Oviedo

Cabalgata del Heraldo. La Sociedad Protectora de La Balesquida continúa con las celebraciones asociadas al Martes de Campo, con la Cabalgata del Heraldo. Saldrá a las 12.30 horas de la plaza de la Catedral, y seguirá por Águila, Schulz, Porlier, Mendizábal, Argüelles, Progreso, Milicias Nacionales, Uría, Fruela, Pozos y plaza del Ayuntamiento, donde será recibida por las autoridades, para continuar por Cimadevilla, Rúa y la plaza de la Catedral, donde se bailará la danza prima.

Cofradía de La Balesquida. La Cofradía de La Balesquida continúa con las celebraciones de la Fiesta de Pentecostés, con la conclusión de los actos del triduo en honor de Nuestra Señora de la Esperanza en San Tirso el Real. A las 19.30 horas: responso ante el sepulcro de Doña Velasquita Giráldez y, seguidamente, procesión de regreso a la capilla.

Zarzuela en el Campoamor. El teatro Campoamor acoge a las 20.00 horas la segunda y última función de "Entre Sevilla y Triana", de Pablo Sorozábal, dentro del XXX Festival de Teatro Lírico Español.

Concierto en el Filarmónica. Lorenzo Santamaría llega a Oviedo con su "Gira Final" para ofrecer un concierto a partir de las 20.00 horas en el teatro Filarmónica.

Exposición en la Sala Sabadell Herrero. La sala de Suárez de la Riva, 4 acoge hasta el 31 de mayo la muestra "Bernardo Pérez Tovar. Comprometido con la realidad", con más de 200 imágenes tomadas por el fotoperiodista. La sala, que cierra los martes, abre los lunes y de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo para hoy es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas, con la posibilidad de visitar la torre gótica.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone hasta el 11 de junio en el Edificio Ampliación la muestra "Fernando Alba. Sombra y accidente". El horario de visita es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El museo ofrece la visita a su colección permanente de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos. La compañía "Titzina Teatro" muestra a las 20.30 horas en el teatro Jovellanos su espectáculo "Búho".

Concierto coral. A las 20.00 horas, en la iglesia de San José, se celebra la primera entrega de las Galas Corales que organiza la Coral San Antonio en colaboración de LA NUEVA ESPAÑA. Esta jornada, dedicada a la música coral infantil y juvenil, contará con la actuación de "Peques del León de Oro" y "Coro Arsis. Escuela de Música Divertimento".

Caja de músicos. De 13.00 a 21.00 horas el Muséu del Pueblu d’Asturies celebra un festival por el 15.º aniversario del colectivo Caja de Músicos, en una jornada de música en directo en la que actúan "Bigote de Mujer", "Lady Llagar", "L-R", "Fruela 757", "Tigre y Diamante" y "Bladimir Ros".

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas se podrá ver en el Paraninfo de la Laboral "The quiet girl" dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Jardín Botánico. Verónica G. Ardura ofrece el taller para adultos "Tinta, brote y color" entre las 12.00 y las 14.00 horas en el Jardín Botánico.

Ateneo de La Calzada. La compañía "Mar Rojo Teatro" ofrece el espectáculo "Azul y la revolución de los colores" en el Ateneo de La Calzada a las 12.30 horas.

Fiestas de La Providencia. Los festejos de La Virgen de la Providencia contarán hoy desde las 18.00 horas con un concurso de diseño de sombreros y el XXVII Concurso gastronómico. Además, habrá juegos infantiles para niños.

Festival Brotes Lab. El Festival dedicado a la danza ofrece a las 11.00 horas el taller "El cuerpo escondido", con Izar Gayo, en Espacio Escénico El Huerto, y en el mismo escenario se representarán "Flores negras", de "Acerina H. Toledo" y el "El Jablero", y "Piel", de "Proyecto Puntozero", a partir de las 20.30 horas.

Folixa de barriu en Ceares. La Fundación Siloé organiza entre las 10.00 y las 22.00 horas, en el campo de fútbol de Ceares, la actividad "Folixa de barriu", que contará entre otras actividades con una carrera solidaria y una quedada cicloturista (10.30 horas), un torneo de fútbol 3x3 y un taller de chapas (11.00 horas), juegos tradicionales y taller de defensa personal (12.00 horas), espectáculo de magia (13.00 horas), actuaciones musicales (14.00 horas), taller de educación canina y semillero (16.00 horas), micro abierto de poesía y talleres de baile tradicional (18.00 horas) y de bachata (19.00 horas).

