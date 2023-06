Konstantin Scherbakov (Barnaúl, 1963) cuenta con una sólida experiencia como pianista, que le ha llevado a tocar en salas de todo el mundo, tarea que combina con su actividad docente en Zurich. Con numerosas grabaciones en su haber y un completo repertorio, ha sido reconocido con diversos premios desde su debut con solo 11 años, entre los que destaca ser el ganador de la primera edición de la Competición Rachmaninov en Moscú. Es precisamente al compositor ruso al que dedica este programa que podrá escucharse el martes 6 de junio en la Sociedad Filarmónica, con el que busca ofrecer una visión en profundidad del repertorio de Rachmaninov. Y lo hará en una sesión especial, un tributo póstumo de la Sociedad Filarmónica de Oviedo a quien fuera uno de sus inspiradores, asturiano melómano donde lo hubiera, Guillermo García-Alcalde.

–Toca el piano desde que era un niño. ¿Qué le llevó a escoger este instrumento?

–Me crié en una familia de músicos. Mi padre tocó en la orquesta de mi pueblo natal durante 27 años. No vi otro futuro para nosotros, los tres niños de la familia, que darnos una educación musical. Asistíamos todos los sábados y domingos a los conciertos de la Orquesta Sinfónica con un solista que venía de Moscú, así que era un ambiente muy musical en el que nos criamos. Y sobre por qué el piano… mi padre consideraba al pianista el tipo de músico más independiente. Como digo, tocó en una orquesta durante 27 años y quiso que nosotros tuviéramos otra independencia.

–Menciona la educación musical y usted ha sido profesor en Suiza durante mucho tiempo. ¿Cómo ambas cosas, tocar y enseñar, se complementan?

–Por supuesto, las cosas sobre las que piensas, las cosas que percibes en términos no verbales, y tu propio modo de tocar cuando practicas, se convierten en una especie de Sistema cuando se verbalizan. En los 25 años que he estado enseñando en la Universidad de las Artes de Zúrich, me di cuenta de lo importante que es para la enseñanza tener un sistema de interpretación del piano. Que puedas transmitirlo a los estudiantes, pero luego también puedas usarlo en tu propia interpretación del instrumento, estructurando tu cabeza la forma de tocar. Y también durante las actuaciones, la experiencia que reúnes para enseñar es muy valiosa.

–Hace 40 años ganó el primer concurso de piano Rachmaninov en Moscú. ¿Cómo ayuda eso a la proyección de los músicos?

–Entonces tenía 20 años y, en primer lugar, nunca podría haber soñado con llegar a Moscú. Yo era de una ciudad alejada, de Barnaúl, a 4.000 km de Moscú. Entrar en el Conservatorio de Moscú y en la clase del por entonces más famoso profesor, Lev Naumov, era un sueño que no podía haber esperado. Y luego, en mi tercer año del Conservatorio, gané esta competición y fue otro sueño cumplido. Me dio la oportunidad de actuar. Así que esto fue lo que me abrió las puertas para mi carrera inicial como intérprete. Actué en unas 100 ciudades en la Unión Soviética, en todas las repúblicas, y viajé durante nueve años por todo el país dando cientos de conciertos. Es una experiencia impagable.

–Ahora ejerce de jurado en algunos concursos. ¿Cree que estos eventos siguen siendo importante para impulsar las carreras de los jóvenes?

–Bueno, las estadísticas tal vez puedan contestar mejor a esta pregunta que yo. Pero no creo que las competiciones tengan la misma importancia que tenían a finales del siglo pasado o principios del siglo XXI. Ganar una competición no significa necesariamente el lanzamiento de una carrera, ya no. El mercado se está reduciendo y el número de buenos artistas está aumentando. Ahora, como en cualquier otra profesión, tienes que sobresalir y para ello las competiciones de piano siguen jugando un papel muy importante. Para ellos, los músicos se están entrenando al más alto nivel y son muy, muy profesionales, extremadamente profesionales. Cuánto influiría esto en su carrera es otra cosa. En el mundo de los artistas nada es predecible, es más o menos el azar lo que decide. A pesar de ello, veo las competiciones como un primer y muy necesario paso hacia la profesionalidad, para estar listo para actuar en cualquier momento concreto, esto te lo enseña la competición.

–El concierto de Oviedo está dedicado a un músico que conoce muy bien, Rachmaninov. Ha grabado y tocado mucho su música, ¿Cuál es su aproximación a ella?

–La música de Rachmaninov es la de mi corazón. Rachmaninov ha logrado expresar el alma rusa, aunque pueda sonar a cliché. Siempre tuve una visión muy constante de la música de Rachmaninov. Su música es cuando estás frente a un acantilado de un río muy grande en Rusia y observas un gran espacio frente a ti y ves las nubes que fluyen en un cielo rosa brillante, nubes blancas y tierra verde. Esto es algo que asocio con la música de Rachmaninov. Y, por supuesto, es un pináculo de la música romántica. Habiendo grabado todas las obras de Rachmaninov, habiendo tocado todas sus obras, me pregunto cómo este músico durante décadas desarrolló su estilo a partir de, me atrevo a decir, piezas banales muy primitivas que compuso cuando tenía 15 años. Hasta la segunda y tercera sinfonías o el Cuarto Concierto para piano. Te asombra la evolución de su forma de componer y el desarrollo de su propio estilo y estética.

–¿Cómo se desarrolló su relación con este compositor?

–Comienza como para todos, con piezas que empiezas a tocar de pequeño. Hay cierta afinidad con el compositor que tocas que te gustaría apreciar y que te gustaría desarrollar. Me acerqué por primera vez a Rachmaninov de una manera seria mientras me preparaba para la competición, y me di cuenta de lo mucho que significaba para mí y quise aprender más. Quería aprender piezas que tal vez nunca se interpretarían de otra manera y, de hecho, fui pionero en bastantes obras de Rachmaninov en la Unión Soviética. Por cierto, Rachmaninov estuvo prohibido durante bastante tiempo en la Unión Soviética ya que había emigrado a EEUU. La competición rehabilitó su nombre, por así decirlo. Luego toqué sus obras completas en mi primer festival en Occidente que fue en Oslo en los años 90, y fue el lanzamiento de mi carrera en Occidente. Entonces la relación creció casi de forma muy natural, también debido a mi curiosidad y mi amor por su música. En el tanscurso de los 40 años de mi carrera muchas veces he vuelto a la música de Rachmaninov y la toqué como una producción solista completa en cuatro recitales en distintas partes del mundo

–¿Qué esperar de un concierto como este de Oviedo centrado en un solo artista?

–Mi objetivo es mostrar la música de Rachmaninov en profundidad durante la hora y 10 minutos más o menos que dura el concierto. Trato de representar todas las etapas de su desarrollo compositivo, todos los estilos en los que trabajó. Es decir, a su progreso dentro del mismo estilo, el progreso de su lenguaje y sus ideas. Y me gustaría que los oyentes se sumergieran en la música de Rachmaninov y tratasen de identificarse con una música que no es necesariamente nacionalista, no es necesariamente solo rusa. Desde hace mucho tiempo pertenece a la humanidad y a la cultura del mundo.