Los "Oscar" del diseño en prensa escrita reconocen un año más el trabajo de LA NUEVA ESPAÑA. La Society for News Design (Sociedad para el Diseño de Noticias), la organización de diseño en prensa más importante del mundo, ha distinguido la labor del periódico líder de la prensa asturiana con tres galardones a la excelencia, en una edición en la que la cabecera de Prensa Ibérica compitió contra algunos de los periódicos más importantes e influyentes de todo el mundo.

Los 47 miembros del jurado de la 44.ª edición del certamen "Best of Print News Design" analizaron durante cuatro días en Nueva York un total de 4.600 trabajos remitidos por los periódicos más destacados del panorama internacional, que competían por los premios otorgados en once categorías. En esta edición, LA NUEVA ESPAÑA compitió con diseños de publicaciones tan emblemáticas como "The New York Times", "The Washington Post", "Los Angeles Times", "The New Yorker", "The Guardian", "The Wall Street Journal" o "Time".

Dos portadas para el suplemento dominical "Siglo XXI" y otra para "Cultura", que se publica los jueves, fueron merecedoras de los "Premios a la Excelencia" en el prestigioso certamen, gracias a unas composiciones realizadas por el equipo de infografía, maquetación y diseño gráfico de LA NUEVA ESPAÑA.

La portada titulada "El móvil nos lleva al huerto" ilustraba con gran originalidad un reportaje sobre cómo el teléfono y las redes son una fácil y económica vía para que pequeños agricultores asturianos vendan directamente al consumidor con un simple mensaje informativo.

Una caricatura del líder ruso Vladimir Putin, obra del dibujante Pablo García, protagonizaba la segunda portada premiada, en este caso para el suplemento "Cultura".

Finalmente, se premió otra portada del suplemento "Siglo XXI", que simbolizaba de forma original un reportaje sobre cómo la industria asturiana busca "deshacer el nudo energético que cierra su futuro", esto es, sobre cómo los empresarios a acuden a las placas solares y maquinaria más eficiente para compensar los altos precios del gas y la electricidad.

Si sumamos los premios europeos de diseño a los obtenidos en Nueva York, la cifra de Prensa Ibérica asciende a 47 premios de diseño este año, de los cuales LA NUEVA ESPAÑA logró once.

Galardones para "El Periódico de Catalunya" y "Faro de Vigo"

Otras dos cabeceras de Prensa Ibérica fueron premiadas. La cobertura de la despedida del cantautor catalán Joan Manuel Serrat realizada por "El Periódico de Catalunya", con un broche de oro en un suplemento sobre la despedida del artista en un gran concierto en Barcelona, fue galardonada por la Society for News Design (Sociedad para el Diseño de Noticias). Por su parte, "Faro de Vigo" fue distinguido con un premio a la excelencia por una portada del suplemento "Estela".