Agenda: qué hacer hoy 19 de mayo en Asturias

Conferencia. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo-Sotelo, número 7) acoge esta tarde, a las 19.30 horas, la conferencia titulada «Rusia, su historia y sus decisiones geoestratégicas». Interviene: Pilar Bonet, periodista y escritora, excorresponsal en Rusia. Entrada libre hasta completar aforo.

Feria de la Ascensión. Comienza la feria de la Ascensión. Un total de 80 puestos de venta se repartirán entre el Campo San Francisco y dos de las plazas más emblemáticas de la ciudad. El paseo del Bombé albergará una docena de puntos de venta regentados por artesanos, a los que se sumarán 36 casetas de productos agroalimentarios entre Porlier y la calle Eusebio González Abascal, así como otros 32 puestos de venta de quesos asturianos que se instalarán en la plaza de la Catedral. El evento comercial estará abierto al público de 11.00 a 21.00 horas hoy y mañana, y de 11.00 a 20.00 horas en la jornada dominical.

Taller de expresión dinámica en el teatro de Pumarín. Los alumnos más pequeños de Expresión Dinámica de la Escuela de Teatro de Pumarín presentan a las 18.00 horas, su particular «¿A qué jugamos?», dentro del programa de actividades del taller Abierto 2023.

Cuentacuentos. Carlos Alba acude a las 18.00 horas a la biblioteca de La Granja con el cuentacuentos «En qué momento vivimos». Requiere de inscripción en la biblioteca.

Exposición de la ONCE. La sala de cristal del Calatrava acoge una exposición de material específico que utilizan las personas con ceguera o discapacidad visual para la vida diaria, el trabajo, etc. Se podrán ver y tocar obras del Museo Tiflológico de la ONCE. De 9.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.00 horas.

Exposición de la Guardia Civil. Con motivo del 50.º aniversario de su Servicio de Desactivación de Explosivos, la Guardia Civil organiza una exposición en el Auditorio Príncipe Felipe que se desarrollará entre los días 16 y 21 de este mes. La exposición mostrará la evolución del servicio a lo largo de los últimos 50 años, con material utilizado en distintos periodos, así como artefactos de la Guerra Civil recuperados. De 17.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Escuela de Salud. Cristina Braña Alonso, farmacéutica comunitaria y vocal de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos Asturias, ofrece a las 19.00 horas en el centro social La Riera la charla «Protección solar», organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias en colaboración con la Escuela Municipal de Salud.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis. Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Museo Arqueológico. A las 19.00 horas se inaugura en el museo la exposición «Aquella comunidad imaginada», a propósito del paisaje de Covadonga, a cargo de José Ferrero & Mind Revolution. El museo ofrece además la visita a su colección permanente, un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias. Acceso gratuito. De miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes. Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Bellas Artes organiza actividades para niños y adultos. A partir de las 18.00 horas, «Entramando culturas: Cuando restalla la sidra», un taller en el que se explica a los participantes el proceso de la producción de la bebida asturiana por excelencia y como su esencia fue captada en la pintura. El Bellas Artes expone en la sala 2 del Palacio de Velarde, hasta el día 21, la muestra en torno a «Virgen de Guadalupe», obra invitada de la colección del conde de Revillagigedo, y en el Edificio Ampliación está expuesta hasta el 11 de junio la muestra «Fernando Alba. Sombra y accidente». De martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 h; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00; domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Gijón

Concierto. En el Antiguo Instituto, dentro del XII Ciclo de Conciertos «Los Profesores del Conservatorio», esta tarde, a las 19.30 horas, se ofrece el espectáculo titulado «Como melodías», a cargo de Antonio Peña Fernández, profesor de violonchelo del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, y Paula Raposo Rodríguez, de piano.

Teatro Jovellanos. El cantante Andrés Suárez ofrece un concierto en el teatro Jovellanos a las 20.30 horas.

Teatro de la Laboral. A las 20.30 horas el grupo «Revólver» ofrece un concierto en el teatro de la Laboral para presentar su último trabajo, titulado «Adictos a la euforia».

Museo Casa Natal Jovellanos. A las 19.30 horas se celebrará el concierto «Nuit d’étoiles», a cargo de Aurora Peña (soprano) y Giorgio Celenza (pianista) en el Museo Casa Natal de Jovellanos.

Museo Nicanor Piñole. A las 17.30 horas se ofrece el taller «Cuadernos de Artista», a cargo de Federico Granell, en el Museo Nicanor Piñole.

