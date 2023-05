Agenda: qué hacer hoy 22 de mayo en Asturias

Actos en el Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle Calvo-Sotelo, número 7) acoge, hoy, a las 11.00 horas, un encuentro con cinco candidatos a la Presidencia del Principado: Manuel Iñarra (Ciudadanos), Covadonga Tomé (Podemos), Ovidio Zapico (Convocatoria por Asturias: IU+Más País+IAS), Adrián Pumares (Foro Asturias) y Carolina López (Vox). Por la tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar la conferencia titulada «Mantener la biodiversidad, cuestión de supervivencia», con motivo de la celebración del Día Internacional de la Biodiversidad. Interviene: Paola Godoy, bióloga de la Universidad de los Andes y especialista en educación ambiental y en cambio climático. Entrada libre hasta completar aforo para ambos actos.

Conciertos del Auditorio. La violinista Anne-Sophie Mutter protagoniza la nueva función del ciclo Conciertos del Auditorio, esta tarde, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe. Mutter estará flanqueada en el escenario por el chelo de Maximilian Hornung y por Lambert Orkis, al piano. El precio de las entradas oscila entre los 39 y los 44 euros.

Coloquio en la Biblioteca Pérez de Ayala. La Asociación de la Prensa de Oviedo (APO) y el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias colaboran con Amnistía Internacional de Asturias en la organización un coloquio con el periodista Ignacio Cembrero, en el que se abordarán las nuevas trabas que se imponen a la libertad de prensa y el derecho a la información. Será en el salón de actos de la Biblioteca Pérez de Ayala (El Fontán), a partir de las 19.00 horas. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

Conferencia en el RIDEA. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en Porlier 9, acoge a partir de las 19.00 horas la conferencia «La España de Campomanes», a cargo de Ramón Maruri Villanueva, catedrático de Historia Moderna por la Universidad de Cantabria. Es la conferencia inaugural del ciclo «Campomanes (1723-2023)».

Conferencia en la Fundación Gustavo Bueno. Amparo García López acude a partir de las 17.00 horas a la Fundación Gustavo Bueno para impartir la conferencia «La derecha social española». Entrada libre hasta completar aforo.

Cine en el Filarmónica. Continúa el ciclo de cine africano con la proyección de la película belga «Tori et Lokita», de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, en el teatro Filarmónica. Con una duración de 88 minutos, la proyección comienza a las 20.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición en la Sala Sabadell Herrero. La sala de exposiciones Sabadell Herrero (Suárez de la Riva, 4) acoge hasta el 31 de mayo la exposición «Bernardo Pérez Tovar. Comprometido con la realidad», que muestra más de 200 imágenes tomadas por el fotoperiodista. La sala, que cierra los martes, abre los lunes y de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo para hoy es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Gijón

Fiestas de El Llano. Actuación del ilusionista José Armas a las 18.30 horas. A las 19.30 horas, se procederá a la entrega de premios de los concursos infantiles. Pondrá la guinda a las fiestas «De sur a norte». Tendrá lugar en la plaza 3 de abril, donde hay instaladas atracciones de feria. Las fiestas han sido organizadas por la Asociación Vecinal El Llano-Fumeru.

Escuela de Comercio. Taller Profesionales de la educación y la innovación incremental impartido por ARKUOS en el espacio joven. Es necesaria la inscripción previa. El taller se desarrollará de 16 a 19 horas.

Toma3. El Festival Internacional Pint of Science llega a Gijón, donde ha invitado a los investigadores más punteros a compartir sus conocimientos contigo en un ambiente relajado y distendido: el bar. En esta ocasión, para hablar sobre la energía y la sostenibilidad. De 19.00 a 21.00 horas con entrada gratuita.

Escuela de Comercio. 29.ª edición del Ciclo de proyecciones audiovisuales «Imágenes de un viaje». Proyección de «En tuk tuk por Sri Lanka», de Susana de la Rubia, a las 19.00 horas. El acto está organizado por el Ateneo Obrero.

Avilés y comarca

Exposición en Luanco. El Museo Marítimo de Asturias, en Luanco, acoge la exposición «Idus de marzo», coincidiendo con el 40.º aniversario de la primera expedición científica española a la Antártida. Estará abierta hasta primeros de junio. El horario de visitas es de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Los lunes, mercado al aire libre de Avilés. Las inmediaciones del parque del Muelle y las calles del entorno de la plaza de Hermanos Orbón acogen un lunes más el tradicional mercado callejero de Avilés, trasladado por obras a estos nuevos emplazamientos. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas.

