La Inteligencia Artificial, un arma de doble filo que revolucionará la educación: así la ven los expertos asturianos

El aprendizaje automático de las máquinas va a cambiar el aprendizaje de los humanos. La semana pasada, Juan Romo, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aseguró que el uso de la Inteligencia Artificial (IA), y especialmente la reciente disponibilidad masiva de aplicaciones como chatGPT, para la redacción automática de textos de todo tipo, supondrá ya "un fuerte impacto en la actividad de las universidades" ya que "permitirá reducir el fracaso escolar, acelerar toda la actividad investigadora de las universidades y caminar hacia la educación personalizada". Aunque el presidente de la CRUE se olvidó de mencionar algunos efectos indeseados –como la picaresca de algunos alumnos que usan la IA para hacer los trabajos, con la dificultad consiguiente de evaluar sus conocimientos– los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en llamar la atención sobre la revolución que la IA está introduciendo ya en la educación y en la necesidad de "alfabetizar" tanto a los alumnos como a los docentes en el manejo y comprensión profunda de estas tecnologías.

Antonio Bahamonde es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y Premio Nacional de Informática. Este experto, uno de los pioneros en esta disciplina en la universidad asturiana, afirma que la IA está transformando el mundo "de una manera muy profunda". Por eso "no tendría sentido que la educación ignorase la IA". Esta tecnología disruptiva está impregnando toda nuestra vida cotidiana: "No se trata solo de herramientas como el Chat GPT –un Large Language Model– sino también, y de manera muy especial, de la posibilidad de potenciar herramientas que, en principio, tienen que ver con la generación de textos. Esto incluye sugerir respuestas a mensajes, hacer resúmenes, darnos explicaciones, cambiar de idioma, hacer informes, contarnos historias o escribir programas de ordenador. Todos los demás programas –del ordenador, del móvil, de cualquier dispositivo– pueden tener una cara dialogante que actuará de intermediario con ellos y los hará más productivos. Las repercusiones laborales están por concretar, pero todos sospechamos que algunas profesiones tendrán un amplio porcentaje de tareas que pueden correr a cargo de un programa de IA. Si nuestro alumnado va a convivir que estas herramientas, mejor que las conozca y aprenda a usarlas para potenciar su rendimiento".

Herramientas para ser más eficientes

Irene Díaz Rodríguez, catedrática de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, intervino precisamente esta semana en las XV Jornadas de Innovación Docente, que se celebraron en Gijón y abordó el impacto, las oportunidades y los retos que la IA tendrá sobre el sistema educativo. Enumera numerosas aplicaciones que resultarán beneficiosas: "En primer lugar, puede ayudar a los profesionales de la educación a realizar su trabajo de forma más eficiente, dedicando menos tiempo a tareas rutinarias y repetitivas, para centrarse en lo realmente importante, el estudiante. Herramientas como chatGPT, (aunque hay muchas más, pueden verse también como una oportunidad de mejora, no solo como un sistema que nos dificulta las labores de evaluación". Díaz Rodríguez busca un enfoque positivo: "Tenemos que pensar que las herramientas basadas en IA son nuestras aliadas. Por ejemplo, las plataformas inteligentes de aprendizaje pueden facilitar la personalización del aprendizaje, lo que contribuye a que podamos responder a las necesidades de cada estudiante, sin dejar a nadie atrás. Estas herramientas contribuyen a identificar los aspectos donde se necesita incidir con cada estudiante, y actuar en consecuencia reforzando estos aspectos. Además, monitorizan el trabajo y la consecución de objetivos del estudiante, lo que proporciona información de mucho valor al profesor para planificar el trabajo en el aula".

En este aspecto, un enfoque parecido tiene Luis José Rodríguez Muñiz, catedrático del Departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática. "Como todas las innovaciones tecnológicas la IA hace más eficaz la gestión del tiempo. Por ejemplo: te ayuda a preparar presentaciones, sugiriéndote imágenes y texto a partir de un texto base, te ayuda a sintetizar textos u obras complejas. No sustituye su lectura, pero sí facilita su comprensión. Y cotejando si lo que tú has comprendido es lo mismo que sugiere la IA, también facilita la generación de código para programar en un lenguaje específico, algo que quita mucho tiempo. En definitiva, te permite liberar tiempo de unas tareas para poder dedicarte a otras más creativas, de interpretación o de análisis".

Verónica Bolón, profesora e investigadora en Inteligencia Artificiao de la Universidad de La Coruña, que recientemente participó en la VIII Semana de la Ciencia de LA NUEVA ESPAÑA, apunta también que "la IA nos va a permitir hacer una educación más individualizada, que exista un tutor personal 24 horas los 7 días de la semana que aprenda dónde están los puntos débiles del alumno para mejorarlos y poder potenciar sus puntos fuertes". Y matiza: "No creo que sustituya a los profesores, pero sí será un apoyo, una herramienta. La IA nos permitirá que las máquinas hagan tareas más automáticas y nosotros poder dedicarnos a tareas de más alto nivel".

