Agenda: qué hacer hoy 2 de junio en Asturias

Dos actos en el Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, 7) acoge dos actos esta tarde. A partir de las 18.30 horas, Tribuna Ciudadana organiza una conversación titulada «Vivir entre palabras: escribir, traducir y editar», en la que intervienen los escritores Jordi Doce y Fernando Menéndez. A las 19.30 horas tendrá lugar la conferencia «El amor comienza en ti», a cargo del escritor y coach Curro Cañete.

Premios «Libertas». El teatro Filarmónica acoge a las 19.30 horas la entrega de los premios «Libertas». El Ayuntamiento de Oviedo y la Archidiócesis recibirán los premios «Libertas Oviedo» con la glosa de Isabel San Sebastián. Los Cursos de La Granda recibirán el premio «Libertas Asturias», que será glosado por Raimundo Abando. Habrá una actuación musical a cargo de la soprano Cyntia Zebaze.

Semana Profesional del Arte. La III Semana Profesional del Arte abre sus puertas al público en general en la antigua fábrica de armas de La Vega entre las 18.00 y las 2.00 horas. A las 20.00 horas habrá un encuentro con la artista Amparo Sardo.

OSPA. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofrece a las 20.00 horas un concierto en el Auditorio Príncipe Felipe. La joven directora Ruth Reinhardt dirige el decimocuarto programa de abono de la temporada, bajo el título «Nocturnos sinfónicos». El pianista Alessio Bax será el solista para un repertorio que incluye piezas de Rachmaninov, Bartok y Marcos Fernández. Las entradas están a la venta en la web www.ospa.es y en la taquilla del teatro Campoamor.

Concierto en el RIDEA. La mezzosoprano María Heres, acompañada por Mario Álvarez al piano, ofrece un recital a las 20.00 horas en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), organizado por la asociación cultural La Castalia. En dicho recital se interpretarán obras de Haendel, Haydn, Massenet, Wolf, Mahler, Mascagni, Serrano, Quilter, Hanh, Penella, Milhaud y García Abril. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Presentación. El historiador David Estévez presenta a las 19.00 horas en la librería Cervantes (Doctor Casal, 9) el libro «Leyendas e historias singulares de Oviedo», un compendio de sucesos, leyendas y acontecimientos sobre la instrahistoria de la ciudad, en el que ha contado con la colaboración de la cronista oficial, Carmen Ruiz-Tilve. Entrada libre.

Exposición de la Delegación de Defensa en Trascorrales. La Delegación de Defensa, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, presenta la exposición «El Legado español en los Estados Unidos de América». La muestra, organizada por la Asociación «The Legacy», está inspirada en postales tradicionales, que recogen algunos de los hitos más relevantes y desconocidos de la historia de España en los EE UU. La muestra se puede visitar hasta el 20 de junio, de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone, en el Edificio Ampliación, hasta el 11 de junio la muestra «Fernando Alba. Sombra y accidente». También está abierta la exposición «Un país superpoblado. Estampas de Picasso», con 22 estampas que ofrecen una visión evolutiva del Picasso grabador desde sus inicios y que se podrá visitar hasta el 29 de octubre en las salas 10 y 11 de la Casa de Oviedo-Portal. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada general es de 7 euros. Los abonados entran gratis. Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Museo Arqueológico. El museo acoge hasta el 29 de junio la exposición «Aquella comunidad imaginada», a propósito del paisaje de Covadonga, a cargo de José Ferrero & «Mind Revolution». Además el museo ofrece su colección permanente. El acceso es gratuito. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

«Con Oreja Verde». A las 19.00 horas se proyectará en la Escuela de Comercio el corto «Con Oreja Verde», sobre el suplemento infantil «La Oreja Verde», que se publicó en LA NUEVA ESPAÑA. Además Paco Abril conversará con Lorena Fernández sobre el cuento del cuento de «La Oreja Verde» e intervendrán en el acto personas vinculadas al suplemento.

