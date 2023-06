Oviedo

Gastronomía. El Bulevar de Gascona acoge hoy la "Preba de la sidra" a partir de las 12.00 horas. En total, 19 lagareros ofrecerán la primera sidra de la temporada. Paralelamente diversos establecimientos hosteleros ofrecerán un menú especial.

Piano. El artista japonés Seong-Jin Cho ofrece hoy un concierto dentro de las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a partir de las 19.00 horas. Interpretará obras de Johannes Brahms, Maurice Ravel y Robert Schumann.

Teatro. La compañía "Factoría Norte" representa hoy en el teatro Campoamor la obra "The Asturian Sisters" a las 19.00 horas. La obra narra la historia de tres exitosas actrices que debido a la precariedad de sus trabajos deciden alejarse voluntariamente de los escenarios, pero en un momento dado deciden volver para una nueva función. La obra pretende rendir homenaje a Leopoldo Alas, "Clarín", que juega un papel importante en la trama, y al teatro Campoamor, escenario de la obra.

Cine. El teatro Filarmónica acoge la proyección de la película "La leyenda del rey cangrejo". Se trata de una obra italiana de 2021 y que es la primera película de ficción dirigida por la pareja de documentalistas Asessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis. La proyección comenzará a las 19.00 horas.

Folclore. La Banda de Gaitas de La Corredoria y el Grupo Folclórico "Trasgu" actuarán hoy en la plaza de la Constitución (la del Ayuntamiento) dentro del programa "Folclore en la calle". Las actuaciones tendrán lugar entre las 11.30 de la mañana y las 14.30 de la tarde.

Música. Los discjockeys Mediocre y David Motilva ofrecen una sesión de "tardeo", de 16.00 a 20.00 horas en El Vasco, en la terraza Nastura.

Exposición de la Delegación de Defensa en Trascorrales. La Delegación de Defensa, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, presenta la exposición "El Legado español en los Estados Unidos de América". La muestra, organizada por la Asociación "The Legacy", está inspirada en postales tradicionales, que recogen algunos de los hitos más relevantes y desconocidos de la historia de España en los EE UU. Entre ellos destacan la excepcional aportación de Asturias a este legado, una piedra angular que perdura hasta nuestros días. La muestra se puede visitar hasta el 20 de junio, de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes expone, en el Edificio Ampliación, hasta el 11 de junio la muestra "Fernando Alba. Sombra y accidente". También está abierta la exposición "Un país superpoblado. Estampas de Picasso", con 22 estampas que ofrecen una visión evolutiva del Picasso grabador desde sus inicios y que se podrá visitar hasta el 29 de octubre en las salas 10 y 11 de la Casa de Oviedo-Portal. El Museo abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Museo Arqueológico. El museo acoge hasta el 29 de junio la exposición "Aquella comunidad imaginada", a propósito del paisaje de Covadonga, a cargo de José Ferrero & "Mind Revolution". Además el museo ofrece un recorrido que hace posible un viaje al tiempo pretérito y reconocer el devenir de la ocupación humana en el territorio de la actual Asturias a través de utensilios, armas y adornos realizados en distintos materiales. El acceso es gratuito. El horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Teatro de la Laboral. A las 17.30 horas se representará "Blancanieves XXI", de "Guayominí Producciones". Será en el teatro de la Laboral.

Cantar presta muncho. El teatro Jovellanos acoge un doble concierto, a las 12.00 y a las 17.00 horas, con los alumnos de los centros que forman parte del programa "Cantar presta muncho".

Laboral Cinemateca. A las 19.00 horas se proyectará "Matria" en el Paraninfo de la Laboral, dentro de la programación de Laboral Cinemateca.

Brotes Lab. Dentro de la novena edición del Festival Brotes Lab, a las 12.30 horas habrá una presentación de libro, que incluirá un taller familiar, con "10 mujeres que pusieron a bailar al mundo", de "Espacio Punto de Fuga" y "Doos colectivo". Será en Espacio Escénico El Huerto.

Día de las Fuerzas Armadas. El recinto ferial Luis Adaro acoge una exposición de material de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, de 10.30 a 15.00 horas, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 30 de junio podrá visitarse la exposición "La marcha de los Diez Mil", del artista visual Marcos Tamargo. Los horarios son de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos. Último día de la exposición "Camín" en el Museo Casa Natal de Jovellanos. Horario: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el mes de septiembre podrá visitarse la muestra "Iluminar la noche. Quinqués en la colección del Museo". También se puede visitar la exposición hasta el 30 de septiembre "La memoria de Asturias en la tarjeta postal (1892-1941)", una colección de Martín Carrasco. Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 19.00 horas.

