Anne-Hélène Suárez: "Como traductora, la IA me da miedo"

Anne-Hélène Suárez Girard es sinóloga, profesora de lengua y literatura chinas y traductora de chino, ruso, francés e inglés. Nacida en Barcelona en 1960, debuta este año como jurado de los premios junto al dramaturgo Juan Mayorga. "Es una responsabilidad importante", afirma a LA NUEVA ESPAÑA antes de la primera reunión a puerta cerrada, "y un honor. Son premios de gran prestigio con una gran repercusión en los medios, también en el mundo de la cultura, en los colegios... Es muy estimulante poder participar. Estoy muy ilusionada y contenta".

El mar que todo lo cura

Hija del cineasta y escritor ovetense Gonzalo Suárez, los premios son una buena razón para venir a su querida Asturias, el espacio mágico de su infancia llanisca: "Imposible resumir lo que siento y lo que llevo dentro. Ese mar que todo lo cura, que te quita las tonterías a base de embate de olas y de ocle. Que me renueva constantemente. Siempre es bueno volver a Asturias".

Como especialista en literatura china tiene claro que hay autores actuales dignos de ganar algún día el premio de las Letras "por calidad e importancia internacional. Hay escritores excelentes. Lo que pasa es que en España se conoce muy poco. No se traduce apenas y muchas veces las traducciones son tributarias de lo que se traduce previamente al inglés o al francés. Las razones por las que se traducen unos textos u otros no siempre vienen por la calidad de la obra sino por motivos comerciales y por consideraciones extraliterarias. Si algo está prohibido en China es un aliciente, por ejemplo".

España siempre "ha ido a la zaga de otros países en el conocimiento de la literatura china, y es una lástima, habría que desarrollar más el interés. No pasa lo mismo con la literatura japonesa, es un caso muy distinto, incluso hay autores afincados en países occidentales, se ha promocionado mucho más y se han adaptado al cine occidental muchas obras. Escritores chinos adaptados al cine chino hay muchos pero no fuera del país".

Como traductora piensa que "estoy en vías de desaparición, soy un dinosaurio. La Inteligencia Artificial me da miedo. Sin duda que tiene aplicaciones muy honrosas pero, de momento, para traducir no lo veo bien, sino con recelo. Para traducir del chino clásico, por ejemplo, haría una falta de tal calado que no valdría la pena, porque para eso ya lo traduces directamente".

Profesión solitaria

Fue Premio Nacional a la Obra de un Traductor 2021 pero su vida profesional sigue siendo como era antes, "no ha cambiado nada. El trabajo de un traductor es muy solitario y a veces pesa mucho, al menos el premio me ha permitido la ocasión de compartir tiempo con otros colegas y hablar sobre nuestras inquietudes y problemas".

Traductora de la escritora francesa Fred Vargas, que no acudió a última hora a recoger el premio de las Letras por motivos personales, Suárez desvela que está trabajando en dos obras suyas: "Una novela policíaca, ‘Sobre la losa’, y la segunda parte del libro sobre el calentamiento global, que está muy bien. Estoy traduciendo a un autor chino muy conocido en su país, Yu Hua, del que ya traduje libros".