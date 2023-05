Agenda: qué hacer hoy 18 de mayo en Asturias

Actos en el Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo-Sotelo, 7) acoge hoy dos actos. A las 18.30 horas, charla coloquio: «El proyecto humanitario en Etiopía de la Fundación Emalaikat». Intervienen: el Padre Ángel Valdivia, sacerdote misionero de la Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol; el misionero keniano Kevin Rakara, los veterinarios David Iglesias García-Conde, Esteban Iglesias García-Conde y Carlos Iglesias Pedemonte. A partir de las 19.30 horas, la conferencia: «La nanomedicina que revoluciona el mundo», a cargo de Fernando Herranz, investigador del Instituto de Química Médica del CSIC. Presenta: María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias. La conferencia se enmarca dentro del ciclo «¿Qué sabemos de...?», organizado por el CSIC. Entrada libre para los dos actos.

RIDEA. La sede del Real Instituto de Estudios Asturias acoge a las 19.00 horas la presentación del libro «Onofre, la gran olvidad», de Francisco Trinidad. Acompañan al autor el director del RIDEA, Ramón Rodríguez, y Leopoldo Tolivar Alas. Entrada libre.

Cine en el Filarmónica. Continúa el ciclo Radar con la proyección de la película «Mi mejor amigo», de Ferit Karahan, en el teatro Filarmónica. El filme se proyecta en versión original en turco con subtítulos en español. La proyección comienza a las 20.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos. Carlos Alba acude a la biblioteca de Vallobín con el cuentacuentos «En qué momento vivimos». Comienza a las 18.00 horas y requiere de inscripción previa.

Bebecuentos. Beatriz San Juan acude a la biblioteca de_Ventanielles con el bebecuentos «La voz que canta». Comienza a las 18.00 horas y requiere de inscripción previa.

Exposición de la ONCE. La sala de cristal del Calatrava acoge una exposición de material específico que utilizan las personas con ceguera o discapacidad visual para la vida diaria, el trabajo, etc. Los visitantes podrán conocer las adaptaciones de diferentes objetos que estas personas utilizan en su educación, empleo, manejo de Nuevas Tecnologías, ocio... Además, se podrán ver y tocar obras del Museo Tiflológico de la ONCE. La muestra estará hoy abierta de 9.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición de la Guardia Civil. Con motivo del 50.º aniversario de su Servicio de Desactivación de Explosivos, la Guardia Civil organiza una exposición en el Auditorio Príncipe Felipe que se desarrollará entre los días 16 y 21 de este mes. La exposición mostrará la evolución del servicio a lo largo de los últimos 50 años, con material utilizado en distintos periodos, así como artefactos de la Guerra Civil recuperados. La muestra estará hoy abierta de 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Escuela de Salud. Lucas Macia Fuentes, farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria, del Hospital Monte Naranco, ofrece a las 19.00 horas en el centro social de la Argañosa la charla «Como usar bien los Medicamentos y evitar errores», organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias en colaboración con la Escuela Municipal de Salud. Entrada libre.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Museo Arqueológico. El museo ofrece la visita a su colección permanente, un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. El acceso es gratuito. De miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 h.

Museo de Bellas Artes. Con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra hoy, el Bellas Artes organiza actividades para niños y adultos. A partir de las 18.00 horas, visita-taller:_«Mi museo ideal y sostenible», dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. A las 18.30 horas, visita guiada para adultos: «Formas de vivir. Un acercamiento a los archivos de los arquitectos Juan Vallaure y Julio Galán Gómez», a cargo de Sara Moro (responsable de Comunicación del Museo de Bellas Artes de Asturias). Además, el Bellas Artes expone, en la sala 2 del Palacio de Velarde, hasta el 21 de mayo, la muestra en torno a «Virgen de Guadalupe», obra invitada que llega desde la colección del conde de Revillagigedo, y en el Edificio Ampliación está expuesta hasta el 11 de junio la muestra «Fernando Alba. Sombra y accidente». El horario del museo es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Gijón

Foro Jovellanos. A las 19.30 horas, en el salón de actos de la Casa Rectoral de la parroquia de San Pedro, Luis Suárez Mariño, abogado, impartirá la conferencia «Jalones en el camino (Un recorrido de la mano de la ética por las eternas cuestiones humanas y los retos de hoy)».