Museo Evaristo Valle. Hasta el 18 de junio podrá visitarse la muestra "En forma de encuentro: recordando los ochenta y Cornión". Los horarios son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; los sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola. Último día de la exposición "A tierra. Nacida de una roca", de la artista Inma Herrera. Horario: de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Hasta el 25 de junio estará disponible la exposición "La educación de las mujeres en Asturias", de Rebeca Fernández Alonso y Sonia García Galán. Los horarios son de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Concierto de Primavera de la Banda de Música de Avilés. A las 12.30 horas, en el parque del Muelle, la Banda de Música ofrecerá su Concierto de Primavera con obras de estreno como "La Bacanal", de la ópera "Samsón y Dalilah", de C. Saint-Säens, y "Klezmer Karnival", con aires de música hebrea, sin olvidar las bandas sonoras incluidas dentro de la obra "A night at the movies" y, por supuesto, los clásicos pasodobles. A la batuta, Xuacu Llaneza, y será el primer concierto bajo la presidencia de Mercedes García Martínez.

Musical en el Palacio Valdés. Las canciones de "Mecano" regresan con el musical "Cruz de navajas" al teatro Palacio Valdés. Hoy, domingo, última sesión, a las 18.00 horas. El precio de las localidades va de los 30 a los 55 euros.

Cine en el Niemeyer. En la sala de cine del Centro Niemeyer se proyecto la película "Irate" a las 20.00 horas. El precio de la entrada es de 5 euros. Está previsto que su director y guionista, Paul Urkijo, presente el filme.

XIX Feria del Vehículo de Ocasión del Principado. Hoy, a las 20.00 horas, se clausura el salón del automóvil que se ha podido visitar desde el viernes en el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena de Avilés.

Memorial de pesca submarina. El Grupo Ensidesa de actividades subacuáticas ha organizado el Memorial de pesca submarina "Emilio Fernández-Pablo García", en colaboración con el Ayuntamiento de Castrillón. Se trata de la 21.ª edición del certamen y participarán 16 equipos. La prueba comenzará a las 8.30 horas en el puerto de San Juan de la Arena y finalizará a las 14.00 horas. El pesaje se realizará a las 16.30 horas en la plaza Europa de Piedras Blancas.

Fiestas en Raíces Nuevo. La localidad castrillonense finaliza hoy sus festejos con una sesión vermú amenizada por "Ceda el Paso" entre las 12.30 y las 14.30 horas. El "Dúo Aroma" pondrá el punto final en la última verbena.

Ampliación de horarios en las salas de estudio. Para facilitar la preparación de exámenes (de la Universidad de Oviedo y de la EBAU) ante el previsible incremento de usuarios y usuarias, se amplía el horario de las salas de consulta y estudio durante los fines de semana. La biblioteca Bances Candamo de la Casa Municipal de Cultura abre hoy, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Las salas de estudio Conde del Real Agrado y Centro de Servicios Universitarios tiene hoy horario continuado de 9.00 a 21.00 horas.

"Dalí. Dibujar lo escrito". La cúpula del Niemeyer acoge hasta el próximo día 18 de junio una muestra de doscientos grabados que el pintor catalán fue realizando a lo largo de su vida para ilustrar distintas ediciones de clásicos de la literatura: "Divina Comedia", de Dante Aligheri; "La vida es sueño", de Pedro Calderón de la Barca, y también "Fausto", de Goethe. De miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 (lunes y martes cerrado). Las entradas cuestan 4 euros cada una.

Vielba en el Niemeyer. Fotografías de Gerardo Vielba en la Sala Fotografía del Niemeyer. Puede visitarse, hasta el 2 de julio, de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. El precio de la entrada es de 4 euros.

Exposición de Trinidad Fernández en el CEMAE. Avilés reivindica la figura de Trinidad Fernández en el aniversario de su fallecimiento con la muestra "En los dominios de tres", que puede visitarse hasta hoy, 4 de junio, en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones CEMAE (Llano Ponte, 49). El horario es de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Patios Abiertos. Una actividad que supone la apertura los fines de semana de los patios escolares para usos vecinales, comunitarios y para la realización de actividades tanto lúdicas como deportivas. Se abren de 10.00 a 22.00 horas los patios de los colegios públicos de Villalegre, Marcos del Torniello y El Quirinal.

Las Cuencas

Concierto de "Cerezal" en Lena. El grupo "Cerezal" ofrece hoy, a las 20.00 horas, en el teatro Vital Aza de Lena, un concierto para presentar su disco "La Cereza’l Cielu". La entrada es libre hasta completar el aforo. La actuación forma parte del programa "Dinamiz-ARTj".

