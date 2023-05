La NASA otorga su máxima distinción en ingeniería al gijonés Alejandro Rivera

El ingeniero aeroespacial Alejandro Rivera, nacido en Gijón y nacionalizado estadounidense, recibió el pasado 24 de mayo la medalla con la que la NASA, la agencia espacial de los Estados Unidos, premia a sus empleados por la excepcionalidad de su trabajo y de sus logros. Con la concesión de la "Exceptional Engineering Achievement Medal" ("Medalla al logro excepcional en ingeniería"), una distinción instituida en 1991 y que han recibido personalidades como el astrónomo Carl Sagan o el astronauta Alan Shepard, la NASA reconoce la contribución del ingeniero asturiano al desarrollo, el despegue y la puesta en órbita del telescopio "James Webb", el mayor y más potente de la historia y con el que se han obtenido las imágenes más nítidas del universo jamás recogidas.

El científico asturiano es el primer español en haber recibido este premio del que se tiene constancia. "En el trabajo me dicen que soy el primer español en la historia que gana esta medalla en particular. Creo al 99 por ciento que es cierto, pero, de todas formas, he pedido verificación a la oficina responsable de estos premios", comenta Alejandro Rivera, al que como buen ingeniero le gusta ser lo más preciso posible.

Rivera, que a mediados de los 90 y con 22 años viajó a Estados Unidos para completar su formación en la Virginian Tech, la gran universidad politécnica del estado de Virginia, se incorporó a la NASA y ha escalado a lo largo de estas últimas décadas hasta la cima profesional en su ámbito profesional, hasta hacerse merecedor de un reconocimiento reservado a los mejores ingenieros de la historia de la NASA. "Es uno de los premios más importantes que se pueden obtener en ingeniería aeroespacial en todo el mundo", admite el propio galardonado.

El año pasado Alejandro Rivera recibió otra importante distinción de la NASA, el "Robert H. Goddard Exceptional Achievement for Engineering Award". Este nuevo reconocimiento, que, aunque le ha sido entregado en 2023 premia el trabajo del año anterior, es algo excepcional y muy gratificante para él. "El 2022 fue importantísimo en la historia de la NASA porque se consiguieron verdaderos hitos en ingeniería y exploración espacial", afirma. Y cita entre ellos "el telescopio espacial ‘James Webb’ exitosamente desplegado y operativo; el lanzamiento con éxito del cohete del sistema de lanzamiento espacial para el viaje de ida y vuelta a la Luna de la cápsula Orion, que forma parte de la misión Artemis I, que volverá a poner a una persona en la Luna en un futuro próximo; la misión DART, con el impacto de una astronave contra un asteroide y la prueba de vuelo en órbita terrestre baja del desacelerador inflable o LOFTID".

La Medalla le fue entregada en el transcurso de una ceremonia en el auditorio "Hinners" del Goddard Space Flight Center de la NASA, en Washington. Makenzie Lystrup, la directora del centro de investigación, entregó personalmente la condecoración y un diploma. "La verdad es que aún no me lo creo, pues es un sueño hecho realidad", se sincera Rivera. No es el único español distinguido por su desempeño profesional por la agencia aeroespacial norteamericana a lo largo de su historia, aunque nadie ha llegado tan alto. Él mismo señala que Miguel López-Alegría, con doble nacionalidad, recibió la "Space Flight Medal", que está reservada a los astronautas.