Nada nuevo

Hasta aquí las utilidades. Ahora, la controversia que está generando su uso indebido entre el alumnado, donde se está utilizando ya para presentar trabajos y superar pruebas académicas sin necesidad de adquirir los conocimientos necesarios. Irene Díaz: "La puesta a disposición de chatGPT ha generado gran controversia sobre su uso en el ámbito educativo, por la facilidad de resolver problemas de todo tipo. como hacer resúmenes, ensayos, programas en diferentes lenguajes de programación, resolución de problemas matemáticos, etcétera.

Pero la realidad es que ya existían con anterioridad herramientas que estaban a disposición de cualquiera con una conexión a internet y un ordenador u otro dispositivo electrónico". Esta catedrática experta en IA incide en que la capacidad que ya tienen las máquinas de alumbrar trabajos que se confunden con genuinas producciones humanas, ha de abordarse como una oportunidad "para reflexionar sobre la metodología docente y los mecanismos de evaluación que empleamos. Por poner un símil, cuando aparecieron las calculadoras, ¿dejamos de enseñar a sumar o a multiplicar? Por supuesto que no, pero integramos el uso de la calculadora en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje".

Protesta contra las calculadoras

Luis José Rodríguez, experto en didáctica de la matemática, adjunta por whatsapp la imagen de una noticia de un periódico estadounidense de 1988 donde aparece la foto de una manifestación de profesores de matemáticas contra el uso de calculadoras en clase. "En lugar de preocuparse porque (los alumnos) usen la IA creo que tenemos que replantearnos cómo podemos usar la IA para mejorar su aprendizaje". Y explica: "Evidentemente, si pedimos un trabajo que puede hacer la IA, corremos el riesgo de que se use la IA para hacer el trabajo, esto nos obliga a replantearnos el tipo de actividades que pedimos. Por ejemplo: en lugar de pedir un trabajo de síntesis, que puede realizar la IA, podemos pedir al alumnado que interactúe con esa IA en torno a lo que queremos que aprenda, que le plantee preguntas, que detecte posibles errores en sus respuestas, que le pregunte por conexiones entre conceptos, campos de aplicación, etcétera". A su juicio se está generando "una inquietud desmedida" sobre este uso.

Antonio abunda en esta misma tesis: "No podemos seguir enseñando como si no existiesen estas herramientas. Las tareas que pedimos que haga el alumnado no pueden ser las que hagan ya las herramientas de IA. Lo mismo sucedió cuando se dejó de poner énfasis en tener buena letra a mano, o hacer cálculo mental, y tantas tareas más ya superadas. A mi juicio, la clave sería, como siempre debió ser, potenciar la creatividad del alumnado en cada campo". El problema no está, a su juicio, en que usen estas chuletas inteligentes: "Si no somos capaces de adaptarnos, el problema no será que los trabajos que entregue el alumnado sean copiados, será que estamos poniendo de manifiesto nuestra incapacidad de adaptación. No podemos formar profesionales para un entorno laboral que, cuando nuestros alumnos acaben los estudios, va a ser muy diferente a como es en estos momentos". Bahamonde opina que la revisión ha de ser profunda: "La Universidad debería plantearse cómo deben adaptarse las titulaciones. Y esto no resulta sencillo en una institución centenaria con una inercia burocrática enorme. Pero en ello nos va una parte del futuro".

Reinvención

Verónica Bolón, experta en IA, también cree que el uso de estas nuevas herramientas de generación automática de textos o de líneas de programación "nos va a obligar a los docentes reinventarnos a la hora de hacer la evaluación". Y en ese sentido se pregunta si no habrá que acudir a la fiabilidad tradicional del examen con papel y bolígrafo, o a las exposiciones orales. En términos parecidos se manifiesta Davide Buscaldi, profesor de la Universidad de La Sorbona y de la École Polytechnique, que intervino el miércoles pasado en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA.

Buscaldi defiende que hay que cambiar "la manera de hacer las evaluaciones" y apunta a los exámenes orales. "Sin duda se realizarán estas pruebas porque será la única manera concreta de evaluar a alguien sin dudas", comenta. También, añade el profesor, "puedes poner un examen y que el alumno te conteste, pero hacer también unas preguntas de por qué me respondiste esto. Creo que esta es una opción que acabarán cogiendo profesores", dice. Si se encargan trabajos en casa, cabe la posibilidad de que el estudiante haya utilizado las nuevas herramientas digitales, asevera. Y por el momento no hay forma de detectar "de manera fiable" si un texto está generado por una inteligencia artificial.

Señala Buscaldi que "tenemos que asumir que los estudiantes lo van a utilizar y nosotros también y lo mejor que podemos hacer es intentar pensar en otra forma de trabajar y dejar de encargar, por ejemplo, que se hagan trabajos en casa". Buscaldi les traslada a los estudiantes que detrás de esta herramienta tiene que haber "comprensión" de la materia, ya que en caso contrario "no se sabe qué correcciones hay que aportar cuando incluye errores". "Hay que usar el cerebro incluso si utilizo el chatGPT. No puedo desconectar completamente", insiste este profesor de La Sorbona.