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas se proyecta «La belleza y el dolor», en el Paraninfo de la Laboral, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Ciudadela de Celestino Solar. A las 21.00 horas se ofrece la visita guiada «Salir al fresco. Visita nocturna a la Ciudadela» en el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar.

Ateneo de La Calzada. A las 20.00 horas se celebra una nueva entrada de las «Tertulias botánicas» que ofrece la Asociación Festuca Jierru

Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 11.30 horas se ofrece la actividad de visita y taller «La Fototeca, a fondo» en el Muséu del Pueblu d’Asturies. A las 17.00 horas, para jóvenes «Taller de estampación».

Escuela de Comercio. A las 19.00 horas se proyectan varios cortometrajes, dentro del evento «Hornada de Cortos de jóvenes asturianos». Será en la Escuela de Comercio.

Museo Evaristo Valle. Entre las 10.00 y las 13.00 horas habrá puertas abiertas para conocer el Museo Evaristo Valle. A las 19.30, la conferencia «Una mirada al circuito artístico asturiano (1915-2008) desde la Fundación Museo», a cargo de Juan Carlos Aparicio Vega, doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Oviedo.

Antiguo Instituto. La Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui organiza a las 19.00 horas, con la colaboración del Ateneo Obrero de Gijón, una charla-coloquio titulada «50 aniversario de la fundación del Frente Polisario. El alma de un pueblo». Intervendrán el historiador José Ignacio Algueró Cuervo y Alberto Suárez Montiel, presidente de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.

Fiestas de El Llano. La asociación vecinal El Fumeru organiza las fiestas del barrio de El Llano, que alcanza su 50.º aniversario. Entre las actividades de hoy se encuentran un taller de maquillaje de 19.00 a 21.00 horas; la actuación a las 20.00 de Francisc Ligero (guitarra y cante), Javi del Arco (guitarra) y Virgina Herrero (baile), y la de «Cum Laude», a las 22.30 con Laude Martínez.

Fundación Alvargonzález. A las 12.00 y 18.00 horas se ofrecen visitas guiadas a la sede-museo de la Fundación Alvargonzález en Cimadevilla, un edificio del siglo XVIII que permanece cerrado de forma habitual al público y que se abre en eventos señalados, como el Día Internacional de los Museos.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 26 de mayo, estará la muestra «Híbridos», de Raquel Sakristán y seis participantes del colectivo BERDE. Hasta el 9 de septiembre, «Barricadas en los hielos: reproponer la industria, recuperar el planeta», de Oliver Ressler. De miércoles a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 19.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 2 de junio está abierta al público la exposición «De vidrio y lodo», de Juan Pérez. Hasta el 4 de junio, la exposición «A tierra. Nacida de una roca», de Inma Herrera. Hasta el 21 de mayo, la muestra «Un día inolvidable», de Carlos Barral, José Ramón Cuesta, Asur Fuente y Sergio Llunik. De martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Nuria Espert en el Palacio Valdés. El teatro Palacio Valdés acoge a las 20.15 horas la representación de la obra «La isla del aire», de Alejandro Palomas y dirigida por Mario Gas, con un elenco de lujo formado por Nuria Espert, Vicky Peña, Teresa Vallicrosa, Miranda Gas y Candela Serrat.

Cine familiar. La película «Stand by me» (Cuenta conmigo), se proyecta a las 18.15 horas en la biblioteca de La Luz. Entrada libre.

Cuentacuentos infantil. La biblioteca Bances Candamo, en la Casa de Cultura, acoge una sesión de cuenta cuentos a cargo de David Acera. «Pájaros de cuento, aves de ciudad», es el nuevo espectáculo de David Acera inspirado en su libro «¿Por qué los pájaros no tienen rey?». Para niños de 4 a 9 años.

Teatro familiar. La compañía «El Desván de los Deseos» representa la obra para todos los públicos «Marce y Dioni» a las 18.00 horas en el centro sociocultural de La Carriona. Entrada gratuita.

Masterclass de escritura creativa. El poeta Ben Clark desarrolla una masterclass de escritura creativa en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés a las 18.30 horas.

Vielba en el Niemeyer. Fotografías de Gerardo Vielba en la Sala Fotografía del Niemeyer. Hasta el 2 de julio, de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Entrada: 4 euros.

