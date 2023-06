Blanco Masaveu: "Se debería potenciar más la importancia histórica de Asturias"

El autobús volvía del colegio y en su interior dos niñas hablaban, imaginaban, soñaban. Cómo sería su vida con el paso de los años. Dónde estarían. Qué harían. Es el primer recuerdo que guarda en el cofre de su memoria la diseñadora de joyas ovetense Cayetana Blanco Masaveu: sentada junto a su mejor amiga y tratando de visualizar "cómo serían nuestras vidas cuando creciéramos. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo decir que la realidad es mucho mejor de lo que alguna vez imaginamos".

El pasado es un diamante en bruto. ¿Lo pulimos? "La Asturias de mi infancia era un lugar mágico y lleno de encanto. Recuerdo sus paisajes verdes, sus montañas y sus pintorescas playas. Una lugar lleno de tradiciones y con una riqueza cultural inigualable. Con gente amable y acogedora, siempre me sentí en casa en Asturias. El olor a hierba mojada tan particular. No sé explicarlo bien, pero me trae muy buenos recuerdos. El sabor de los barquillos del Campo San Francisco me transporta a mi infancia. Cada vez que los probaba me recordaban los días en los que era pequeña y jugaba en el Campo. Es un sabor que despierta muchos recuerdos".

Dulce ayer del que echa de menos "la belleza de sus paisajes naturales, la tranquilidad y la calidad de vida que ofrece la región. Un recuerdo que me pone la carne de gallina es el sonido del mar rompiendo contra los acantilados de la costa. Caminar por las playas asturianas, escuchar el mar y contemplar el paisaje marítimo crea una conexión especial".

Su primer viaje fuera de Asturias como estudiante fue a un internado de Londres con 12 años, "una experiencia transformadora que me dejó una profunda impresión y marcó un antes y un después en mi vida. Interactuar con personas de otra cultura y vivir en un entorno completamente diferente me desafió y me ayudó a crecer como persona. Aprendí la importancia de saber idiomas y amplié mi visión del mundo y de mí misma. Esta oportunidad que me dieron mis padres me inspiró a seguir explorando y aprendiendo de otras culturas en mi carrera profesional".

Considera Blanco Masaveu que Asturias "ha aprendido de algunos errores a lo largo de las generaciones, pero también se ha enfrentado a desafíos persistentes que han llevado a la repetición de ciertos patrones. Existen problemas como el desempleo y la despoblación. Es fundamental continuar aprendiendo de los errores pasados y buscar soluciones innovadoras para garantizar un desarrollo sostenible y próspero, sobre todo, para el futuro de los jóvenes".

Apunta posibles soluciones: "Deberíamos tener como objetivo el crear más empleos de calidad y fortalecer la economía para no depender tanto de los sectores tradicionales. También cuidar el medio ambiente y usar los recursos naturales de forma responsable, combinando con energías renovables. Además de resolver el problema de los pueblos abandonados y el envejecimiento de la población, haciendo que la gente joven se quede en los pueblos, atrayendo inversiones y mejorando la calidad de vida en el campo".

Asturias, afirma, "es admirada desde fuera por su impresionante belleza natural y su rica herencia cultural. Sus paisajes, su comida y la amabilidad de su gente son altamente valorados. La riqueza cultural e histórica de la región son el futuro de cara al turismo, nuestro Prerrománico es único en el mundo. Se debería de potenciar más la importancia histórica de Asturias para España".

En su trayectoria profesional afrontó "desafíos significativos que me enriquecieron como persona. Establecerme en ciudades competitivas, superar barreras culturales y lingüísticas, destacar en la industria de la moda y la joyería, y conciliar mi pasión por el diseño con la sostenibilidad fueron obstáculos importantes. Estas experiencias me ayudaron a desarrollar habilidades de adaptabilidad, creatividad y conciencia ambiental, fortaleciendo mi determinación y valores". El trato y el contrato deben engarzarse a la afinidad: "Cuando se encarga una joya a medida, me gusta reunirme con el cliente para entender bien sus deseos y necesidades. Una vez aprobado el diseño, comenzamos con la selección de materiales apropiados, como oro, platino, rodio y piedras preciosas".

Luego, los orfebres dan vida y fulgor a la joya: "Funden el metal en un molde para dar la forma deseada. Después, la cortan, pulen, sueldan y engastan las piedras. Finalmente, verifican la calidad y aplican el acabado deseado".

Se inspira en el arte, los clásicos y el entorno cotidiano, pero, sobre todo, "en la naturaleza y en la necesidad de proteger el medio ambiente". Así nació su "Silver Straw" para la colección Ocean, una pajita de plata para bebidas "fácilmente transportable y reutilizable, destinada a sensibilizar a las personas sobre la problemática del abuso de los plásticos y su efecto perjudicial en la contaminación del mar".

Sus referentes vitales han sido su familia y profesionales en la industria de la moda: "Una fuente de inspiración y apoyo constante en mi carrera y desarrollo personal. Todos ellos han dejado una huella significativa en mi camino, guiándome y motivándome a ser la mejor versión de mí misma". Le gustan la energía y la vida urbana de Madrid, "llena de oportunidades profesionales y actividades culturales. Y me encanta la oferta gastronómica y la vida nocturna. Lo que menos me gusta es la dificultad de mantener una conexión constante con Asturias. Aunque siempre tengo presente mi deseo de volver y valoro mucho mi tierra natal, la distancia y las limitaciones en los medios de transporte hacen que no pueda visitar Asturias tan a menudo como me gustaría".