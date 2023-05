Elena Huelva, la joven que falleció el pasado 3 de enero por un cáncer, habría cumplido este 21 de mayo sus 21 años. Su padre, Manuel, no ha dejado pasar la fecha y ha dedicado unas palabras al recuerdo de su hija, que le regaló "20 años y medio preciosos".

"Es mucho tiempo sin tu sonrisa, sin oírte reír. Contarnos tus planes. Con tu vocecita. Te echo de menos. No sólo hoy. Cada día. Pero hoy es especial, sí. Y especialmente duro, claro. Te echo de menos siempre. Cada día, cada mañana y cada noche. Las noches son muy largas. El tiempo no cura nada. Nunca. El tiempo pasa y duele a su paso. Te ayuda la gente que te quiere. Pero no el tiempo, el tiempo no. Elenita , te lo dije cada año y este también te lo digo. Me has dado 21 años preciosos. 20 y medio. Desde que llegaste con tu sonrisa. Tus palabras inventadas en tu propio idioma… Los mejores años de mi vida, sin duda", ha escrito su padre.

Su familia se propuso "vivir la vida", tal y como ella les había pedido. "La pena y el dolor es terrible. No creo que eso cambien nunca. El tiempo va pasando. Vamos haciendo cosas. Pero no hay día, ni momento en que no piense en ti. Sobre todo los buenos. Los buenos momentos. No conozco a nadie que sepa disfrutar mejor de la vida que tú", ha dicho.

Su madre también compartió una fotografía de Elena cuando era un bebé. "Hace 21 años que di a luz a lo más bonito del mundo. Normalmente, una madre enseña a su hija a ser valiente, a sonreír a dar importancia a las cosas importantes de la vida, pero tú mi Helen del alma me has enseñado tantas cosas a mí", ha escrito.

La 'influencer' se había convertido en inspiración para miles de personas a través de sus publicaciones en sus redes sociales, donde comentaba su día a día luchando contra el cáncer, que le fue diagnosticado hace ya cuatro años y por el que desde el pasado agosto sufría una recaída. El sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo más frecuente en la edad pediátrica.