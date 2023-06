"Es triste que una lengua tan hermosa como el asturiano se pierda"

María Esther García López, escritora, presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias y colaboradora habitual de LA NUEVA ESPAÑA, recibirá hoy, a las 19.00 horas, el premio "Urogallo" especial, con mención honorífica, con el que el Centro Asturiano de Madrid reconoce el talento asturiano. En 2006 recibió un "Urogallo" de bronce, en la categoría de lengua asturiana; en 2007 ganó el premio "Xosé Álvarez" y en 2009 el "León Delestal" por sus relatos , todos otorgados por la misma institución.

–¿Cómo se ha tomado un nuevo premio del Centro Asturiano de Madrid?

–Supuso una sorpresa muy grande, más aún viendo con quien lo comparto –la Fundación "Philippe Cousteau", la Fundación Alzheimer de Asturias y la Fundación Ópera de Oviedo–. Este está siendo un año redondo, con tantos premios, con el Hórreo de Oro de la Asociación Cultural de Barcia y el honoris causa del Claustro Doctoral Honoris Causa de México; debe ser por la edad.

–¿Un reconocimiento a toda su carrera?

–Así lo entiendo. Mi profesión fue la enseñanza, me entregué mucho, la disfrute mucho y mis alumnos me enseñaron mucho, me transmitieron alegría y juventud. El periodista Miguel Valle, uno de mis exalumnos, me va acompañar en la entrega del premio. También me va a glosar Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España. Siempre estuve entregada a lo cultural, durante quince años lideré la Asociación de Vecinos de Belén, en Valdés; desde 2015 en la Asociación de Escritores de Asturias, siempre entregada a la cultura y a las personas. He publicado casi 50 libros de distintos géneros, en castellano y en asturiano.

–¿Proyectos?

–Espero tener salud para seguir trabajando. Ahora sale una antología en italiano de mi obra poética; también una selección de haikus traducidos al japonés y al castellano por Minako Takahashi e ilustrados por Eva Sakai; pronto también un libro de teatro infantil editado por "Pintar pintar", "El elefante Tante", un cuento que contaba a mis nietos; un libro de poesía, que completa el que saqué el año pasado, bilingüe, con la editorial Trabe. Y acabo de sacar el libro de las escuelas de Arnao, y saldrá una antología de varios poetas traducida al griego, a partir de un recital online dedicado a una poeta mexicana, y tengo un viaje a México que me hace mucha ilusión, un encuentro de poetas iberoamericanos: voy a poder hacer uso de mi lengua. Allí son sensibles a la diversidad lingüística, porque tienen muchas lenguas minoritarias y muy cuidadas.

–¿Qué opina de lo sucedido con el asturiano en la pasada legislatura?

–Lo veo con pesimismo. Se dejó pasar un momento muy oportuno para que fuera lengua oficial. No entiendo que nadie se asuste por eso, se iba a hacer poco a poco y con buena voluntad. Ahora no lo veo fácil. Es triste que una lengua tan hermosa, un instrumento de cultura, se pierda. La lengua no debería tener partidos. Hemos recuperado la literatura desde Antón de Marirreguera, tenemos una literatura floreciente y todas las herramientas: diccionario, gramática, revistas importantes… No falta nada, nada más que dignificarla con la oficialidad. A ver si los partidos se animan.