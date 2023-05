"La música está por encima de cualquier literatura"

Donna Leon, (Montclair, Nueva Jersey, 1942), iba para profesora. En 1979, cuando terminaba su tesis sobre Jane Austen los baúles con el borrador se perdieron en Teherán, en la abrupta huida de la revolución islámica iraní. Fue premonitorio. Su destino estaba lejos de las aulas. Trabajó como guía turístico y redactora de publicidad y a los 50 años empezó a escribir las novelas policiacas ambientadas en Venecia. La ciudad sigue siendo para ella la más bella del mundo, aunque el agobio de turistas ha conseguido llevarla hasta Suiza, donde vive desde 2007. Acaba de publicar "Cosecharás tempestades" (Seix Barral), el libro 33º de la saga del comisario Brunetti. En esta entrevista telefónica desde Madrid con LA NUEVA ESPAÑA, Donna Leon deja claro que adora a Händel por encima de todo.

–"Muerte en la Fenice", el título de su primer libro de la saga Brunetti, suena a pura ópera...Si tuviera que elegir entre leer a Henry James o escuchar a Händel, ¿qué haría?

–No hay competición. Escucharía música. Está por encima de cualquier tipo de literatura. No me costaría nada tomar esa decisión. Y todo el mundo sabe que adoro a James...

–¿Porqué Händel y no Bach?

–Handel es alegre, su música es una música de felicidad, de alegría. La música barroca tiene un ritmo que llena el corazón.

–Brunetti es un hombre decente, que lucha contra el mal, disfruta de un buen vino y admira a su mujer. ¿Quedan muchos así en Venecia?

–Sí, yo creo que sí. En el mundo quedan muchos hombres así.

–La comida es vital en sus novelas. Paola, la mujer de Brunetti, hija de un conde, cocina para su familia. ¿Qué plato identifica con Venecia?

–Ummm... hay muchos. El pescado les encanta a los venecianos, Yo elegiría el risotto de succa, (arroz de calabaza). Me gusta mucho y no sabría decir la razón. El sabor es indescriptible. Nuestro gusto por comidas o vinos es algo que no somos capaces de explicar.

–Tal vez no haya que explicarlo todo...

–Si lo explicas todo en un libro, al final, se te va de las manos.

–Su abuelo paterno era de aquí al lado, de León. ¿Ha estado alguna vez en Asturias?

–Conozco Asturias. Hace quince años estuve con la coordinadora de Comunicación de Planeta, buena amiga mía. Fuimos a visitar a su familia. Me gustó mucho.

–Oviedo mantiene una de las pocas temporadas de ópera que quedan en España...

–Dígales que hagan una ópera de Händel y tenga por seguro que iré, sin dudarlo.

–Es un poco española. ¿España le recuerda a Italia?

–Me gusta visitar España. Más o menos entiendo el idioma. La gente es parecida a la que conocí en Italia hace 50 años. Los españoles son menos complicados que los italianos de ahora, con un corazón más abierto, y cariñosos.

–Dejó Venecia por Suiza, ¿Venecia la ha dejado a usted?

–Venecia no podría dejarme jamás. Rellena demasiados huecos dentro de mi memoria y mi alma. Me fui porque no soportaba carecer de espacio para cruzar una calle. Es única y por eso la visitan 30 millones de personas al año. Por eso y por la publicidad. He conocido la sensación de estar en Venecia sin gente. No creo que vuelva de forma permanente.

–¿Qué lugar le gusta especialmente en la ciudad?

–Me gusta mucho el Campo Santi Giovanni e Paolo, con la iglesia dedicada a dos mártires del siglo IV, espectacular. Allí está el hospital, bien camuflado. A menudo se llena de niños. Está alejado del camino de los turistas.

–¿Trasladará las historias de Brunetti a Suiza?

–No podría hacer eso. No conozco el país tan bien ni sé como funcionan allí las cosas. Guido Brunetti es veneciano.

–En "Cosecharás tempestades", su nuevo libro, habla de envidia, de venganza... Ese privilegio humano de sentir rabia e incluso odio. ¿Acabará con la inteligencia artificial?

–Pues no lo sé. Siempre hemos tenido miedo de los marcianos. Ya los tenemos por aquí....

–Dedica la novela a Cecily y Johannes Trapp, propietarios del castillo de Churburg, una fortaleza medieval en el norte de Italia.

–Son grandes amigos y les aprecio mucho. Conservan el legado histórico de su familia.

–Eligió no casarse, ¿se ha arrepentido alguna vez?

–Nunca. Mi legado es todo lo que hago por la música, sobre todo por la difusión de Händel.

–Es una gran luchadora por el planeta, por la naturaleza, ¿estamos a tiempo de salvar a la tierra? ¿y a nosotros mismos?

–Ya no. Todo lo que leo me hace corroborarlo. No quiere decir que vaya a ser así, pero es mi visión.

–¿Cuando viaja a su país, se siente americana?

–Voy de vez en cuando por trabajo o si alguna amiga canta. Tal vez alguien me dispararía...

–¿Algun partidario de Trump?

–¡Ni hablemos de eso!

–Le da pereza opinar de política, pero… ¿Biden lo está haciendo bien?

–Su predecesor no hizo nada positivo por América. Ser mejor que Trump es pedir muy poco. Respeto y admiro a Biden, es un tipo honesto e inteligente.

–Ha cumplido 80 años. ¿Es verdad eso de que la edad nos hace más sabios?

–No, ojalá. Seguimos cometiendo errores.