquirí el 9 de febrero de 1992 en una librería de Biarritz, según anotación en el libro mismo.

El discurso de recepción es un relato biográfico de Jean Mistler, ocupando ella el sillón que fue de él, vacante por fallecimiento, también académico y secretario perpetuo de L’Academie. Confieso que ese discurso biográfico no me interesó mucho, pues Jean Mistler, que en un tiempo, por su inteligencia, precocidades, cultura y dotes artísticas, fue considerado «una esperanza de la Tercera República», acabó políticamente de manera triste. Fue Ministro en el gobierno colaboracionista de Pétain, y en la página 34 escribe la nueva académica: «Jean Mistler, el 10 de julio de 1940, presentó ante la Cámara de Diputados y el Senado, reunidos en Asamblea nacional, el artículo único que pondrá fin a la III República, confiando todos los poderes al mariscal Pétain».

En ese Discurso, la hoy Premio «Princesa de Asturias», señaló la Academia como «lugar de memoria y de defensa de la cultura francesa» y como «el lugar más prestigioso de la comunidad espiritual y de la tradición de Francia». Explicó resumidamente su concepción de Europa, cuya frontera no termina en Alemania, y faltando a esa Europa –señala– «Dostoïevski, Pouchkine, Gogol, Lermontov, Tourgueniev, Tolstoï y también Mickiewicz, Petöfi, Kafka y Panait Istrati, y otros más». Concluyó su Discurso: «Me acogéis, señores, entre vosotros en el mismo momento en que se está produciendo un cambio milagroso». (Se estaba refiriendo al cambio en Rusia a finales de 1991 con la caída del comunismo).

La respuesta del académico Michel Deón, ejemplo francés de literato y editor, sin relación con la política, es interesante, pues resume la vida y obra histórica de Hélène Carrère d’Encausse. Comienza así: «Nacida en Francia, hija de emigrados rusos que conservan en el fondo de sus corazones el amor y el orgullo de sus orígenes, habéis crecido en el espíritu de dos culturas que se ha felizmente completado en vuestra formación de historiadora». Se refirió luego Michel Déon al padre de Hélène, natural de Georgia, y a la madre, nacida en Florencia, de parientes rusos y renanos. La denominó «exploradora de la santa Rusia y de la Unión soviética», recordando sus diplomaturas en ciencias políticas, doctora en historia, en letras y en ciencias humanas, y destacando su peculiaridad, que es «la lúcida pasión, amorosa, fortificada por una inmensa piedad respecto a la llamada ‘la desgracia rusa’ (Le malheur russe)».

Michel Déon repasa en su Discurso las obras históricas de H. Carrère y hace desfilar a personajes por ella estudiados, a Pedro el Grande, el primer emperador de todas las Rusias, y a otros de la Rusia soviética, como Lenin, Stalin, Khrouchtchev y otros. Y aquí señalo el libro «Seis años que cambiaron el mundo (La caída del imperio soviético)», editado en castellano por Ariel en 2016, en cuya primera parte analiza la autora «La Revolución de Gorbachov» y concluye con «La muerte de la URSS», escribiéndose a modo de prefacio que «es la historia de los seis años que cambiaron el mundo tan radicalmente como los diez días de 1917». Mas la historia continúa, siendo la actual guerra entre Rusia-Ucrania en tiempos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, un nuevo hito añadido en la compleja historia de Rusia, en lo político y religioso, tierra eslava y europea. Y en «Le Figaro Magazine» del 7 de octubre de 2016, aparece dicho: «Rusia y Ucrania son de hecho consanguíneas: no hay familia rusa que no cuente entre sus miembros un ucraniano ni familia ucraniana en la que no haya un ruso». La deriva última de Putin alejó cada vez más de él a Hélène Carrère.

Por razones de espacio debo ya concluir, pero no quiero hacerlo sin omitir lo siguiente importante: El 14 de marzo de 1996, el cardenal Lustiger, arzobispo de París, ingresó en la Academia, siendo respondido por Hélène Carrère, que pronunció el discurso de recepción (ambos Discursos se publicaron en «Le Monde» el sábado 16 de marzo de 1996). El 4 de noviembre de 1999, René Rémond, historiador y politólogo, ingresó en la Academia, siendo respondido por Hélène Carrère, que pronunció el discurso de recepción (ambos Discursos se publicaron en «Le Monde» el viernes 5 de noviembre de 1999). Tanto Lustiger como Rémond fueron personajes centrales del catolicismo francés contemporáneo; esos dos discursos de recepción de «Madame le secrétaire perpétuel» son de una profundidad religiosa muy importante, pero no podemos analizarlos ahora. Y esa mujer fue la premiada en Asturias…