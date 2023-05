La obra Ramón Isidoro, artista leonés residente en Asturias, forma parte de la programación del gran festival internacional de fotografía PhotoEspaña que desde ahora y hasta septiembre se celebrará en distintos museos y galerías de Madrid. La galería Puxagallery acoge la exposición “Lanscape Scars”, un conjunto de trípticos de Isidoro que tienen la fotografía como base.

Isidoro admite que, en puridad no es fotógrafo, pero sí que en este caso utiliza la fotografía como soporte. En la exposición se incluyen 14 piezas a modo de tríptico, compuestas por imágenes que el artista ha ido tomando en distintos lugares "desde hace treinta años y hasta hace casi una semana”. Juntas suponen un recorrido vital. Cada uno de estos trípticos repite la misma estructura. En un lado está la fotografía sin manipular y, en el otro, la misma imagen intervenida. En el medio, el artista ha colocado un espejo. No son, en puridad, paisajes; son “abstracciones”, pues la abstracción es el campo en el que se mueve su obra, apunta Ramón Isidoro. Cada una de las piezas de la exposición trata de reflejar una especie de tránsito desde las distintas las situaciones reales (la imagen sin manipular) que, a través del filtro de la experiencia personal (el espejo), desembocan en “lo que ha quedado de ese camino” (la imagen intervenida). Son, en definitiva, las cicatrices que va dejando la vida en el paisaje existencial del creador y, también, en el que de todos los espectadores que se asomen y puedan ver su reflejo en esos trípticos cambiantes. La muestra, integrada dentro de la programación del Festival Off de PhotoEspaña, permanecerá abierta hasta el 22 de junio en Puxagallery (calle Santa Teresa, 10. Madrid).

Este es el segundo proyecto que Ramón Isidoro hace con Puxagallery, un creador que los galeristas definen como un escenógrafo y artista visual cuyas obras -desde pinturas, a instalaciones, fotografía y montajes- exploran "esas luces visibles e invisibles nacidas del silencio entendido como obsesión vital y que se plasman en composiciones dominadas por el oficio y la austeridad". Isidoro ha expuesto en numerosos museos y galerías internacionales. Sus obras están en la Fundación Pilar i Joan Miró (Mallorca), la Fundación Cultural Italo (Venecia), la Fundación Iberoamericana de las Artes (Madrid), la Fundación Príncipe de Asturias (Oviedo), el Museo de Bellas Artes de Asturias, la Universidad de Oviedo y varios ayuntamientos españoles.

La obra de otro creador asturiano también estará presente en PhotoEspaña. Las fotografías de Soledad Córdoba (Avilés, 1977) formarán parte de la exposición que tendrá lugar en el Museo Lázaro Galdiano. Se inaugura este lunes día 29 y estará abierta hasta el 27 de agosto. Lleva por título “Una visión propia” y en ella se mostrarán retratos de las mujeres más destacadas del ámbito cultural actual a través del objetivo de grandes fotógrafas españolas, entre las que se encuentra Córdoba.