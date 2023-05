Agenda: qué hacer hoy 31 de mayo en Asturias

Conferencia y charla-coloquio. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge dos actos esta tarde. A las 18.30 horas, conferencia: «La relación entre ciencia y deporte», a cargo de José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia. A las 19.30 horas, charla-coloquio «Las hazañas de los Boinas Verdes españoles», con Kitín Muñoz, antiguo miembro de élite del Ejército español, embajador de buena voluntad de la Unesco y cónsul honorífico en Marruecos, y Terencio Pérez, comandante del Ejército retirado y patrono en la Fundación de los Boinas Verdes españoles. Presenta: Pedro Luis Gutiérrez Alcalá, coronel jefe del Regimiento de Infantería «Príncipe» n.º 3 y comandante militar de Asturias. Entrada libre.

Concierto en el Auditorio. «Le Consort», con la mezzo Eva Zaïcik, protagoniza la última sesión del ciclo «Primavera Barroca». El concierto, en el Auditorio Príncipe Felipe, comienza a las 19.00 horas. Entradas a 12 euros.

Conferencia en el RIDEA. El salón de actos del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en Porlier 9, acoge, a partir de las 19.00 horas, la conferencia «Riego y el constitucionalismo revolucionario», a cargo de Clara Álvarez Alonso, catedrática de Historia del Derecho e investigadora titular de la Cátedra Martínez Marina. Es la conferencia inaugural del ciclo conmemorativo del II Centenario de la muerte del general Rafael del Riego y Flórez. Entrada libre hasta completar el aforo.

Concierto en la Escuela de Música. Los alumnos del Aula de Piano de la profesora Patricia Álvarez Grana ofrecen a partir de las 18.30 horas un concierto en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música M.ª Teresa Prieto. Acceso libre hasta completar el aforo.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo para hoy es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. El precio de la entrada general es de 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone, en el Edificio Ampliación, hasta el 11 de junio, la muestra «Fernando Alba. Sombra y accidente» El horario de apertura del museo es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Cine en el Arqueológico. El salón de actos del Museo Arqueológico acoge, a partir de las 18.00 horas, la proyección de la película «Picasso y Braque go to the movies», de Anne Glimcher. Es la última película del ciclo «Picasso a través de la pantalla», que organiza el Museo de Bellas Artes por el año Picasso. Entrada libre hasta completar el aforo.

Museo Arqueológico. El museo ofrece un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. El acceso es gratuito. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Exposición en la Sala Sabadell Herrero. La sala de exposiciones Sabadell Herrero (Suárez de la Riva, 4) acoge hasta hoy, 31 de mayo, la exposición «Bernardo Pérez Tovar. Comprometido con la realidad», que muestra más de 200 imágenes tomadas por el fotoperiodista. La sala, que cierra los martes, abre los lunes y de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Escuela de Salud. Marta Álvarez Díaz, farmacéutica comunitaria, ofrece a las 19.00 horas en el centro social de Colloto la charla «Botiquín familiar», organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias en colaboración con la Escuela Municipal de Salud. Entrada libre.

Gijón

Antiguo Instituto. La sala 1 del Antiguo Instituto acoge desde hoy la videoinstalación «8 filmes sobre la guerra», de Pablo Casanueva. Se podrá visitar hasta el 14 de junio, de lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Teatro Jovellanos. A las 20.00 horas, dentro del ciclo «Encaja2», actuación de «Momboi» en el teatro Jovellanos.

Jornadas Defoto. Las XVI Jornadas Defoto, que organiza el Ateneo Obrero, continúan hoy con el encuentro fotográfico con Luis Sevilla en torno a la presentación de su libro «Luis Sevilla. Fotografías 1980-1995». Será en el salón de actos de la Escuela de Comercio a las 19.00 horas.

Universidad Popular. A las 19.30 horas, en el Antiguo Instituto, tendrá lugar una muestra del alumnado de danza de la Universidad Popular, que estará dirigido por su profesor Miguel Quiroga. Y el colofón lo pondrá «Kaos Taller de Danza», colectivo dirigido por Estrella García, con una nueva coreografía de danza contemporánea.

