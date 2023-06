Martínez Rubio: "Hay conciencia en los gobiernos de regular la IA"

Inmaculada Martínez Rubio, pionera tecnológica y científica de Inteligencia Artificial (IA) es presidenta del grupo de expertos de la Asociación Mundial sobre IA. Pocas voces hay tan autorizadas para profundizar en un terreno que desborda actualidad. En diez clics.

Clic 1: "Nadie se esperaba que una empresa iba a poner un modelo de Inteligencia Artificial generativo en manos de las personas, y nadie se lo esperaba porque este tipo de entrenamiento de la IA es muy antiguo, empezó en 2001, hay un vídeo de Bill Gates hablando de cómo ya se estaban realizando estas cosas".

Clic 2: "Lo que pasó fue descabellado y enseguida puso a todo el mundo en alerta simplemente porque era un modelo que parecía que hacía cosas maravillosas pero que tenía muchos fallos. Estaba entrenado con unos datos que no eran inclusivos, que no tenían gobernanza, empezaron a salirle los agujeros al queso. Sabemos que una vez que algo está en el mundo no se puede parar pero sí se ha creado una aceleración de la conciencia de los gobiernos de que se tiene que empezar a regular y eso es muy interesante".

Clic 3: "Soy pionera digital, con mi equipo en Cambridge desarrollamos el primer sistema de Inteligencia Artificial para los servicios de móviles, estoy hablando del año 2000 e internet se ha pasado 20 años siendo el Salvaje Oeste, con lo cual me da mucha alegría que la IA no vaya por la misma hoja de ruta. Y todo el mundo se pregunta cómo se puede regular la IA. Y se puede porque la IA se alimenta de datos y si tú vas a entrenar este tipo de modelos o cualquier tipo de IA vas a tener que demostrar que tú tienes gobernanza de datos, que los datos que tienes los puedes tener, que los datos que te dan tus usuarios o las empresas que usan tu sistema los tienes guardados con ciberseguridad. Es lo que le ha pasado a Samsung con ChatGPT, empezaron a usarla internamente y a nadie en ChatGPT, en OpenAI, le dio por decirle a Samsung ‘oye, que sepáis que cuando vuestros empleados están usando estos modelitos con vuestros documentos confidenciales nosotros los tenemos también en nuestros servidores’. Un escándalo total".

Clic 4: "Vemos que hay buena voluntad de los gobiernos en ayudarnos a que la IA sea lo que tiene que ser: una IA de confianza que cuando la usen las personas haya gobernanza de datos, que se puede auditar, que tú digas ‘los datos que hay son los que son tienen los permisos y se ha entrenado con ética, se ha entrenado con igualdad, se ha entrenado con grupos de datos que incluyen a toda la sociedad, y no sólo a hombres de hombres blancos de 18 a 35’".

Clic 5: "Esos son los parámetros para la futura regulación: cómo se va a entrenar y luego, una vez que se pone en el mundo como producto, como servicio, que lo que haga sea el bien. Lo que no puedes es empezar a poner servicios y que luego la gente se da cuenta de que les lleva por el camino de la amargura, las famosas discriminaciones algorítmicas que hemos visto, pues en ciertas compañías usaban la IA para seleccionar candidatos con sus currículums y sólo se adicionaban hombres de raza blanca. Pero no se regula la IA en sí, no puedes hacerlo sobre un algoritmo matemático, sino sobre las consecuencias".

Clic 6: "Queremos que no haya figuras tecnológicas de arrastre de masas a las que de repente les dé por decir: la IA va a destruir a la humanidad. No será así porque no he visto jamás a los gobiernos tan concienciados en crear una IA que proteja el bien social, que cree realmente progreso económico, y hay una superpresión de que toda la IA que se ponga en el mundo sea equitativa, que a cada cual se le de lo suyo, y que no haya países que sean los campeones de la IA liderados por empresas privadas y que el resto del mundo vaya detrás. Hay mercados emergentes muy potentes que quieren que sus ciudadanos se beneficien de la IA y no quieren ir por detrás".

Clic 7: "La IA tiene superpotencialidad industrial para optimizar procesos y cadenas de valor, para hacer que pequeñas empresas hagan miles de cosas con menores costes y mayor precisión y calidad. La IA tiene una potencialidad muy beneficiosa también para luchar contra la desigualdad, viene a garantizar justicia social porque a un sistema si lo entrenas bien y no tiene prejuicios humanos, hay mucho valor ahí, y por eso los gobiernos quieren ponerla en el mundo adecuadamente para que no haya aberraciones. Van a forzar a que las empresas entrenen a las personas a usar herramientas digitales y van a forzar a que el trabajo de una persona no sea mecanizado, no sea descerebrado haciendo lo mismo todos los días, porque eso no es un ser humano trabajando con alegría. Si una máquina va a hacer las cosas aburridas, las personas podrán potenciarse en su creatividad".

Clic 8: "La IA abre nuevas posibilidades en la medicina de precisión, si vas a hacerte una radiología el ojo humano no ve ni la mitad de lo que tiene que ver, ahora con la IA te saca unas placas en las que no ves nada pero la IA te está diciendo ‘aquí hay un pequeño tumor y en tres meses va a estar así de grande’. El radiólogo no va a perder su trabajo, tiene que interpretar y decir la terapia".

Clic 9: "Los 23 principios éticos para desarrollar sistemas de inteligencia nos prohiben que se desplieguen actitudes humanas, se marca claramente que si hay un interfaz, una persona al otro lado, que cree que es humano se le diga que no lo es, para que nunca haya una confusión, los sentimientos son humanos y las actitudes son humanas y los sistemas inteligentes son no humanos y son sistemas de precisión que te pueden garantizar cero error con súpercalidad pero no va a tener una conversación contigo."

Clic 10: "Los artistas son el futuro de la humanidad necesitamos creadores de una dimensión superior a las máquinas".