Basílica del Sagrado Corazón. A las 20.00 horas, el historiador Héctor Blanco ofrecerá la conferencia «La basílica del Sagrado Corazón: construcción y contexto».

Termas Romanas de Campo Valdés. A las 13.30 horas será la actividad «Ave Museos! Entre las Termas Romanas de Caesaraugusta y las de Gijón». Será en las Termas Romanas de Campo Valdés.

Jornadas Defoto. Continúan celebrándose las XVI Jornadas Defoto, en este caso con la «Proyección de Audiovisuales de Fotografía Documental», que tendrán lugar en el Café Toma 3. Será a las 20.30 horas.

Museo Casa Natal Jovellanos. Javier González Santos, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, ofrece la conferencia «Gijón al encuentro de Jovellanos: a propósito de un nuevo retrato incorporado al Museo Casa Natal». Será a las 19.00 horas, en la Casa Natal Jovellanos.

CMI El Llano. A las 19.00 horas se celebrará un encuentro con el escritor Francisco Álvarez en el Centro Municipal Integrado de El Llano.

Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 11.30 horas se ofrece la actividad de visita y taller «La Fototeca, a fondo» en el Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 16.30 horas se ofrece la visita «Un museo por dentro» y a las 17.00 horas tendrá lugar la proyección fotográfica «Elles: los ámbitos laborales femeninos».

Ateneo Jovellanos. José Carlos Cortina, experto coleccionista y estudioso gijonés afincado en Villaviciosa, ofrecerá la charla «El refranero español en las cajas de cerillas». Será en la Escuela de Comercio, a las 19.00 horas, dentro de la programación del Ateneo Jovellanos.

Museo del Ferrocarril. A las 17.00 horas se imparte en el Museo del Ferrocarril de Asturias el taller para adultos «Señoritas Renfe, artistas, alumnas aplicadas, recetarios y patrones. La imagen de la mujer en las revistas de empresas ferroviarias».

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas tendrá lugar la conferencia «Las formas vegetales, entre la ciencia y la poética», dentro del ciclo «De charla con el Botánico». Será en la Escuela de Comercio.

Conservatorio de Música y Danza de Gijón. En el Antiguo Instituto, dentro del XII Ciclo de Conciertos «Los Profesores del Conservatorio» a las 19.30 horas se ofrecerá el espectáculo «Recorrido por el repertorio flautístico de enseñanzas profesionales», a cargo de María Isabel García Suárez, Mariana Alejandra Fernández Astaburuaga e Isabel Blanco-Moreno Pérez, profesoras de flautas, y Óscar Camacho Morejón y María Peñalver San Cristóbal, de piano.

Museo Evaristo Valle. Entre las 10.00 y las 13.00 horas habrá puertas abiertas para conocer el Museo Evaristo Valle.

Avilés y comarca

Debate electoral de LA NUEVA ESPAÑA en Castrillón. El centro cultural Valey de Piedras Blancas acoge a las 19.30 horas un debate electoral con la participación de Yasmina Triguero (IU), Eloy Alonso (PP), Iván López (PSOE) y Rafael González (Vox). Entrada libre.

Cine en el Niemeyer. La película española «La amiga de mi amiga» se proyecta a las 20.00 horas en la Sala Cine del centro Niemeyer. El precio de la entrada es de 5 euros.

Masterclass con el poeta Ben Clark. En el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, a las 19.00 horas, está programada una lectura poética y conversación con el poeta Ben Clark. La sesión estará moderada por Luz Mar González-Arias, directora del Centro de Servicios Universitarios (CSU) de Avilés.

Teatro en el CMAE. El grupo de teatro «Equilicuá», del Centro Social de Personas Mayores de Moreda representa en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones la obra «La colomina vaciada», a las 18.30 horas. Organiza la concejalía de Bienestar Social a través de la empresa de ayuda a domicilio Azvase.

Exposición en el Hotel Palacio de Avilés. El pintor Fernando López Rivera expone, hasta el 18 de junio, en el Hotel Palacio de Avilés «Mnemogramas».

«Dalí. Dibujar lo escrito». La cúpula del Niemeyer acoge hasta el próximo día 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura:_«Divina Comedia», de Dante Alighieri; «La vida es sueño», de Pedro Calderón de la Barca y también «Fausto», de Goethe. De miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00.