Ateneo de La Calzada. Dentro del ciclo «El Cine del Ateneo» se proyectará «El rostro» a las 19.00 horas en el Ateneo de La Calzada.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 30 de junio podrá visitarse la exposición «La marcha de los Diez Mil», del artista visual Marcos Tamargo. Los horarios son de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 4 de junio puede visitarse la exposición «Camín» en el Museo Casa Natal de Jovellanos. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el mes de septiembre podrá visitarse la muestra «Iluminar la noche. Quinqués en la colección del Museo». También se puede visitar la exposición hasta el 30 de septiembre «La memoria de Asturias en la tarjeta postal (1892-1941)», una colección de Martín Carrasco. Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 18 de junio podrá visitarse la muestra «En forma de encuentro: recordando los ochenta y Cornión». Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; los sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 2 de junio está abierta al público la exposición «De vidrio y lodo», de Juan Pérez. Asimismo, hasta el 4 de junio puede visitarse la exposición «A tierra. Nacida de una roca», de la artista Inma Herrera. Los horarios son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 25 de junio estará disponible la exposición «La educación de las mujeres en Asturias», de Rebeca Fernández Alonso y Sonia García Galán. Los horarios son de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Presentación de libro en el Niemeyer. La autora Elvira Navarro presenta en el Centro Niemeyer su novela más reciente, «Las voces de Adriana» (Random House, 2023). En el acto, enmarcado en el ciclo «Palabra», participará la profesora y crítica literaria Flor Prieto. El precio de la entrada es de un euro.

«Dalí. Dibujar lo escrito». La cúpula del Niemeyer acoge hasta el próximo día 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura: «Divina Comedia», de Dante Aligheri; «La vida es sueño», de Pedro Calderón de la Barca, y también «Fausto», de Goethe. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 (lunes y martes cerrado). Las entradas cuestan 4 euros cada una.

Vielba en el Niemeyer. Fotografías de Gerardo Vielba en la Sala Fotografía del Niemeyer. Puede visitarse, hasta el 2 de julio, de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada es de 4 euros.

Exposición de Trinidad Fernández en el CEMAE. Avilés reivindica la figura de Trinidad Fernández en el aniversario de su fallecimiento con la muestra «En los dominios de tres», que puede visitarse hasta el 4 de junio en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CEMAE (Llano Ponte, 49). El horario es de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

«La ilustración y sus procesos». Bajo el título «La ilustración y sus procesos», la Ventana de la Factoría Cultural ofrece el Ciclo de Ilustración, estos días con la obra de Alicia Varela, que se proyecta en la fachada de la Factoría Cultural hasta el 9 de junio, de 19.00 a 22.00 horas.

De paseo por el Niemeyer. Las visitas guiadas al centro cultural Niemeyer de Avilés los fines de semana serán a las 11.30, 12.30 y 17.00 horas. De miércoles a viernes, las visitas se realizan a las 17.00 horas.

Exposición de Antonio Ávalos Serrano. La sala Bocana del hotel La Serrana acoge 22 obras del pintor andaluz residente en Oviedo Antonio Ávalos Serrano. Se puede visitar de 10.00 a 21.00 horas.

Exposición en el hotel Palacio de Avilés. El pintor Fernando López Rivera expone, hasta el 18 de junio, en el hotel Palacio de Avilés «Mnemogramas».

Exposición de Jorge Fernández Valdés. «Entre coordenadas XYZ-T», una muestra de Jorge Fernández Valdés, puede visitarse en la planta baja de la Factoría Cultural. El horario es de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas. Hoy, último día.

Muestra de Miss Prosperity (Elena Menéndez). La Casa de las Mujeres (La Ferrería, 27) acoge la muestra «Retazos» de Miss Prosperity (Elena Menéndez). Puede visitarse hasta el 14 de junio, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Cine en el Valey. La película francesa «La nuit du 12» se proyecta a las 20.00 horas en el centro cultural Valey de Piedras Blancas. Entrada libre.

Cuentacuentos en Corvera. La biblioteca de Los Campos acoge una sesión de cuentacuentos de 18.00 a 19.30 horas, recomendada para público de entre 3 y 6 años.

Doblete de exposiciones en el Valey. El centro cultural Valey de Piedras Blancas acoge dos exposiciones, una conjunta «Entre pensamiento y expresión», de Luis Argeo y Juan Fernández Ávila, y «Lo elevado profundo», de Ros Boisier. Pueden visitarse de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, hasta el 24 de junio.

Exposición en Luanco. El Museo Marítimo de Asturias en Luanco acoge la exposición «Idus de marzo», coincidiendo con el 40.º aniversario de la primera expedición científica española a la Antártida. Estará abierta hasta primeros de junio. El horario de visitas es de lunes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Los miércoles, mercado al aire libre en Piedras Blancas (Castrillón). Las inmediaciones de la calle Rey Pelayo acogen hoy el tradicional mercado callejero de Piedras Blancas. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Concierto de la Orquesta de la Universidad en Langreo. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge esta tarde, a las 20.00 horas, la celebración de un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Oviedo. Interpretará obras de Benjamín Orbón y de Manuel de Falla.