Teatro Jovellanos. A las 20.30 horas se presenta en el Jovellanos el proyecto musical «El primer camín», escrito y presentado por Ismael Arias, y con la participación de Berto Varillas (cantante, gaita y flautas), Silvia Suárez (cantante), Puri Penín (cantante), Rene Ispierto (contrabajo), Michael Lee Wolfe (guitarra y mandolina), Xaime Arias (piano), Marco Antonio Guardado del Valle (percusión) y Ethan Winogrand (batería).

Asociación Vecinal «Jovellanos». A las 18.00 horas Luis Miguel Piñera, cronista oficial de Gijón, ofrecerá la charla «La historia en Gijón en 45 minutos». Será en la sede de la Asociación Vecinal «Jovellanos» (Enrique Martínez, 1).

Sociedad Cultural Gijonesa. A las 19.00 horas se proyectará «The earth’s most beloved son». Será en el Centro Municipal Integrado de El Llano, organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa.

Ateneo Obrero. Las Jornadas Fotográficas «Defoto», que organiza el Ateneo Obrero, continúan hoy con la inauguración de la exposición «Reminiscencias», del «Colectivo 26 Ojos». Será a las 19.30 horas en la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública Jovellanos.

Brotes Lab. Dentro del IX Festival Brotes Lab, a las 18.30 horas, en el Centro Municipal Integrado de Pumarín-Gijón Sur «Kaos Taller» ofrecerá el espectáculo «Tránsitos», y «Proyecto Pabellón», la obra «El paso a cuestas». Además, en Espacio Escénico El Huerto, a las 20.30 horas, Nerea Martínez estará con «Abrazo».

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas se proyectará «La amiga de mi amiga» en el Paraninfo de la Laboral, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Museo Casa Natal de Jovellanos. «Serendipia Ensemble» ofrece el concierto «Y los sueños, sueños son: la guerra de los contrarios» a partir de las 19.30 horas en el Museo Casa Natal de Jovellanos. La formación la integran Rita Rodríguez y Moisés Maroto con las flautas de pico, y Calia Álvarez Dotres, con la viola da gamba.

Universidad Popular. A las 18.00 horas tendrá lugar una muestra de monólogos humorísticos a cargo del alumnado de la Universidad Popular. Será en el Antiguo Instituto.

Tertulias botánicas. La Asociación «Festuca Jierru» organiza a partir de las 20.00 horas en el Ateneo de La Calzada una nueva entrega de las «Tertulias botánicas».

Museo Casa Natal de Jovellanos. Hasta el 4 de junio puede visitarse la exposición «Camín» en el Museo Casa Natal de Jovellanos. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola. Hasta hoy, 2 de junio, está abierta al público la exposición «De vidrio y lodo», de Juan Pérez. Asimismo, hasta el 4 de junio puede visitarse la exposición «A tierra. Nacida de una roca», de la artista Inma Herrera. Los horarios son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Musical en el Palacio Valdés. Las canciones de «Mecano» regresan con el musical «Cruz de navajas», al teatro Palacio Valdés. Hoy, dos sesiones, a las 17.30 y a las 21.00 horas. El precio de la localidades va de los 30 a los 55 euros.

Teatro en el Niemeyer. En el marco del ciclo «Off Niemeyer», en la caja escénica del centro cultural se representa a las 20.00 horas la obra «Faifly», producción de «La Calórica» con la colaboración de «Teatro Tantarantana». El precio de la entrada es de 15 euros.

XIX Feria del Vehículo de Ocasión del Principado. En el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena de Avilés. Abre hoy a las 17.00 horas y se clausura el domingo.

«Dalí. Dibujar lo escrito». La cúpula del Niemeyer acoge hasta el próximo día 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura: «Divina Comedia», de Dante Aligheri; «La vida es sueño», de Pedro Calderón de la Barca, y también «Fausto», de Goethe. De miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 (lunes y martes cerrado). Las entradas cuestan 4 euros cada una.

