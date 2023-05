"La lengua española no es la de la conquista, sino la de la independencia"

–Con mi apellido, no puedo ocultar mis raíces asturianas. Y me enorgullezco.

Gonzalo Celorio, escritor y director de la Academia Mexicana de la Lengua, es jurado del premio «Princesa de Asturias» de las Letras. Abre su memoria:

–Mi abuelo nació en una población muy pequeñita, Vibaño, muy cerca de Celorio. Emigró a finales del siglo XIX para hacer la América como tantos otros. Mi padre ya nació en México, y fue embajador en Cuba, allí conoció a mi madre, allí se casaron y allí nacieron mis tres hermanos mayores. Una triple nacionalidad. Mi padre siempre tuvo devoción por Asturias, tenía un gran diccionario de la genealogía asturiana y pasó una parte de su juventud aquí.

–México fue una segunda patria para muchos asturianos.

–Así es. Tengo una novela, «El metal y la escoria», que creo que es la primera obra donde están presentes tanto la migración española a México como el exilio español republicano.

–¿Visitó la tierra de sus antepasados?

­­–Sí. Conocí la casa donde nació mi abuelo. De donde partió. Estuve muchas veces en Celorio. Y reconstruí la historia de él en la novela que le dije. Las causas de la migración, lo que tuvo que afrontar al llegar a México, cómo a fuerza de mucho trabajo pudo prosperar y llegar a ser un gran comerciante.

–Hay mucha polémica estos días por el caso_Vinicius. ¿Le parece España racista?

–De fútbol no sé absolutamente nada pero le puedo decir que quizá no haya un país más racista que México. Disfrazado siempre y articulado con un lenguaje aparentemente democrático e igualitario, pero, en el fondo, subyace una actitud racista subliminal con respecto a las comunidades indígenas originarias, hay actitudes de marginalidad muy fuertes. La Academia mexicana de la Lengua acaba de publicar un diccionario de mexicanismos y el número de palabras despectivas con respecto a los aborígenes es notoria y escalofriante.

–¿España tiene que pedir perdón, como dijo López Obrador?

–Una tontería, una imbecilidad. La cultura española es parte de nuestra identidad. Hay que tener en cuenta que hubo un pueblo vencedor y un pueblo vencido. Eso es histórico e irrefutable. Y evidentemente tenemos una mayor cercanía con la cultura hispánica que la que podemos tener con las culturas aborígenes. Durante mucho tiempo hemos venerado a los indios muertos haciendo grandes museos de las culturas antiguas y hemos despreciado de manera cada vez más enfática a los indios vivos. Hay una terrible contradicción. Que López Obrador pida que España ofrezca un perdón a México me sugiere que debería pedirlo en lengua náhuatl y no en español. Y que se apellide López Obrador es una contradicción. Hay que asumir la Historia como fue. No sé por qué siempre nos estamos identificando con los vencidos y nunca con los vencedores. Un marcado complejo de inferioridad.

–¿Con la lengua española pasa algo parecido?

–Se sigue pensando que es la lengua de la conquista. Lo fue, pero la conquista espiritual, la catequesis, se hizo en lenguas originarias. Los misioneros aprendieron náhuatl, maya o purépecha para poder predicar el Evangelio en esas tierras. Más bien, la lengua española es la lengua de la independencia. Eso es lo que hay que decir. Santiago Muñoz Machado, en su libro «Hablamos la misma lengua», sostiene que al final del siglo XVIII y principios del XIX, cuando empiezan nuestras revoluciones de independencia, en todo el continente no había más que tres millones de hablantes de español. Es decir, ¿quiénes son los responsables de la castellanización? Las repúblicas ya independientes. De no ser por la lengua española no tendríamos nacionalidades.

–¿Hay que temer la IA?

–Lo importante es que la Inteligencia Artificial, un gran avance científico y tecnológico, esté al servicio de la Humanidad y que la Humanidad no sea esclava de ella. Pero, como alguien decía, ni es tan inteligencia ni es tan artificial. Puede ser muy útil siempre que esté dominada por quien la creó. Sigo creyendo en el género humano y en su verdadera inteligencia, tan portentosa que fue capaz de crear otra artificial.

–¿Hay polémica en México por el lenguaje inclusivo?

–Sí. El único género verdaderamente inclusivo es el masculino. Si yo digo «los niños» incluyo a las niñas, si digo «las niñas» no puedo incluir a los niños. No hay que confundir género gramatical con sexo. Es importante la visibilización de las mujeres pero me gustaría mas que tuvieran condiciones de igualdad más allá del lenguaje. Ya no habría ninguna pugna si ganaran lo mismo por el mismo trabajo, si tuvieran las mismas libertades y oportunidades de trabajo y reconocimiento. Ese desdoblamiento me parece obsceno, ahora para ser políticamente correcto hay que decir «la perra y el perro son la mejor amiga y el mejor amigo de la mujer y del hombre indistinta y no siempre respectivamente». Un dislate.

–¿Y el revisionismo políticamente correcto en literatura?

–Una tontería. Tendríamos que cambiar «El Quijote» cuando dice que en su ínsula Barataria podrá contar con muchos negros y que va a prosperar gracias a que los va a vender. La novela cuenta cómo fue la Historia y modificarla es un atentado histórico»