Exposición de la artista Blanca de Nicolás en el pozo Sotón. Las instalaciones del Centro de Experiencias y Memoria de la Minería (CEMM) del pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, acogen hasta el 11 de junio la exposición de dibujos de la artista Blanca de Nicolás, titulada «Grafito de mina».

Último día de «El bodegón como inspiración», pintura en Langreo. La pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo acoge hasta hoy, 31 de mayo, la exposición pictórica «El bodegón como inspiración». Se trata de una muestra que recoge el trabajo de 19 artistas asturianos o afincados en la región, nacidos entre las décadas de los cuarenta y los cincuenta del siglo pasado. La muestra está vinculada a la Fundación Miguel Ángel Lombardía.

Intervención artística de Regine Schumann en el Pozu Santa Bárbara. La sala de compresores del Pozu Santa Bárbara (Turón) y Mieres Centru Cultural acogen hasta el 21 de junio la intervención artística «Innerlight», de Regine Schumann, artista alemana de amplia trayectoria internacional que ha llevado por todo el mundo sus obras llenas de colores fluorescentes, de brillo y contrastes. Puede visitarse de martes a viernes, de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas.

Última jornada de «Dos patrias llevo conmigo», exposición en Langreo. La Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama acoge hasta hoy la exposición «Dos patrias llevo conmigo», una muestra sobre cómo fue la vida de «los niños de Rusia».

Final de la muestra pictórica de Manuel Barbón en Laviana. El salón de exposiciones del edificio del CIDAN, en Pola de Laviana, acoge hasta hoy una exposición con pinturas de Manuel Barbón. El horario es de 9.00 a 14.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Fondón de Hunosa. El Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, puede visitarse todos los jueves laborables por la mañana, previa reserva. Más información en la página web www.archivohunosa.es y en el teléfono 630 119 642.

Centro

Cine en Lugones. El Centro Polivalente Integrado de la localidad sierense acoge a las 19.30 horas la proyección de la película «Blue Jean», de la directora Georgia Oakley, en versión original en inglés subtitulada en español, dentro del ciclo de Laboral «La Cinemateca Ambulante».

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes cierra.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge hasta el 2 de julio la exposición «Geometría del caos», de Jesús Uña Gión, ganador de la XXX Beca Antón. Además, puede visitarse su colección permanente, que reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas; lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado. El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Oriente

Música en Cangas de Onís. La Casa de Cultura acoge a partir de las 19.30 horas el concierto de la Escuela Municipal de Música canguesa «Música Moderna II». Entrada libre hasta completar el aforo.

Exposición en Ribadesella. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta hoy, 31 de mayo, la exposición de pintura al óleo «Mirando Asturias», de Maryan del Portal, artista gijonesa pero, por lazos familiares, vinculada desde niña al oriente asturiano. El horario de visita es de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta el 2 de junio la muestra «Exposible», que reúne obras del alumnado del Bachillerato de Artes Plásticas del IES Rey Pelayo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. El horario es de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas, y viernes y sábado, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El horario es de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Occidente

Cine en Vegadeo. El auditorio Félix Menéndez de la Casa de Cultura acoge a las 20.00 horas la proyección de la película «La nuit du 12», dirigida por Dóminik Moll, en versión original en francés subtitulada en español, dentro del ciclo de Laboral «La Cinemateca Ambulante».

Encuentro literario en Tapia. La Casa de Cultura de la localidad acoge a las 19.30 horas un encuentro con Inés de Lavandera, ganadora del premio «Quiastolita» de lliteratura infantil y xuvenil en gallego-asturiano, convocado por la Fundación Parque Histórico del Navia, con la obra «Bólo».

Exposición en Cangas del Narcea. La Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta hoy, 31 de mayo, la exposición «Parece que va a llover», un proyecto de Natalia Pastor comisariado por Guillermina Caicoya Art Projects. El horario de la Casa de Cultura es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo de Navia acoge hasta hoy, 31 de mayo, la exposición «Anastasio: Colección privada», del artista asturiano Anastasio González. Se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 13.30 horas; de martes a jueves el horario es de 17.00 a 19.00 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico «Juan Pérez Villamil», situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro». Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse de martes por la tarde a domingo por la mañana, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.