Ibai Llanos ya no es desconocido para nadie, tampoco lo son sus eventos. El streamer español es sinónimo de éxito, todo lo que hace se convierte en tendencia, y prueba de ello es La Velada del Año.

Este 2023 será la tercera edición del evento, para el cual se pusieron a la venta las entradas el pasado 4 de mayo a las 22.30 horas. Pero antes de abrirse las taquillas electrónicas, Ibai junto con su socio y amigo Gerard Piqué anunciaron los nombres de los artistas que actuarán entre combate y combate en el estadio del Atlético de Madrid. A falta de dos por confirmar, el público que acudirá a La Velada ya sabe que disfrutará de las actuaciones de Ozuna, Quevedo, Feid, María Becerra, Estopa, y Rosario Flores.

Los artistas invitados no son los únicos que atraen al público. El día de la presentación de La Velada -cuando se desvelan los combates-, el directo de Ibai llegó a superar los 800.000 espectadores.

Este año habrá seis combates, uno más que en La Velada del Año II, con la sorpresa de que Mr. Jagger no participará. El primer combate será Ampeter vs Papi Gavi; el segundo, Rivers vs. La Rivers; el tercero, Luzu vs. Fernanfloo; el cuarto, Shelao vs. Viruzz; el quinto, Amouranth vs. Mayichi; y el sexto y principal combate será Germán Garmendia vs. Coscu. Todos los participantes son creadores de contenido de España y Latam, excepto por Amouranth, la primera concursante de toda las ediciones de La Velada que no es de habla hispana.

Las 60.000 entradas que estaban a la venta se agotaron en menos de una hora, colapsando la página que las vendía, lo que el streamer calificó como "una absoluta barbaridad". Para aquellas personas que no hayan conseguido hacerse con una entrada, Ibai hará un directo en su canal de Twitch desde el Cívitas Metropolitano para poder disfrutar de la Velada desde casa.

El streamer promete estar a la altura de las expectativas, que no son pocas. En La Velada del Año II, el pico de audiencia se alcanzó durante la alfombra roja con 3,3 millones de dispositivos conectados, rompiendo todos los récords del canal de Twitch.

Toca esperar al 1 de julio para ver si el streamer español logra superar su propio récord en una velada del boxeo que promete ser todo un éxito.