Tonada en Aller. El cine Carmen de Moreda acoge hoy una gala del II Concurso de Toná "Valles de Aller". Será a partir de las 12.00 horas.

Fiesta medieval. La localidad allerana de Pelúgano clausura hoy su festival "Pelúgano medieval". Habrá un mercado medieval que se podrá visitar de 11.00 a 22.00 horas. También hay exposiciones temáticas, entre las que se encuentran la que trata sobre doña Urraca la Asturiana y la exposición titulada "Cámara de tortura y curiosidades de la Historia". Ambas se instalarán en la capilla de San Pedro y se podrán visitar en horario de 11.00 a 22.00 horas.

"Show de Tato" en Mieres. Mieres acoge hoy el espectáculo de teatro y circo "El show de Tato". Será en el auditorio Teodoro Cuesta, a partir de las 18.00 horas. La entrada cuesta diez euros, tanto para adultos como para niños de más de 2 años. Se pueden adquirir en la Casa de Cultura.

Intervención artística de Regine Schumann en el Pozu Santa Bárbara. La sala de compresores del Pozu Santa Bárbara (Turón) y Mieres Centru Cultural acogen hasta el 21 de junio la intervención artística "Innerlight", de Regine Schumann, artista alemana de amplia trayectoria internacional que ha llevado por todo el mundo sus obras llenas de colores fluorescentes, de brillo y contrastes. Puede visitarse de martes a viernes, de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Pozo Fondón de Hunosa. El Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, puede visitarse todos los jueves laborables por la mañana, previa reserva. Más información en la página web www.archivohunosa.es y en el teléfono 630 119 642.

Centro

Concierto en Pola de Siero. El Teatro Auditorio de Pola de Siero acoge a las 20.00 horas el concierto "Nova et Vetera", de la Asociación Música Nostra, en cuyo programa ofrece una conjunción de estilos y de épocas a través del órgano y el saxofón.

Cine en Candás. El Teatro Prendes acoge la proyección de las películas "El incidente alienígena del pequeño Alan" (Dinamarca, 2022), a las 17.30 horas, y "Mi crimen" (Francia, 2023), a las 20.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes cierra.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge hasta el 2 de julio la exposición "Geometría del caos", de Jesús Uña Gión, ganador de la XXX Beca Antón. Además, puede visitarse su colección permanente, que reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas; lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado. El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Mercado en Grado. La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Oriente

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El horario es de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas, y viernes y sábado, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve. El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre hasta el 15 de junio los sábados, domingos, festivos y primer miércoles de mes, de 10.00 a 14.00 horas

Dinosaurios en Colunga. El Museo del Jurásico de Asturias (Muja) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El horario es de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.so gratuito a la exposición permanente).

Mercado en Cangas de Onís. La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Occidente

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones As Quintas de La Caridad acoge hasta el 18 de junio la muestra "Contener", de Andrea Rubio, ganadora del premio "Asturias Joven" de Artes Plásticas 2021. El horario de visita es de martes a sábados, de 19.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 horas.

Museo del Calamar Gigante en Luarca. Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35 de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. Abierto durante los meses de junio a septiembre todos los días, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico "Juan Pérez Villamil", situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 horas.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime "Pepe el Ferreiro". Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 18.30 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse de martes por la tarde a domingo por la mañana, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

Parque de la Vida en Luarca. El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. El horario del Parque de la Vida es el siguiente: Visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas libres, a las 11.30, 16.00 y 18.00 horas (para realizar cualquier tipo de visita es necesario realizar reserva anticipada). Cierra los lunes no festivos.

La Semana Profesional del Arte continúa con su andadura en su tercera edición. Para hoy, domingo, está previsto la performance "Hacer camino", de Verónica Ruth Frías, en la plaza Porlier a las 12.30 horas. A esa misma hora tendrá lugar un taller infantil con Sandra Santamarina con el título "Conociendo a Vicent van Gogh" en la fábrica de armas de La Vega. Ya por la tarde a las 17.30 horas Toño Velasco ofrecerá el taller de arte "Reaprendiendo a dibujar como los niños", limitado a 50 participantes de más de 12 años. Durante la jornada también habrá visitas guiadas a la fábrica de armas.

El Museo del Ferrocarril acoge desde las 10.00 horas las I Jornadas del Cine Asturiano, con diferentes coloquios y mesas redondas en torno al sector del audiovisual asturiano. Entrada libre.