Exposición de Eugenia Tejón. Eugenia Tejón expone, en la Casa de Cultura, «CalcoManías», una veintena de fotografías intervenidas con calcas de la Fábrica de Loza de San Claudio. Hasta el 28 de mayo, de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de Antonio Ávalos Serrano. La sala Bocana del hotel La Serrana acoge 22 obras del pintor Antonio Ávalos Serrano. Se puede visitar de 10.00 a 21.00 horas.

Exposición de Jorge Fernández Valdés. «Entre coordenadas XYZ-T», una muestra de Jorge Fernández Valdés puede visitarse en la planta baja de la Factoría Cultural hasta el 31 de mayo, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 h.

Muestra de Miss Prosperity (Elena Menéndez). La Casa de las Mujeres acoge la muestra «Retazos» de Miss Prosperity (Elena Menéndez). Hasta el 14 de junio, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición en el Hotel Palacio de Avilés. El pintor Fernando López Rivera expone, hasta el 18 de junio, en el Hotel Palacio de Avilés «Mnemogramas».

Repaso a la historia portuaria. El museo del puerto avilesino situado en San Juan de Nieva, Espacio Portus, abre de jueves a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Acceso gratuito. Se ofertan, además, itinerarios didácticos en la desembocadura de la ría (también gratuitos). Se requiere reserva previa (655961186, 627200449 y espacioportus@gmail.com).

De paseo por el Niemeyer. Las visitas guiadas al centro cultural Niemeyer de Avilés los fines de semana serán a las 11.30, 12.30 y 17.00 horas. De miércoles a viernes, las visitas se realizan a las 17.00 horas.

Autores nel camín en el Valey. Damián Barreiro presenta su libro «Asturianía kitsch: decálogu de la cultura pop astur», premio Máximo Fuertes Acevedo de ensayo en asturiano. El acto comienza a las 19.00 horas en el centro cultural Valey de Piedras Blancas. Entrada libre.

Cuentacuentos en Salinas. En la biblioteca municipal de Salinas se ofrece, a las 17.30 horas, una sesión de cuentacuentos para público de 3 a 6 años. Acceso gratuito.

Teatro en Cancienes. El grupo de teatro «Selena» de Soto del Barco representa «De Dolores a Lola» de Laura Camafreita, en La Lechera, en Cancienes. Comienza a las 19.00 horas y la entrada es libre.

Cuentacuentos en Corvera. La Biblioteca de Trasona acoge una sesión de cuentacuentos de 18.00 a 19.30 h, para niños de 3 a 6 años.

Charla en el Museo Marítimo. Alberto Vizcaíno, biólogo de la expedición «Los Idus de marzo» a la Antártida, imparte una charla en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, a las 19.30 horas sobre el viaje. Entrada libre.

Magia en Luanco. La Casa de Cultura de Luanco acoge a las 19.00 horas el espectáculo «Magia Anderground» del mago Jon Ander.

Doblete de exposiciones en el Valey. El centro cultural Valey de Piedras Blancas acoge dos exposiciones: «Entre pensamiento y expresión», de Luis Argeo y Juan Fernández Ávila, y «Lo elevado profundo», de Ros Boisier. De lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 24 de junio.

Las Cuencas

Jornadas de «La Cazuelina» en Mieres. La hostelería de Mieres celebra hasta el día 21 sus jornadas de «La Cazuelina», pequeños platos al precio de 3 euros en un total de 19 establecimientos.

Exposición de la artista Blanca de Nicolás en el pozo Sotón. Las instalaciones del Centro de Experiencias y Memoria de la Minería del pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, acogen hasta el 11 de junio la exposición de dibujos de la artista Blanca de Nicolás, titulada «Grafito de mina».

Exposición de Juanjo Palacios y Carlos Suárez. «¡Disfruten un Año Nuevo sanos y seguros!» es el título de la exposición de Juanjo Palacios y Carlos Suárez que puede verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Teodoro Cuesta» de Mieres hasta el 24 de mayo, de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La muestra conjuga la fotografía y el sonido.

«Dos patrias llevo conmigo», exposición en Langreo. La Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama acoge hasta el 31 de mayo la exposición «Dos patrias llevo conmigo», una muestra sobre cómo fue la vida de «los niños de Rusia».

Muestra pictórica de Manuel Barbón en Laviana. El salón de exposiciones del edificio del Cidan, en Pola de Laviana, acoge hasta el 31 de mayo una exposición con pinturas de Manuel Barbón. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Los jueves también puede verse de 16.00 a 20.00 horas.

