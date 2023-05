"La filosofía tiene una salud de hierro y eso de que no gusta a los chavales es un mito"

Juan J. Alonso (Gijón, 1962) siente la pasión por Atenas que es lógico encontrar en un profesor de Filosofía. Eso fue lo primero que despertó su curiosidad, pero lo que le ha enganchado y le ha hecho regresar año tras año es la personalidad de la ciudad moderna. De las andanzas de Alonso, uno de los articulistas de LA NUEVA ESPAÑA que están detrás del pseudónimo Antonio Rico, da fe su libro "En la calle con Socrates. Los filósofos en las calles de Atenas" (Rema y Vive), que presentará el 18 de mayo, a las 19.00 horas, en el Museo de Bellas Artes de Asturias.

–Al jubilarse sus alumnos en el instituto Doña Jimena, en Gijón, le hicieron prometer que escribiría un libro sobre Atenas. ¿Es este?

–Me pidieron que lo escribiera y se lo dedicara, y así ha sido. Sigo viéndolos y doy charlas en institutos.

–Se supone que a los chavales no les interesa la filosofía.

–Hay que hacerlo muy mal como profesor para que no les encante Grecia. La filosofía tiene una salud de hierro y eso de que no gusta a los chavales, que no la entienden, es un mito. Intentan reducir las horas de la asignatura pero ahí sigue. ¿Pero cómo no van a disfrutar haciéndose preguntas, encontrándose con filósofos que también se las hacen y que las responden de maneras tan distintas?

–"En la calle con Sócrates" es, además de una guía, una declaración de amor a Atenas.

–Atenas me gustó desde el primer día. Viajé por primera vez con 40 años, ahora tengo 60 y he ido todos los años, y no es solo por la filosofía, la historia y los clásicos, es por las calles, la gente, el ambiente... Todo. Ahora que me he jubilado he ido allí y he escrito a mi aire, aunque el libro estaba escrito ya en mi cabeza.

–Dice que no le molestan los turistas, al contrario.

–Yo soy un turista y disfruto más de los lugares cuando hay gente que cuando no la hay. En la acrópolis, en la colina de Pnyx, en las ágoras… Me lo paso muy bien rodeado de gente, me gusta encontrármela y me gusta mirar a los que miran, sus caras, el asombro. Donde no hay gente no me van a encontrar.

–Usted mismo es el autor de las fotografías que acompañan el texto.

–No soy un gran fotógrafo, pero esas fotos tienen el encanto de estar hechas en el momento preciso en el que debían hacerse.

–Con sus fotos y su relato va recorriendo las calles y la historia de la filosofía.

–La idea era encontrar en cada calle con nombre de filósofo la filosofía de ese autor. Pasaba un día por cada calle, o más, hasta que me pasaba algo relacionado con el filósofo, en las peluquerías, en las tabernas, en los supermercados… Es, primero, un libro sobre las calles de Atenas y, en segundo lugar, una introducción a la filosofía.

–Es una guía exhaustiva, en la que enumera hasta el número de ferreterías, de supermercados o peluquerías de cada calle.

–He hecho un diagnóstico al milímetro. Son calles que no tienen nada especial, más allá de llamarse Heráclito o Anaxímenes. El lector podrá preguntarse por qué hay tantas ferreterías y si viaja hasta allí tendrá la gracia de encontrarse esas tiendas de las que escribo, o no, porque todo responde al momento, el otoño de 2022, y podría cambiar.

–Dedica el primer capítulo a la calle Sócrates.

–Todo el mundo me dice que es fea, pero yo no estoy de acuerdo. Tiene mucha vida, muchas zonas distintas, todo tipo de tiendas, una parte más griega y otra de inmigración. Es una calle céntrica, de una ciudad. Con ese nombre quizás la gente espera encontrar algo más romántico.

–¿Una calle que resuma la esencia ateniense?

–Aristóteles quizás, una calle muy larga, con una parte elegante, cerca de la plaza Victoria, y otra de inmigración. No son zonas turísticas, están lejos de Plaka.

–¿Y los atenienses?

–Los griegos son muy peleones, muy reivindicativos, mucho de manifestarse y por cosas muy variadas. En la plaza Sintagma rara es la semana en que no hay una manifestación, por motivos diferentes siempre. Yo he estado en algunas, aquello parece el inicio de algo, pero luego se disuelve y se van al café tranquilamente.