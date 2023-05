Loreen, entre la gloria y el "déjà vu" en Eurovisión

Desde que se presentó hace unos meses al "Melodifestivalen" (programa de selección de televisión de Suecia para Eurovisión), la cantante sueca de origen bereber Loreen, ya se perfilaba como ganadora de la 67ª. Edición de Eurovisión. Y así fue.

Once años después de triunfar con la conocidísima "Euphoria", Loreen arrasó el festival con "Tatto", que bien se puede considerar la segunda parte de una saga de la artista escandinava en el mundo eurovisivo. Seguramente más de uno tuvo la sensación de "déjà vu" cuando la estaban escuchando.

Y es que la propuesta del país escandinavo, cuyo tema fue compuesto por la propia Loreen junto a Peter Boström, Thomas G:son, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Jimmy Jansson y Moa "Cazzi Opeia" Carlebecker, es técnicamente impecable y visualmente adictiva, pero sin sorpresas . Candidatura perfecta pero nada arriesgada.

Loreen, además de ganar el festival en el M&S Bank Arena de la británica ciudad de Liverpool, ha hecho historia: Por una parte, le ha dado la séptima victoria a Suecia, convirtiendo a este país en el que más micrófonos de cristal tiene en toda la historia del festival, empatando con Irlanda, que también suma siete. Por otra, Loreen se convierte en la primera mujer que gana el festival dos veces. El primer hombre fue el Irlandés Jhonny Logan, que suma dos victorias como compositor e intérprete (1980 y 1987), y una como compositor ("¿Why me?", que fue interpretado brillantemente por Linda Martin).

El años 2024 será para el país nórdico el momento de acoger el festival coindiciendo con el 50 aniversario de su primera victoria de la mano del icónico grupo "ABBA" con "Waterloo". ¿Es éste el momento en el que los suecos nos regalarán un show con sorpresas y que rompa con la dinámica de los anteriores años? Los suecos no solo revolucionaron el mundo del mueble con IKEA, también han propulsado el festival de Eurovisión cuando tuvieron que celebrarlo en el año 2000 en Estocolmo. A partir de entonces, el país de Escandinavia ha sido todo un referente para Eurovisión. Sin embargo, parece que en la última década el festival ha llegado a un formato que no evoluciona. Shows técnicamente perfectos, pantallas led, fuegos fríos, Mapping (proyección de imágenes sobre objetos, como faldas) o realizaciones que parecen más de un video clip que de una actuación en vivo, pero ya. Quizás sea hora de que el festival avance y busque nuevas ideas para alterar el formato; recursos quizás mas personalizados en cada uno de los países anfitriones evitando (como ocurre actualmente), que las galas sean iguales si celebran en Liverpool, en Tel Aviv o en Rotterdam.

La anfitriona BBC produjo una gala de lo más correcta, conducida de forma brillante por los presentadores de la cadena, Graham Northon y Hannah Waddingham, a la que se sumaron Alesha Dixon y la ucraniana Julia Sanina. La velada estuvo marcada por recurrentes guiños a Ucrania (ganador de la pasada edición), mensajes de diversidad, fraternidad y muchas sonrisas. Sin embargo, también hubo espacio para lágrimas y algún gesto políticamente incorrecto.

El varapalo fue para España. Blanca Paloma planchó una actuación que la llevo al top 10 en la votación del jurado. Sin embargo, tan sólo recibió 5 puntos del televoto (3 procedentes de la audiencia de Portugal y 2, del conjunto de la audiencia del resto del mundo), colocándola en el puesto 17.

Para muchos no fue una sorpresa. Para otros, un golpe bajo. Sin embargo, la cantante manifestó estar muy contenta con su trabajo e insistió en la necesidad de enviar propuestas arriesgadas y distintas para que "plantemos una semilla que vaya poco a poco creciendo".

Y es que "Ea, ea" era sin duda una candidatura arriesgada. Con una puesta en escena de lo más cuidada, que mezclaba la esencia del flamenco con la música electrónica, Blanca Paloma llegaba a Liverpool con intención de arrasar. Pero no pudo ser. Recuerda a lo vivido el 23 de abril de 1983, hace ya cuarenta años, cuando una jovencísima Remedios Amaya se subía al escenario de Eurovisión para llevar el flamenco a lo mas alto, acabando en la cola de la lista con "zero points".

Según manifestó la propia Remedios, Europa no entendió su tema y por ello, los puntos brillaron por su ausencia.

Y de las lágrimas a la peineta, y no precisamente la de las flamencas, si no a otra bien distinta.

La canadiense de origen marroquí Fatima Zahra Hafdi, más conocida como "La Zarra", también tuvo su minuto de gloria. La que es la representante de Francia era una de las favoritas con su sensual interpretación del tema disco "Evidement". Evidentemente, se la esperaba dentro del top 10. Sin embargo, los 104 puntos recibidos en total (54 del jurado y 50 del público), la colocaron en un decimosexto puesto, por encima de España. El resultado parece que no le agradó mucho a la artista, que impulsivamente elevó su dedo corazón cuando las cámaras la enfocaban en el momento de recibir el televoto.

La Zarra, ante la controversia geneada por su reacción, manifestó que la peineta "no fue un insulto al público, sino un gesto de decepción".

Blanca Paloma: "Estoy estupendamente, vengo con una energía que ni me lo creo"

Tras acabar Eurovisión con un puesto 17º Blanca Paloma regresó a España con una gran sonrisa en el rostro como muestra de orgullo por el trabajo bien hecho. "Me siento super orgullosa de la actuación y del camino que he hecho hasta aquí. Lo he dado todo en cada actuación y hemos cuidado cada detalle al máximo" reconocía a su llegada al Aeropuerto de Madrid. Recibida entre vítores y aplausos de algunos fans que esperaban su llegada, aprovechó para agradecer todo el cariño recibido: "Estoy estupendamente, vengo con una energía que ni me lo creo. He dormido poco, me siento feliz de haber compartido con tanta gente todo mi amor", reconocía la cantante.