Vielba en el Niemeyer. Fotografías de Gerardo Vielba en la Sala Fotografía del Niemeyer. Puede visitarse, hasta el 2 de julio, de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada es de 4 euros.

Exposición de Trinidad Fernández en el CEMAE. Avilés reivindica la figura de Trinidad Fernández en el aniversario de su fallecimiento con la muestra «En los dominios de tres», que puede visitarse hasta el 4 de junio en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CEMAE (Llano Ponte, 49). El horario es de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Repaso a la historia portuaria. El museo del puerto avilesino situado en San Juan de Nieva, Espacio Portus, abre de jueves a sábado (de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas). El acceso es gratuito. Se ofertan, además, itinerarios didácticos en la desembocadura de la ría (también gratuitos). Se requiere reserva previa (655961186, 627200449 y espacioportus@gmail.com).

XLI Jornadas Musicales de Castrillón. El coro ovetense «Maravia» ofrece un concierto a las 20.00 horas en el centro cultural de Piedras Blancas. Entrada libre.

Presentación de libro en el Valey. La avilesina Carmen Nuevo, conocida como Verso Fuster, presenta a la 19.00 horas en el centro cultural Valey de Piedras Blancas su obra «Adán desde tus ojos y 40 artículos poéticos» (Ágora Siglo XXI). Entrada libre.

Cuentacuentos en Corvera. La biblioteca de Trasona acoge una sesión de cuentacuentos de 18.00 a 19.30 horas, recomendada para público de entre 3 y 6 años.

Documental en Luanco. El documental «La sombra de José Vitini» se proyecta a las 19.00 horas en la Casa de Cultura de Luanco. Entrada libre.

Los viernes, mercado al aire libre en Luanco. Las inmediaciones de la calle La Riba acogen hoy el tradicional mercado callejero de Luanco. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas.

Los viernes, mercado al aire libre en La Arena (Soto del Barco). Las inmediaciones de la plaza del Pescador acogen hoy el tradicional mercado callejero de La Arena. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Concierto fin de curso del Conservatorio de Mieres. Los alumnos del Conservatorio-Escuela de Música de Mieres ofrecen hoy su concierto de fin de curso. Será a partir de las 19.00 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta. La entrada es libre hasta completar el aforo.

«La nuit du 12», cine en Lena. Dentro del ciclo «La Cinemateca Ambulante» se proyecta hoy en el centro de lectura de Villallana (Lena) la película «La nuit du 12», de Dominik Moll. Comienza a las 17.00 horas.

Exposición de pintura de Yolanda Verdera en Moreda (Aller). El centro cultural de Moreda alberga hasta el 23 de junio la exposición «Imágenes», con cuadros de Yolanda Verdera. Puede verse en días laborables, con horario de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra del taller de dibujo y pintura de Lena. La sala de exposiciones «Celso Granda», en la Casa de Cultura de Pola de Lena, acoge hasta el 15 de junio la exposición del taller de dibujo y pintura que se organiza en el centro y que dirige Ángeles Alonso. El horario es de lunes a viernes, de 19.00 a 21.00 horas.

La pintura de Francisco García, en Pola de Laviana. El pintor y maestro Francisco García expone su obra hasta el 30 de junio en el edificio del Cidan, en Pola de Laviana. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas; los jueves, también de 16.00 a 20.00 horas.

Intervención artística de Regine Schumann en el Pozu Santa Bárbara. La sala de compresores del Pozu Santa Bárbara (Turón) y Mieres Centru Cultural acogen hasta el 21 de junio la intervención artística «Innerlight», de Regine Schumann, artista alemana de amplia trayectoria internacional que ha llevado por todo el mundo sus obras llenas de colores fluorescentes, de brillo y contrastes. Abierto de martes a viernes, de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas.

Centro

Concierto coral en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas el segundo concierto del XXX Memorial «Ángel Émbil», que correrá a cargo del premiado coro gozoniego «El León de Oro», dirigido por Marco Antonio García de la Paz.

