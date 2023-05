Adri Reigada, tatuador: "La desesperante burocracia desmotiva cualquier iniciativa en Asturias"

El tatuador ovetense Adri Reigada viaja por medio mundo para convertir las pieles ajenas en lienzos donde alojar unas creaciones muy personales y puntillosas. Lo lleva en los genes porque sus padres tienen en el arte una vía con mucho tráfico creador. Su padre, el pintor Ricardo Mojardín, recuerda que "desde muy muy pequeño se ponía a dibujar y pintar en cuanto tenía ocasión: en los viajes en coche, en las esperas de los restaurantes o del pediatra... Nunca tuve intención de decirle cómo hacer esto o aquello, lo resolvía todo gráficamente con un desparpajo increíble. Parecía cantado por dónde irían sus aptitudes futuras si él así lo decidía".

Enmarca Adri Reigada su infancia en Loriana, "un pueblo de la falda del Naranco, donde siguen viviendo mis padres, era una zona muy distinta a la de mis compañeros de colegio, que vivían en zonas urbanas. No tengo recuerdos jugando en parques, ni comprando gominolas en ningún kiosco, pero recuerdo con cariño esa época, rodeado de naturaleza, jugando a fútbol en el campo de la iglesia, subiéndonos a los árboles y haciendo karts artesanales para bajar por las cuestas del pueblo".

Llegada la adolescencia, "el pueblo se te empieza a quedar pequeño y cada vez haces más planes en la ciudad. Con 14 años comencé a hacer grafiti, para preocupación de mis padres que, por otra parte, eran comprensivos con mis inquietudes artísticas. No tanto cuando empezaron a llegar las primeras multas a casa...".

Así llegó al tatuaje: siempre le gustó dibujar, y "fue durante mi época de estudiante de Diseño de Producto donde realicé mis primeros tatuajes. De hecho, mi trabajo final de grado fue el prototipo de una máquina rotativa, basándome tanto en mi experiencia –poca– como en la de tatuadores que conocía, y tratando de mejorar ergonómicamente las que se utilizaban entonces. Aunque comencé bastante pronto a hacer mis primeros tatuajes, tardé bastantes años en cogerle el gusto y tomármelo en serio".

Una vez terminada la carrera y el máster, comenzó a trabajar de diseñador gráfico en una empresa de consultoría comercial en Barcelona, pero después de dos años decidió "cambiar completamente de sector y retomar el tatuaje, esta vez para intentar tener más continuidad, buscando tener algo más de libertad creativa y conseguir la motivación personal que en la empresa no tenía".

Pros y contras de Barcelona: "La vida en una ciudad tan dinámica te ofrece muchas alternativas de ocio, culturales o de cualquier tipo de actividad, y siempre tienes más opciones laborales, aunque también la competencia sea mayor. Todo va más rápido. Las novedades de todos los ámbitos llegan antes que en una ciudad pequeña o con un ambiente menos internacional, y eso es positivo en muchos aspectos. Estar bien conectado con otras partes del mundo es muy importante, no solamente por viajes de trabajo o de ocio, sino también por las facilidades que les supone a clientes extranjeros venir a Barcelona, ya sea expresamente a tatuarse o hacerlo durante sus días de vacaciones aquí". Ahora bien: "Personalmente, el mayor contra a la hora de vivir en Barcelona es la excesiva masificación turística y todo lo que ello conlleva. La reconversión de pisos en pisos turísticos ha llevado al desalojado de algunos barrios a sus antiguos residentes por culpa de la subida abusiva de los alquileres. Una ciudad con tanto movimiento y tan enfocada al turismo se vuelve más fría y menos acogedora, llevando a la gente a tener un trato más impersonal y menos cercano en el día a día".

Por eso, lo que más destaca de Asturias cuando vuelve "es la calidez en el trato personal, la cercanía de la gente y la sensación de sentirte en casa. También y comparativamente el ritmo más relajado de la vida cotidiana. El coste de la vivienda, y de la vida en general, está más contenido". Más puntos a favor: "El agradable clima del verano. La comida tradicional, especialmente la de mi madre".

Pinceladas menos luminosas: "Entre las desventajas de Asturias mencionaría las que ya parecen crónicas: pocas oportunidades laborales o incentivos para la gente joven emprendedora. Escasez de empresas de actividades innovadoras, que podrían tener su espacio en zonas industriales reconvertidas (La Vega en Oviedo, por ejemplo). La desesperante burocracia que desmotiva cualquier iniciativa. Aunque, lamentablemente, este parece ser un mal generalizado en toda España, para mayor enredo cada autonomía tiene sus propias normativas, algunas totalmente absurdas, sin sentido alguno, que no se dan en ningún otro país y que multiplican los costes y los tiempos de ejecución de cualquier proyecto". Si se persigue un mejor futuro para Asturias "habría que activar y potenciar todo cuanto pueda favorecer el desarrollo de la actividad laboral desde la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura o el deporte, y hacerlo cuanto antes y en firme, sin perder un minuto en marear la perdiz con proyectos en papel mojado en los que no cree ni el político que los propone". Metafóricamente hablando, el tatuaje que simbolizase a Asturias "necesitaría un repaso para definir algunas líneas que se han ido borrando con el paso del tiempo". Le gusta mucho su trabajo y la forma de vida que me permite llevar. Aunque me gusta cambiar y probar nuevos caminos, por lo que no descarto estar haciendo otra cosa relativamente diferente en diez años".