Antiguo Instituto. A las 18.30 horas se proyectará el documental "Maestros del hórreo asturiano" en el Antiguo Instituto.

Ciudadela de Celestino Solar. A las 12.00 horas se ofrece la actividad "Una niña fue a jugar pero no pudo jugar porque tenía que…" en el Museo de la Ciudadela.

Les Cigarreres. La actividad "Cuentos del mundo en el olvidado noroeste" se celebra en el espacio cultural Les Cigarreres (C/ Eladio Carreño, 3). El gallego "Caxoto" ofrece a las 23.00 horas la sesión "De allá de donde yo vengo".

Lavadero de Deva. A las 11.00 horas comenzará una ruta de dos kilómetros de dificultad baja.

Avilés y comarca

XLI Feria del Queso y el Vino de Avilés. En la Pista de La Exposición abren las 36 queserías participantes en la feria de 11.30 a 15.30 y de 17.30 a 22.00 horas, y las 14 vinaterías, de 11.00 a 24.00 horas. El domingo, el cierre se adelanta a las 21.00 horas para las queserías y a las 22.00 horas para las vinaterías.

Festival "Avilés Ciudad Dylanita". Será en la Factoría Cultural a partir de las 20.00 y contará con el concierto de Kevin Weatherill, que compartirá escenario con Noe Mayhem, Luis Núñez, "Wasted Sinners", Juanjo Zamorano y "Los Repuestos", "The Blues Nighthawks" y "Wolffather".

Concierto en Las Vegas. La Escuela Municipal de Música de Corvera organiza un concierto a las 19.00 horas en el centro sociocultural de Las Vegas a cargo del pianista Elio Bernalte Rodríguez.

Fiestas de "El Puchero" en Villalegre. Hasta el día 30 en Villalegre. Hoy a las 11.00 horas habrá fiesta de sevillanas con corte de jamón. A las 13.00 horas, concierto de "Cover Planet" en "El Toison de Oro". A las 18.00, reparto de bollo y botella de vino a los socios. A las 22.00 horas actuará Jorge Rouget en "Tempus" y, en la carpa, verbena con "Florida Band Orquesta".

Autores nel camín en el Valey. Guillermo Menéndez Quirós presenta en el centro cultural de Piedras Blancas a las 19.00 horas la obra "Ana María. La llobera d’Asturies", premio "Alfonso Iglesias" de cómic en asturiano.

Cuentacuentos en Salinas. La biblioteca pública de Salinas acoge una sesión de cuentacuentos a las 17.30 horas recomendada para público a partir de 7 años.

Cuentacuentos en Corvera. La Biblioteca de Trasona acoge una sesión de cuentacuentos de 18.00 a 19.30 horas para público de entre 3 y 6 años.

Teatro en Luanco. La compañía de teatro "Kumen-Cuitu" representa la obra "La Nona" a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de Luanco.

Exposición de Eugenia Tejón. La Casa de Cultura acoge la muestra de Eugenia Tejón "CalcoManías", una veintena de fotografías intervenidas con calcas de la Fábrica de Loza de San Claudio. Puede visitarse hasta mañana, de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición de Trinidad Fernández en el CMAE. Con motivo del aniversario del fallecimiento de Trinidad Fernández, la muestra "En los dominios de tres" se puede visitar hasta el 4 de junio en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (Llano Ponte, 49), de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

De paseo por el Niemeyer. Las visitas guiadas al centro cultural Niemeyer de Avilés los fines de semana serán a las 11.30, 12.30 y 17.00 horas. De miércoles a viernes, las visitas se realizan a las 17.00 horas.

"Dalí. Dibujar lo escrito". La cúpula del Niemeyer acoge hasta el próximo día 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura: "Divina Comedia", de Dante Aligheri; "La vida es sueño", de Pedro Calderón de la Barca y también "Fausto", de Goethe. De miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00.