Vielba en el Niemeyer. Fotografías de Gerardo Vielba en la Sala Fotografía del Niemeyer. Hasta el 2 de julio, de miércoles a domingos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00.

Exposición de Eugenia Tejón. Eugenia Tejón expone, en la Casa de Cultura, «CalcoManías», una veintena de fotografías intervenidas con calcas de la Fábrica de Loza de San Claudio. Hasta el 28 de mayo, de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

«La ilustración y sus procesos». Bajo el título «La ilustración y sus procesos», la Ventana de la Factoría Cultural ofrece el Ciclo de Ilustración, estos días con la obra de Alicia Varela, que se proyecta en la fachada de la Factoría Cultural hasta el 9 de junio, de 19.00 a 22.00 horas.

Exposición de Antonio Ávalos Serrano. La sala Bocana del hotel La Serrana acoge 22 obras del pintor andaluz residente en Oviedo Antonio Ávalos Serrano. Se puede visitar de 10.00 a 21.00 horas.

Exposición de Jorge Fernández Valdés. «Entre coordenadas XYZ-T», una muestra de Jorge Fernández Valdés puede visitarse en la planta baja de la Factoría Cultural hasta el 31 de mayo, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 h.

Muestra de Miss Prosperity (Elena Menéndez). La Casa de las Mujeres acoge la muestra «Retazos» de Miss Prosperity (Elena Menéndez). Hasta el 14 de junio, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Escuela de Artes y Oficios. En el vestíbulo de la escuela está hasta el día 25, una muestra de trabajos realizados por alumnos de pintura al óleo, retrato y dibujo artístico, de los profesores Favila y Carmen Peláez. De lunes a jueves, de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

De paseo por el Niemeyer. Las visitas guiadas al centro cultural Niemeyer de Avilés los fines de semana serán a las 11.30, 12.30 y 17.00 horas. De miércoles a viernes, las visitas se realizan a las 17.00 horas.

Documental en Cancienes. En La Lechera, en Cancienes, se proyecta a las 19.00 horas el documental «No se dice ye, se dice es» de Cuatro Gotes Producciones, dirigido por Inaciu Galán. Entrada libre.

Cuentacuentos en Corvera. La Biblioteca de Las Vegas acoge una sesión de cuentacuentos de 18.00 a 19.30 horas para niños de 3 a 6 años.

Exposición en Luanco. El Museo Marítimo de Asturias en Luanco acoge la exposición «Idus de marzo», coincidiendo con el 40.º aniversario de la primera expedición científica española a la Antártida. Hasta primeros de junio. De lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

«The quiet girl», cine en Langreo. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge hoy la proyección de la película «The quiet girl», dirigida en 2022 por Colm Bairead. La sesión será en versión original subtitulada. Comienza a las 20 horas.

Presentación del libro «Utopías digitales» en Mieres. Esta tarde, a las 20 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura se presenta el libro «Utopías digitales. Imaginar el fin del capitalismo», escrito por Ekaitz Cancela.

Donación de sangre en Mieres. La unidad móvil del Centro Comunitario de Transfusión de Asturias se encuentra hasta hoy ante el colegio Aniceto Sela de Mieres. Las donaciones de sangre pueden hacerse de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

Jornadas de «La Cazuelina» en Mieres. La hostelería de Mieres celebra hasta el día 21 sus jornadas de «La Cazuelina», pequeños platos al precio de 3 euros en un total de 19 establecimientos.

Exposición de la artista Blanca de Nicolás en el pozo Sotón. Las instalaciones del Centro de Experiencias y Memoria de la Minería del pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, acogen la exposición de dibujos de la artista Blanca de Nicolás, titulada «Grafito de mina».

Exposición de Juanjo Palacios y Carlos Suárez. «¡Disfruten un Año Nuevo sanos y seguros!» es el título de la exposición de Juanjo Palacios y Carlos Suárez que puede verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Teodoro Cuesta» de Mieres hasta el 24 de mayo, de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La muestra conjuga la fotografía y el sonido.

«Dos patrias llevo conmigo», exposición en Langreo. La Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama acoge hasta el 31 de mayo la exposición «Dos patrias llevo conmigo», una muestra sobre cómo fue la vida de «los niños de Rusia».

