Por segundo año consecutivo, este miércoles, y tras el éxito de una primera edición, la Sala Sol del Hotel Four Seasons de Madrid se vistió de gala para acoger una nueva edición de los Premios Woman Beauty, los galardones que otorga la revista Woman y que destacan los productos y empresas de mayor calidad y más innovadoras que están transformando el sector de la belleza. Este año se reconocen 25 categorías diferentes, ocho más que el año anterior, lo que demuestra la amplitud de un negocio que no deja de crecer y evolucionar.

La modelo y actriz Laura Sánchez fue la encargada de presentar un acto al que acudieron numerosas personalidades y representantes de esta industria, y que dio paso a noticias y reflexiones sobre los nuevos parámetros de belleza que han abierto un universo desafiante, atractivo e inspirador. Cambios que abraza y abandera la revista Woman, señaló Susana Moll, consejera de Prensa Ibérica, que tomó la palabra para subrayar la evolución emprendida por la publicación hacia una belleza “más diversa, responsable y sostenible”; adjetivos que remiten a grandes desafíos como la atención a las “nuevas demandas de los usuarios, la sensibilidad medioambiental o la tendencia a la innovación”, y que colocan a la consumidora en el centro, planteando las mejores prácticas en el sector y una nueva concepción de la excelencia.

Veinticinco cosméticos y marcas de belleza (líneas de cuidado facial, corporal, capilar, productos solares, nutricosméticos, fragancias y entidades, entre ellos) que comparten esta visión curiosa, innovadora y más humana fueron galardonadas en una gala dinámica, vestida de flores (de una elegancia arquitectónica protagonizada por hortensias y tulipanes de la firma Verde Pimienta) y animada por la magia de la música del violinista y compositor Pablo Navarro (sonaron Flowers, de Miley Cyrus, o La vie en Rose, de Édith Piaf).

Los premiados en esta edición fueron: la gama Les Beiges, de Chanel (Premio Línea de Maquillaje), Émulsion Écologique, de Sisley (Premio Icono Cosmético), el aroma Eau de Parfum Chloé, (Premio Especial 15 Aniversario), el labial LipPower, de Giorgio Armani (Premio Labial), el complemento Innovage Piel Colágeno Plus, de Laboratorios Ern (Premio Nutricosmético), la fórmula Arkhé Cosmetics, de VMV Cosmetic Group (Premio Línea Capilar Sostenible), Le Sérum Capture Totale, de Dior (Premio Investigación Tratamiento Facial), Fotoprotector Fusion Water, de ISDIN (Premio Protector Solar Facial), la firma Mary Kay (Premio Emprendimiento y Desarrollo Empresarial), el tratamiento de aparatología estética Endosphères (Premio Tecnología Estética), el aroma Black Orchid, de Tom Ford (Premio Perfume Nicho Femenino), el aceite Huile Prodigieuse Or, de Nuxe (Premio Tratamiento Corporal), el sérum Revitalift, de L’Oréal Paris (Premio Fórmula Innovadora), el Vinoperfect Sérum Resplandor Antimanchas, de Caudalie (Premio Tratamiento Antimanchas), Marine Collagen, de Nutralie (Premio Complemento Alimenticio), Edelweiss Sérum, de The Body Shop (Premio Cuidado Natural), el formato bebible Olistic (Premio Producto Innovación Capilar), el Glow Anti-Aging Day Cream, de Rituals (Premio Cuidado Facial Diario), el sérum Age Proteom, de Esthederm (Premio Ciencia Cosmética), el sérum capilar Nutriplenish, de Aveda, (Premio Cuidado Capilar Experto), Sun Protective Water, de Lancaster (Premio Solar Corporal), la Línea BlondMe, de Schwarzkopf Professional (Premio Innovación en Coloración Profesional), Eternalist A.G.E. [Retinol], de Sensilis (Premio Tratamiento de Farmacia), la iniciativa Guerlain for Bees Conservation Program, de Guerlain (Premio Compromiso Sostenible) y la crema Volumizing Cream Supreme, de Clé de Peau Beauté (Premio Anti-aging).

Pie de foto: Susana Mol, consejera de Prensa Ibérica. / Josefina Blanco.

La gala concluyó con unas breves palabras de la directora de la revista Woman, Mayka Sánchez, que felicitó a los galardonados y dio las gracias a los asistentes. “La belleza es una de las secciones clave de nuestra revista", manifestó convencida de que el interés que despierta esta sección en sus lectoras ha contribuido en gran medida al éxito de Womanen los quioscos.