Vielba en el Niemeyer. Fotografías de Gerardo Vielba en la Sala Fotografía del Niemeyer. Puede visitarse, hasta el 2 de julio, de miércoles a domingos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada es de 4 euros.

Repaso a la historia portuaria. El museo del puerto avilesino situado en San Juan de Nieva, Espacio Portus, abre de jueves a sábado (de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas). El acceso es gratuito. Se ofertan, además, itinerarios didácticos en la desembocadura de la ría (también gratuitos). Se requiere reserva previa (655961186, 627200449 y espacioportus@gmail.com).

Doblete de exposiciones en el Valey. El centro cultural Valey de Piedras Blancas acoge sendas exposiciones, una conjunta "Entre pensamiento y expresión", de Luis Argeo y Juan Fernández Ávila, y "Lo elevado profundo" de Ros Boisier. Pueden visitarse, de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, hasta el 24 de junio

Exposición en Luanco. El Museo Marítimo de Asturias en Luanco acoge la exposición "Idus de marzo", coincidiendo con el 40.º aniversario de la primera expedición científica española a la Antártida. Estará abierta hasta primeros de junio. El horario de visitas es de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Fotografías del Niemeyer en Soto del Barco. La exposición itinerante "Centro Niemeyer. Reflejos de Asturias" puede visitarse en la Casa de Cultura "Emilio Alarcos Llorach" de La Arena, hoy último día, de 17.30 a 21.00 horas. La muestra está producida por el centro Niemeyer, patrocinada por Caja Rural y el comisario es Armando Adeba.

Las Cuencas

"Corrientes", teatro en La Felguera. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge hoy la representación de la obra "Corrientes", de la Asociación Cultural "Mujeres el Alba". Comienza a las 19.30 horas.

Exposición de la artista Blanca de Nicolás en el pozo Sotón. Las instalaciones del Centro de Experiencias y Memoria de la Minería del pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, acogen hasta el 11 de junio la exposición de dibujos de la artista Blanca de Nicolás titulada "Grafito de mina".

"Dos patrias llevo conmigo", exposición en Langreo. La Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acoge hasta el 31 de mayo la exposición "Dos patrias llevo conmigo", una muestra sobre cómo fue la vida de "los niños de Rusia".

"El bodegón como inspiración", pintura en Langreo. La pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo acoge hasta el 31 de mayo la exposición pictórica "El bodegón como inspiración". Se trata de una muestra que recoge el trabajo de diecinueve artistas asturianos o afincados en la región, nacidos entre las décadas de los cuarenta y los cincuenta del siglo pasado. La muestra está vinculada a la Fundación Miguel Ángel Lombardía.

Intervención artística de Regine Schumann en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara y Mieres Centru Cultural acogen hasta el 21 de junio la intervención artística "Innerlight", de Regine Schumann, artista alemana de amplia trayectoria internacional que ha llevado por todo el mundo sus obras llenas de colores fluorescentes, de brillo y contrastes. Puede visitarse de martes a viernes, de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas.

Centro

Concierto coral en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas el concierto inaugural del Memorial "Ángel Émbil", que ofrecerán los coros de la Sociedad Siero Musical. Entrada libre hasta completar el aforo.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de la película "20.000 especies de abejas" (España, 2022). Habrá tres pases: a las 17.30, a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Concierto en Lugones. El Centro Polivalente Integrado de Lugones acoge a las 19.00 horas un concierto de la banda "Ángel Miguel & The Travellers", que presentará el disco "Words in vain", donde country, blues y rock and roll van de la mano.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa. Todos los sábados el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Segunda Flor y Mercadón de Primavera en Grado. Dentro del programa festivo de la Segunda Flor y el Mercadón de Primavera, hoy habrá las siguientes actividades: Visita guiada al casco histórico de Grado a las 18.00 horas (inscripción en la Oficina de Turismo o llamando al número de teléfono 636909088); pequejuegos en el parque Manuel Pedregal (Parque d’Arriba) a partir de las 18.00 horas dirigidos a niños y niñas de 6 a 12 años, y actuaciones musicales de "Alma Latina" y "Los Comodos Rockandroll" a partir de las 21.00 horas en la plaza General Ponte (Plaza’l Mercáu) y en la calle Manuel Pedregal (Parque d’Arriba).

