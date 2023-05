Cultura culmina la compra de la Fortuna Balnearia para exponerla en Gijón

Punto y final al largo proceso para adquirir la Fortuna Balnearia, la lápida del siglo I hallada en 1820 en La Mortera (Tremañes), convertida en un símbolo de la ciudad al ser, a decir de los expertos, un notable vestigio de la romanización gijonesa. El Principado culminó ayer la compra de la pieza, por 35.000 euros más impuestos, al gijonés Manuel del Castillo, propietario de la misma por herencia familiar. La lápida será trasladada desde la casa de subastas de Madrid donde se encontraba desde hacía varios años al Museo Arqueológico de Asturias. Tras realizar los pertinentes análisis, Cultura tiene intención de cederla a algún museo de Gijón aún por concretar para exponerla al público.

Así acaba un largo tira y afloja que se tensó especialmente desde el 2020, cuando la propiedad de la pieza manifestó su intención de venderla en Madrid. El Principado se opuso a esta acción e inició los trámites para convertirla en Bien de Interés Cultural en 2021 por su "valor histórico excepcional y su especial importancia para la historia de Gijón"

Manuel del Castillo, exconcejal del PP de Gijón, confirmó la venta ayer. "Lo único que lamento es que ningún partido, salvo el PSOE, se haya preocupado por esta circunstancia", afirmó. "He tenido mis divergencias con ellos y las tengo en otras materias, pero en este particular lo que tengo que decir es que el PSOE es el único que se ha preocupado y ocupado. Ningún partido más me ha llamado y eso me sorprende y como ciudadano me preocupa", añadió. Del Castillo inició los trámites para vender la Fortuna en Madrid, al margen "de la normativa fijada en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias", recordaron ayer desde Cultura.

El Principado inició a continuación los trámites para declararla BIC. Con ello evitó una primera subasta. Ya en 2021, el propietario informó a Cultura del inicio de una nueva subasta con un precio de salida de 90.000 euros. El Principado ejerció derecho de tanteo y ofreció 35.000 euros. Del Castillo rechazó la oferta con lo que la subasta salió adelante pero quedó desierta. La declaración como BIC culminó el 15 de diciembre de ese año. Ahora, tras meses de negociaciones, el Principado ya tiene en propiedad la Fortuna, un bloque paralelepípedo con un texto que reza: FORTVNAE / BALNEARI /T POMPEIVS PE / REGRINIANVS / PRO SALUTE /S VA E SVORUM / DICAVIT, cuya transcripción significa: T(itus) Pompeius Peregrinianus a (la diosa) Fortuna de los baños, para su salud y la de los suyos. Será cedido a uno de los museos del Ayuntamiento de Gijón para ser expuesto a todo el público.