Muestra pictórica de Manuel Barbón en Laviana. El salón de exposiciones del edificio del Cidan, en Pola de Laviana, acoge hasta el 31 de mayo una exposición con pinturas de Manuel Barbón. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Los jueves también puede verse de 16.00 a 20.00 horas.

«El bodegón como inspiración», pintura en Langreo. La pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo acoge la exposición pictórica «El bodegón como inspiración». Una muestra que recoge el trabajo de 19 artistas asturianos o afincados en la región, nacidos entre las décadas de los cuarenta y los cincuenta del siglo pasado. La muestra está vinculada a la Fundación Miguel Ángel Lombardía.

Intervención artística de Regine Schumann en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara y Mieres Centru Cultural acogen hasta el 21 de junio la intervención artística «Innerlight», de Regine Schumann, artista alemana de amplia trayectoria internacional. De 16.00 a 20.30 horas; sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 h.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Fondón de Hunosa. El Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, puede visitarse todos los jueves laborables por la mañana, previa reserva. Más información en la página web www.archivohunosa.es y en el teléfono 630119642.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo). La visita se puede realizar de jueves a domingo, de 10.00 a 19.00 horas.

Centro

Cine en Nava. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a las 19.00 horas la proyección de la película «Entre las higueras» dentro del ciclo «Cinemateca Ambulante». Entrada libre hasta completar el aforo.

Día Internacional de los Museos en Bimenes. La Casa de Les Radios, en Suares, con motivo del Día Internacional de los Museos, celebra una jornada de puertas abiertas entre las 11.00 y las 13.00 horas, además de una visita guiada en asturiano a las 12.00 horas.

Exposición de fotoperiodismo en Villaviciosa. El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge hasta el día 24 la exposición «Miraes 2022», la XVIII Muestra de la Asociación de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos. De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 10.00 horas.

Exposición en Lugones. El Centro Polivalente Integrado acoge hasta el día 27 la muestra colectiva de artistas plásticos asturianos «Paisaje asturiano. Reflexiones». De lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición en Grado. La Casa de Cultura acoge hasta el día 30 la muestra «El vistir», que forma parte de las Jornadas Etnográficas de Grau, con 30 retratos del fotógrafo oficial del concurso Indumentaria, Ojos de Hojalata, además de una colección de trajes tradicionales, un telar con su urdimbre y otras piezas relacionadas con los procesos del hilado del lino y la lana.

Oriente

Cine en Llanes. La Casa de Cultura de Llanes acoge a las 19.30 horas la proyección de la película «Blue Jean», dentro del ciclo «Cinemateca Ambulante». Entrada libre.

Exposición en Ribadesella. Hasta el día 31, la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge la exposición de pintura al óleo «Mirando Asturias», de Maryan del Portal, artista gijonesa pero vinculada desde niña al oriente asturiano. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 h.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. De miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Occidente

Espectáculo teatral en Tineo. El Cine Marvi de Tineo acoge a las 12.00 horas el espectáculo teatral con títeres y actores «Emociones de hojalata», de «Mar Rojo Teatro». Entrada libre.

Cuentacuentos en La Caridad. La Biblioteca de As Quinta de La Caridad acoge a las 18.00 horas el cuentacuentos «Mateo de paseo por el Museo Thyssen», con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos. Entrada libre.

Espectáculo artístico-teatral en Tapia de Casariego. El Auditorio de Tapia de Casariego acoge a las 12.00 horas el espectáculo de arte, música y teatro «Pequeña y grande Frida Kahlo», a cargo de «Cuéntame un Cuadro». Entrada libre.

Cine en Tineo. La Casa de Cultura de Tineo acoge a las 17.30 horas la proyección de la película documental «La sombra de José Vitini», dentro del ciclo «Cinemateca Ambulante». Entrada libre.

Exposición en Cangas del Narcea. La Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el día 31 la exposición «Parece que va a llover», un proyecto de Natalia Pastor comisariado por Guillermina Caicoya Art Projects. De lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo de Navia acoge hasta el día 31 la exposición «Anastasio: Colección privada», del artista asturiano Anastasio González. De lunes a viernes, de 11.00 a 13.30 horas; de martes a jueves el horario es de 17.00 a 19.00 horas.