Teatro en Posada de Llanera. El Espacio Escénico Plaza La Habana de Posada de Llanera acoge a las 19.00 horas la representación de la obra "The Asturian Sisters", a cargo de "Factoría Norte". La entrada para este espectáculo recomendado para público juvenil y adulto es libre hasta completar el aforo.

Exposición en Lugones. El Centro Polivalente Integrado acoge hasta el 27 de mayo la muestra colectiva de artistas plásticos asturianos "Paisaje asturiano. Reflexiones". De lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición en Grado. La Casa de Cultura acoge hasta el 30 de mayo la muestra "El vistir", que forma parte de las Jornadas Etnográficas de Grau, con treinta retratos del fotógrafo oficial del concurso "Indumentaria, Ojos de Hojalata, además de una colección de trajes tradicionales, un telar con su urdimbre y otras piezas relacionadas con los procesos del hilado del lino y la lana. La muestra puede visitarse de lunes a sábado, de 10.00 a 20.45 horas, y el domingo, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Oriente

Presentación literaria en Ribadesella. La Asociación Cultural Amigos de Ribadesella organiza la presentación de "Araña", la nueva novela del escritor nacido en Ribadesella Jon Bilbao. El acto, con entrada libre hasta completar aforo, será a las 19.30 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura.

Teatro en Llanes. El Casino de Llanes acoge a las 19.30 horas la representación de la comedia "Swingers", de "El Jaleo Producciones Artísticas". La función va dirigida al público adulto.

Proyección de documental en Cangas de Onís. El salón de actos de la Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a las 11.00 hora la proyección del documental "ELAleteo de las mariposas", que muestra el día a día de los pacientes con ELA. El acto contará con la presencia de José Luis Capitán, atleta de montaña y enfermo de ELA. Entrada libre previa reserva de entradas.

Concentración de automóviles y concierto en Pimiango. La localidad ribadedense acoge la jornada "Pimiango en marcha", con una concentración de clásicos Volkswagen a las 13.00 horas y un concierto de rythm & blues, jazz y funk a las 19.30 horas a cargo de la banda "Amigos del Vinilio".

Exposición en Ribadesella. Hasta el 31 de mayo, la Casa de Cultura acoge la muestra de pintura al óleo "Mirando Asturias", de Maryan del Portal, de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Concierto coral en Grandas de Salime. Con motivo de la entrega de premios del concurso literario, la colegiata del Salvador de Grandas de Salime acoge a las 19.00 horas la actuación del "Coru de Muyeres de San Esteban". Entrada libre hasta completar el aforo.

Teatro en Navia. El Cine Fantasio de Navia acoge a las 20.30 horas la representación de la comedia "Enlatados", con Carmen Alcayde y Raúl Fervé.

Presentación en Cangas del Narcea. La librería Treito presenta a las 12.00 horas la novela "Mañana lloverá... o no lloverá", de Marta García Valdés, con la participación de la autora y María José Riesco Pérez, bookstagrammer, y con el obsequio de pastas caseras y vino Sansón.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones As Quintas de La Caridad acoge hasta el 18 de junio la muestra "Contener", de Andrea Rubio, ganadora del premio "Asturias Joven" de Artes Plásticas 2021. El horario de visita es de martes a sábados, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

La Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias y la Asociación de Recreación Histórico Cultural de Asturias , en colaboración con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, recrean el levantamiento contra la invasión napoléonica en Asturias, en mayo de 1808, en el marco de la celebración del Día de la Bandera. A las 11.45 saldrá la comitiva en "Procesión Cívica" desde la plaza del Ayuntamiento hasta la Corrada del Obispo. A las 12.00 se celebrará el acto de la Sala Capitular de la Catedral, en el que además del Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Asturias, José M.ª Fernández, intervendrá Ramón Rodríguez Alvarez, director del RIDEA, quien disertará sobre la figura y la obra de José María Queipo de Llano. Tras el acto, en la sala contigua se colocará una corona de laurel ante las lápidas comemorativas del primer y segundo centenarios de los hechos que se conmemoran. Los actos culminarán en la calle Cimadevilla, esquina con Altamirano, para colocar otra corona de laurel bajo las lápidas en honor de los patriotas que intervinieron en los hechos del 9 de mayo de 1808.