«El bodegón como inspiración», pintura en Langreo. La pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo acoge hasta el 31 de mayo la exposición pictórica «El bodegón como inspiración». Una muestra que recoge el trabajo de 19 artistas asturianos o afincados en la región, nacidos entre las décadas de los cuarenta y los cincuenta del siglo pasado. La muestra está vinculada a la Fundación Miguel Ángel Lombardía.

Centro

Homenaje y presentación de libro en Villaviciosa. El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge a las 20.00 horas un homenaje al cantautor y escritor argentino Rafael Amor, fallecido en 2019, con la presentación de su libro «El calisetero cósmico y otros cuentos». En el acto participa Pili Campos, esposa de Rafael Amor.

Títeres en Pola de Siero. El teatro auditorio de Pola de Siero acoge a las 19.00 horas «El gato con botas», a cargo de «Teatro La Estrella», dentro del XVII Festival de Títere y la Palabra «TítereSi». Entrada libre. Recomendado para niños mayores de 2 años.

Espectáculo de autómatas y guiñoles en La Fresneda. El Centro Cultural de La Fresneda acoge a las 17.00 horas «Kinetiko», a cargo de «Trécola Producións», dentro del XVII Festival de Títere y la Palabra «TítereSi». Entrada libre. Recomendado para niños mayores de 2 años.

Cine en Candás. El Teatro Prendes de Candás acoge la proyección de «Los tres mosqueteros: D’Artagnan» a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Concierto de piano en Posada de Llanera. La Escuela Municipal de Música de Llanera acoge a las 19.00 horas un concierto de piano ofrecido por el alumnado de la Escuela. Entrada libre.

Encuentro literario en Grado. La Casa de Cultura de Grado acoge a las 19.30 horas un encuentro literario con la escritora Marta Mori, que fue galardonada con el premio «Xuan María Acebal» de poesía en asturiano por su obra «Los carreros del tiempu». Entrada libre.

Espectáculo teatral infantil en Nava. La Casa de Cultura «Marta Portal» de Nava acoge a las 19.00 horas «Museum: la Historia del Arte para niños y niñas», de «Espectáculos Arlequina» y «La Líquida Teatro». Entrada libre.

Oriente

Cine en Colunga. La Sala Loreto de Colunga acoge a las 19.00 horas la proyección de la película documental «La sombra de José Vitini», dentro del ciclo «Cinemateca Ambulante». Entrada libre.

Cine documental en Llanes. La Casa de Cultura de Llanes acoge a las 19.30 horas la proyección del documental «Galerna y salea», de Álex Galán y David Rodríguez Muñiz. Entrada libre.

Música en Arriondas. Dentro del programa de las fiestas de Santa Rita en Arriondas, el parque de La Llera acoge a las 20.00 horas la presentación de la Banda de Gaites «Conceyu Parres», y desde las 21.00 horas la cuarta semifinal de FestiAmas, con la intervención de «Lee Junior», «State of Crime & Junior», «Lyla & Javi» y «Muñeco Vudú»; a continuación será el turno de DJ Hugo Llamedo.

Exposición en Colunga. La Sala Loreto de Colunga acoge hasta el 26 de mayo la exposición «Rosario Acuña. Vida y pensamiento feminista», organizada por el Forum de Política Feminista de Asturias. De lunes a jueves, de 9 a 14.00 horas, y los viernes, de 9 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Occidente

Cine en Cangas del Narcea. El Teatro Toreno de Cangas del Narcea acoge a las 18.30 horas la proyección de la película de animación «La belleza de la vida», dentro del ciclo «Cinemateca Ambulante». Entrada libre.

Espectáculo poético-musical en Luarca. La Casa de Cultura de Luarca acoge a las 19.00 horas una «Mixtura poético-musical», a cargo de Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias. Entrada libre.

Música en La Caridad. El Auditorio As Quintas de La Caridad acoge a las 21.00 horas el espectáculo «La Céltica: Conociendo Asturies», de la Orquesta Céltica Asturiana, que estará acompañada por Xurde Morán, que actuará como presentador. Entrada libre.

Tarde de teatro en vivo en Boal. El IES Carlos Bousoño de Boal acoge desde las 19.00 las representaciones «Viaje al centro de la tierra», a cargo del Grupo de Teatro de Infantil y Primaria; «Úa no tía comprometida», a cargo de los alumnos de 5.º y 6.º; el recital «Penouta» de los alumnos de 6.º, y «Quico, ese príncipe destronado», un espectáculo de títeres a cargo de alumnos de 2.º.