I Ciclo de Cantautores en la Cátedra de cine. A las 19.00 horas, en el Centro de Servicios Universitarios CSU (La Ferrería, 7), la Cátedra de Cine de Avilés y dentro de la programación de «Avilés Ciudad Dylanita» inaugura su primer ciclo de conferencias-visionados «Cantautores en el cine», con la intervención del profesor José Manuel Errasti, alrededor de la figura de Bob Dylan y con entrada gratuita. Será bajo el título de «He’s not there: todas las películas en las que no sale Bob Dylan». Se organiza en colaboración con el festival Avilés Ciudad Dylanita.

XVII Muestra de Teatro Amateur de Avilés. A las 19.00 horas, en el Centro Sociocultural Los Canapés se pondrá en escena «La memoria de la(s) flore(s)» a cargo de la compañía Baluarte Teatro de Inma Chacón.

Escuela de Artes y Oficios. En el vestíbulo de la escuela está hasta el día 25 de este mes, una muestra de trabajos realizados por alumnos de pintura al óleo, retrato y dibujo artístico, de los profesores Favila y Carmen Peláez. Las visitas se pueden realizar de lunes a jueves, de 9.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas. La entrada es libre.

Exposición en la galería Amaga. La muestra «En el abismo», de Jaime Rodríguez, puede visitarse hasta hoy, lunes, en la galería de arte Amaga (José Manuel Pedregal, 4) de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; los sábados de 10.30 a 13.30 horas.

Exposición de Eugenia Tejón. Eugenia Tejón expone, en la Casa de Cultura, «CalcoManías», una veintena de fotografías intervenidas con calcas de la Fábrica de Loza de San Claudio. Puede visitarse hasta el 28 de mayo en horario de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

«La ilustración y sus procesos». Bajo el título «La ilustración y sus procesos», la Ventana de la Factoría Cultural ofrece el Ciclo de Ilustración, estos días con la obra de Alicia Varela, que se proyecta en la fachada de la Factoría Cultural hasta el 9 de junio, de 19.00 a 22.00 horas.

Exposición de Antonio Ávalos Serrano. La sala Bocana del hotel La Serrana acoge 22 obras del pintor andaluz residente en Oviedo Antonio Ávalos Serrano. Se puede visitar la exposición de 10.00 a 21.00 horas.

Exposición en el Hotel Palacio de Avilés. El pintor Fernando López Rivera expone, hasta el 18 de junio, en el Hotel Palacio de Avilés «Mnemogramas».

Muestra de Miss Prosperity (Elena Menéndez). La Casa de las Mujeres (C/ La Ferrería, 27) acoge la muestra «Retazos» de Miss Prosperity (Elena Menéndez). Puede visitarse hasta el 14 de junio, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

Doblete de exposiciones en el Valey. El centro cultural Valey de Piedras Blancas acoge sendas exposiciones, una conjunta «Entre pensamiento y expresión», de Luis Argeo y Juan Fernández Ávila, y «Lo elevado profundo» de Ros Boisier. Pueden visitarse, de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, hasta el 24 de junio.

Las Cuencas

Cine en Langreo. Langreo acoge hoy la proyección de «La sombra de José Vitini». Será en el cine Felgueroso de Sama, a las 19.30 horas, en el marco del ciclo «Cinemateca Ambulante». La entrada es libre hasta completar aforo

Música en la calle en Sama. El Conservatorio del Valle del Nalón inicia hoy su ciclo de conciertos en la calle con la actuación de grupos de cámara del alumnado de grado profesional. Participarán alumnos de guitarra, flauta, chelo, oboe y piano. Será a las 18.00 horas en la plaza Adaro, en Sama.

Taller infantil en Mieres. La biblioteca de Mieres será escenario esta tarde, a las 17.30 horas, de la actividad «Todo es posible con mi dragón», en la que se combinarán un cuentacuentos, juegos y una manualidad. El acceso es gratuito.

Exposición de la artista Blanca de Nicolás en el pozo Sotón. Las instalaciones del Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM) del pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, acogen hasta el próximo 11 de junio la exposición de dibujos de la artista Blanca de Nicolás, titulada «Grafito de mina».

Exposición de Juanjo Palacios y Carlos Suárez. «¡Disfruten un Año Nuevo sanos y seguros!» es el título de la exposición de Juanjo Palacios y Carlos Suárez que puede verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Teodoro Cuesta» de Mieres hasta el 24 de mayo, en horario de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. La muestra, una reflexión sobre la identidad industrial asturiana, conjuga la fotografía y el sonido.