Charla-debate en Villaviciosa. El salón de actos del Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge a las 19.00 horas una charla-debate que lleva por título «Asturianas para recordar», que será conducida por Alida Hevia. Entrada libre hasta completar el aforo.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de la película «Mi crimen» (Francia, 2023). Habrá dos pases: a las 20.00 y a las 23.00 horas.

Taller de radioafición en Lugo de Llanera. La Casa de Cultura de Lugo de Llanera acoge de 16.30 a 20.00 horas la actividad «Taller de radioafición desde cero. La radioafición como hobby en la actualidad», impartido por el Grupo Radio Galena. Inscripciones en el teléfono 985773490 o en el correo electrónico culturallanera.es.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes cierra.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado. El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El horario es de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas; lunes y martes, cerrado.

Oriente

Cine en Ribadesella. La Casa de Cultura de la localidad acoge a las 19.00 horas la proyección de la película «La sombra de José Vitini», de Alberto Vázquez García, dentro del ciclo de Laboral «La Cinemateca Ambulante».

Música en Cangas de Onís. La Casa de Cultura acoge a partir de las 19.30 horas un concierto de música clásica a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Música canguesa.

Cine africano en Colunga. La Sala Loreto acoge a las 19.00 horas la proyección de la película dedicada a Túnez «Un fils», dirigida por Amal Bedjaoui, dentro del IV Ciclo de cine africano «Otras voces», con la colaboración de la Asociación LATE-Asturias.

Exhibición de baile en Ribadesella. La plaza del Ayuntamiento de Ribadesella será a las 19.30 horas el escenario de «Ribadesella baila», un espectáculo ofrecido por los alumnos de las diferentes actividades de baile de Ribadesella (danza moderna, baile tradicional, de salón...).

Visitas teatralizadas en Llanes. Comienzan hoy, viernes, a las 18.00 horas, las visitas teatralizadas «Llanes indiano», que trasladan a los participantes a finales del siglo XIX e inicios del XX con una propuesta artística en torno a la figura indiana y su patrimonio histórico, social y arquitectónico en la villa. La actividad, que parte de la puerta principal de la Casa de Cultura, es gratuita pero con plazas limitadas requiere inscripción previa.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta hoy, 2 de junio, la muestra «Exposible», que reúne obras del alumnado del Bachillerato de Artes Plásticas del IES Rey Pelayo. Horario: de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Occidente

Teatro en Navia. El Cine Fantasio acoge a las 20.30 horas la representación de la obra «Von Lustig. El hombre que vendió la Torre Eiffel», a cargo de la compañía «Los Absurdos Teatro».

Taller de escritura en Luarca. La Casa de Cultura de Luarca acoge a las 19.00 horas la primera sesión del taller «Escribir realmente mal», impartido por Manuel Noval Moro. Este taller tiene como objetivo mejorar la expresión escrita haciendo hincapié en los errores más habituales. Habrá otra sesión el viernes 9.

Concierto homenaje a Janis Joplin en Vegadeo. La Casa de Cultura de Vegadeo acoge a las 21.00 horas el concierto «Piece of my heart, 50 años de Cheap Thrills», a cargo de una banda de cinco experimentados músicos de la escena asturiana que rinde homenaje a uno de los discos más influyentes de la historia dentro del rock and roll y a Janis Joplin.

Taller literario en Navia. El Espacio Cultural El Liceo de Navia acoge a las 17.30 horas un taller literario sobre Gloria Fuertes impartido por «Elisabet Martín Teatro», una propuesta con juegos de escritura, composición de poemas, fantasía y diversión para un público infantil.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones As Quintas de La Caridad acoge hasta el 18 de junio la muestra «Contener», de Andrea Rubio, ganadora del premio «Asturias Joven» de Artes Plásticas 2021. El horario de visita es de martes a sábados, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Museo del Calamar Gigante en Luarca. Este espacio expositivo (calle Nicanor del Campo, 35) contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. Abierto durante los meses de junio a septiembre todos los días, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.