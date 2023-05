Desde hace muchos años, el ser humano ha sentido la necesidad de saber qué le depara el futuro; y con el paso del tiempo, han ido apareciendo personajes que vaticinaban ciertos acontecimientos y acertaban, como es el caso del médico francés de 1503, Nostradamus. Ahora, Craig Hamilton-Parker, coloquialmente conocido como el nuevo Nostradamus, ha llamado la atención de miles de personas por sus predicciones.

Recientemente, se han viralizado sus predicciones para este año por lo posibles que parecen. Resulta que lo que nos depara este 2023, especialmente en primavera, será fatídico. Y es que, según este vidente, habrá un nuevo conflicto bélico que bien podría ser la tercera guerra mundial.

El nuevo Nostradamus ha entrado en detalles de cómo se desatará la guerra, y lo más sorprendente de que no tendrá nada que ver con el conflicto que actualmente mantienen Ucrania y Rusia.

Será "como una colisión o incidente extraño -ha dicho el nuevo Nostradamus en un medio de comunicación inglés-. Unos aviones o unos submarinos se estrellarán, o alguien activará algo, y después ya todo empezará a salirse de control".

Se desarrollará inicialmente entre Estados Unidos y China y la causa última será Taiwán. No obstante, el vidente apunta a que "siente" que Rusia "se podrán del lado de China para convertirse en un estado que va en contra de todas las normas" y que "será el país que incitará a China a ir a la guerra, lo que empeorará las cosas".

De ahí que esta sea la "principal preocupación" de Craig Hamilton-Parker, por todas las implicaciones que puede acarrear la intervención de Rusia en este nuevo e inminente conflicto bélico. Incluso, habla de cómo podría acabar: "China dejará de ser la gran China" para pasar a convertirse en un territorio "dividido en múltiples países".

¿Quién es Craig Hamilton-Parker?

Craig Hamilton-Parker es un autor, médium psíquico y profesor británico conocido por su trabajo en el campo de la espiritualidad, lo paranormal y los fenómenos psíquicos. Ha escrito varios libros sobre estos temas y su trabajo ha aparecido en diversos medios de comunicación de todo el mundo.

La carrera de Craig Hamilton-Parker comenzó en la década de 1970, cuando empezó a trabajar como médium psíquico profesional. Rápidamente se hizo famoso por sus acertadas predicciones y se convirtió en un invitado habitual de la televisión y la radio británicas. A lo largo de los años, ha realizado miles de lecturas psíquicas para personas de todas las profesiones y condiciones sociales y ha ayudado a muchos a obtener una comprensión más profunda de sí mismos y de sus vidas.

Además de su trabajo como médium psíquico, Craig Hamilton-Parker es también un prolífico autor. Ha escrito más de 30 libros sobre diversos temas, como los sueños, el desarrollo psíquico, la meditación y la espiritualidad. Sus libros se han traducido a varios idiomas y son muy leídos en todo el mundo. Algunos de sus títulos más populares son "The Psychic Handbook", "The Dreams Handbook" y "How to See Auras". Es conocido por su enfoque realista y su capacidad para explicar conceptos complejos en términos sencillos. Cree que todo el mundo tiene el potencial de desarrollar sus habilidades psíquicas y que es importante abordar el tema con una mente abierta y sentido de la curiosidad.

Además de su trabajo en el campo de los fenómenos psíquicos, Craig Hamilton-Parker es también un entusiasta ecologista y activista de los derechos de los animales. Ha escrito mucho sobre estos temas y es colaborador habitual de organizaciones benéficas en favor del medio ambiente y los derechos de los animales.