«Dos patrias llevo conmigo», exposición en Langreo. La Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama acoge hasta el 31 de mayo la exposición «Dos patrias llevo conmigo», una muestra sobre cómo fue la vida de «los niños de Rusia».

Muestra pictórica de Manuel Barbón en Laviana. El salón de exposiciones del edificio del Cidan, en Pola de Laviana, acoge hasta el 31 de mayo una exposición con pinturas de Manuel Barbón. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Los jueves también puede verse de 16.00 a 20.00 horas.

«El bodegón como inspiración», pintura en Langreo. La pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo acoge hasta el 31 de mayo la exposición pictórica «El bodegón como inspiración». Se trata de una muestra que recoge el trabajo de 19 artistas asturianos o afincados en la región, nacidos entre las décadas de los cuarenta y los cincuenta del siglo pasado. La muestra está vinculada a la Fundación Miguel Ángel Lombardía.

Exposición de Isabel Cuadrado en el IES Bernaldo de Quirós de Mieres. La muestra «Cronología», de Isabel Cuadrado, puede visitarse hasta el 31 de mayo en el IES Bernaldo de Quirós de Mieres, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Murales al aire libre. En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Circuito de ciclocross. Los aficionados al ciclocross pueden disfrutar de forma gratuita del circuito habilitado en El Entrego, en las inmediaciones del Museo de la Minería. También está abierto al “running”. Se trata de un recorrido de un kilómetro y medio con rampas de tierra y peldaños, entre otros obstáculos.

Centro

Exposición de fotoperiodismo en Villaviciosa. El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge hasta el 24 de mayo la exposición «Miraes 2022», la XVIII Muestra de la Asociación de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 10.00 horas.

Exposición en Lugones. El Centro Polivalente Integrado acoge hasta el 27 de mayo la muestra colectiva de artistas plásticos asturianos «Paisaje asturiano. Reflexiones». De lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición en Grado. La Casa de Cultura acoge hasta el 30 de mayo la muestra «El vistir», que forma parte de las Jornadas Etnográficas de Grau, con 30 retratos del fotógrafo oficial del concurso Indumentaria, Ojos de Hojalata, además de una colección de trajes tradicionales, un telar con su urdimbre y otras piezas relacionadas con los procesos del hilado del lino y la lana. La muestra puede visitarse de lunes a sábado, de 10.00 a 20.45 horas, y el domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 2045 horas.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas «Paca» y «Molina», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Visita al interior de la capilla de los Dolores en Grado. La Oficina de Turismo organiza un recorrido por el interior de uno de los monumentos más emblemáticos de la villa moscona, la capilla de los Dolores, del siglo XVII y de estilo barroco. Las reservas se hacen a través del teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Exposición de zapateros en Noreña. La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad históricamente. La exposición se puede visitar todos los días y para ello es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Visita a la iglesia de Santa Eulalia de La Mata (Grado). La Oficina de Turismo organiza visitas guiadas al templo de origen románico y vinculado a una de las leyendas del Camino Primitivo de Santiago, así como es destacada por contener el pulcro de Santo Dolfo. Las reservas se hacen a través del teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Museo Etnográfico de Sama de Grado. El grupo escolar “María Josefa” acoge una amplia muestra etnográfica en la localidad de Sama de Grado. Se puede visitar según disponibilidad llamando al teléfono 607393196.

Oriente

Exposición en Colunga. La Sala Loreto de Colunga acoge hasta el 26 de mayo la exposición «Rosario Acuña. Vida y pensamiento feminista», organizada por el Forum de Política Feminista de Asturias. El horario de visita es de lunes a jueves, de 9 a 14.00 horas, y los viernes, de 9 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Exposición en Ribadesella. Hasta el 31 de mayo, la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella acogerá la exposición de pintura al óleo «Mirando Asturias», de Maryan del Portal, artista gijonesa pero, por lazos familiares, vinculada desde niña al oriente asturiano. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el próximo 2 de junio la muestra «Exposible», que reúne obras del alumnado del Bachillerato de Artes Plásticas del IES Rey Pelayo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Infiesto. En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Exposición en Cangas del Narcea. La Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el 31 de mayo la exposición «Parece que va a llover», un proyecto de Natalia Pastor comisariado por Guillermina Caicoya Art Projects. El horario de la Casa de Cultura es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un maravilloso espacio natural, cultural y paisajístico situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto del acantilado de las playas luarquesas, este maravilloso jardín ofrece, además desde sus miradores, la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas. El horario de apertura es de lunes a domingo, de 09.00 a 20.00 horas. El precio de la entrada general es de 3 euros.

Mercado en Tapia. La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la calle que une el polideportivo con el área de autocaravanas.