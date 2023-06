A partir de mañana, durante los días 6, 7 y 8 de junio, tendrá lugar la convocatoria ordinaria de la EBAU en Asturias. Como cada año, los estudiantes de segundo de Bachillerato de la región se enfrentarán a la prueba que definirá su futuro académico y determinará, dependiendo de su calificación, los grados universitarios a los que podrán acceder. Esta será la última con el modelo actual (en vigor desde la pandemia), ya que el año que viene se implantará el nuevo sistema de la reforma educativa de 2021 (Lomloe).

La prueba supondrá un 40% de la nota final, mientras que el 60% lo decidirá la nota media de Bachillerato. Por lo tanto, aunque el año pasado aprobaron el 96,97% de los estudiantes, la selectividad puede llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza para aquellos que necesitan una nota alta para entrar en los grados más demandados como, por ejemplo, Medicina. Sin embargo, a pesar de lo estresante de la situación, los expertos recomiendan a los estudiantes calma, afrontar los exámenes como el trámite que son y no dejar que derriben su confianza en sí mismos. La mayoría llevan dos cursos preparándose para este momento, por lo que no hay nada que temer. No obstante, a pesar de que desde fuera la situación parezca mucho menos ardua, para los alumnos suele ser muy difícil dejar los nervios a un lado.

Consejos para hacer una buena selectividad

Para ayudar a los estudiantes a encarar la EBAU con tranquilidad y determinación, el profesor Eduard Plana ofrece a los estudiantes una serie de consejos para que los exámenes salgan lo mejor posible:

Para empezar la jornada con energía, es importante desayunar bien antes de ir al examen.

antes de ir al examen. Deben evitarse situaciones imprevistas, por lo que se debe llegar con tiempo a la sede de la prueba.

a la sede de la prueba. Ayuda a la corrección del profesor, y también al desarrollo de las ideas del alumno, un examen limpio y ordenado , que subraye y desarrolle los conceptos más importantes con claridad.

, que subraye y desarrolle los conceptos más importantes con claridad. Aunque parezca obvio, es muy importante revisar el examen varias veces antes de entregarlo.

varias veces antes de entregarlo. Los profesores le dan mucha importancia a que estén todas las preguntas contestadas . A pesar de que no se sepa bien cómo desarrollar una de ellas, es mejor responder algo, por poco que sea, antes que dejarla en blanco.

. A pesar de que no se sepa bien cómo desarrollar una de ellas, es mejor responder algo, por poco que sea, antes que dejarla en blanco. Por último, tranquilidad, calma y confianza. Es posible que los alumnos se encuentren conceptos que en un primer momento no recuerden, pero en esa situación la clave es serenarse y tratar de recordarlo. Seguramente la respuesta acabe llegando tras una pequeña reflexión.

¿En qué consisten los exámenes?

La selectividad actual consta de dos fases: una fase obligatoria general y otra fase voluntaria para aquellos estudiantes que deseen mejorar su nota de acceso y alcanzar las calificaciones más altas.

Los exámenes constan de cuatro pruebas: tres de ellas son "materias comunes" y la otra asignatura obligatoria es específica de cada modalidad de Bachillerato. Las materias comunes son Historia de España, Lengua Castellana e Idioma (a elegir entre francés, inglés, alemán o italiano).

La fase voluntaria permite mejorar la puntuación, realizando hasta 4 exámenes de las materias troncales de opción de segundo curso y de las materias de modalidad definidas en la Fase General.