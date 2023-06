Fallece por un derrame cerebral el filósofo Nuccio Ordine, premio Princesa de Comunicación y Humanidades

El pensador y ensayista italiano Nuccio Ordine, galardonado hace apenas un mes con el premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades, falleció ayer en el hospital Annuziata de Cosenza, en la región italiana de Calabria, donde permanecía ingresado desde que, varios días atrás, sufriese un derrame cerebral. Ordine, que tenía 64 años, tenía previsto acudir en octubre a Oviedo para recoger el galardón.

Las muestras de condolencia por la muerte de Ordine se sucedieron desde los primeros instantes conmocionando a la localidad de Cosenza. Su alcalde, Franz Caruso, confirmó la muerte cerebral del pensador, expresando su tristeza por la desaparición de "una de las figuras más cultas, en el sentido más amplio del término, que Calabria y todo el país han podido incluir en su historia reciente". LA NUEVA ESPAÑA fue el primer periódico español en avanzar la noticia, a través de su edición digital.

La Fundación Princesa de Asturias se sumó a las muestras de duelo a través de su directora, Teresa Sanjurjo. "Llevamos muchos días pendientes del estado de salud de Nuccio Ordine y hemos conocido con enorme tristeza que acaba de fallecer. Compartimos de corazón el dolor de su familia y amigos y siempre recordaremos la inmensa alegría y el honor que supuso para él la concesión del premio ‘Princesa de Asturias’ por su compromiso con la educación y su férrea defensa de las humanidades como vía para transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. Seremos altavoz de su valiosísimo mensaje y transmitiremos su legado", señaló Sanjurjo.

Profesor de literatura en la Universidad de Calabria, especializado en el Renacimiento y en la obra del astrónomo, teólogo y filósofo italiano Giordano Bruno, Ordine alcanzó gran notoriedad a partir de la publicación, en 2013, de su ensayo "La utilidad de lo inútil", un superventas distribuido en 32 países y traducido a 20 idiomas y que sintetiza su pensamiento: "En una sociedad en la que sólo se considera útil aquello que produce beneficio, no nos damos cuenta de que todo aquel conocimiento considerado inútil, porque no produce beneficio, es fundamental para la humanidad".

El presidente de la región de Calabria, Roberto Occhiuto, afirmó que "con Nuccio Ordine, Calabria pierde un intelectual y un erudito reconocido en todo el mundo. Para nuestra región fue un pilar de saberes y saberes, un referente para generaciones que crecieron gracias a sus enseñanzas". Su editorial en España, Acantilado, se sumó a los pésames con un mensaje en redes sociales: "Compartimos el dolor de su familia y amigos. Siempre nos ofreció cobijo y estímulo intelectual, y nos recordó la importancia del pensamiento como único camino para a abrir la mente y el corazón al mundo".

Discípulo declarado de Emilio Lledó, Umberto Eco y George Steiner, Ordine desarrolló una fecunda producción como ensayista y divulgador, en la que destacan, además de la citada "La utilidad de lo inútil", obras como "El umbral de la sombra" (2006) y "Clásicos para la vida. Una pequeña biblioteca ideal" (2017), en el que reivindicaba a clásicos como Miguel de Cervantes, William Shakespeare o Platón para entender temas actuales, desde la desigualdad de la mujer al independentismo. Una senda que el pensador italiano siguió en "Los hombres no son islas" (2022), en la que, tal y como declaró en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, escribió "contra la visión de estos políticos que piensan que el hombre tiene que ser egoísta y pensar solo en sí mismo. La vida de un hombre que solo piensa en sí mismo es una vida mísera".

Esta vocación por reivindicar el valor de las humanidades y del conocimiento fue ensalzado por el jurado que le otorgó el premio "Princesa de Asturias", que distinguió a Ordine "por su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal", a la vez que alabó su empeño por "transmitir, en especial a los más jóvenes, que la importancia del saber se encuentra en el proceso mismo del aprendizaje".

En la misma entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, realizada tras anunciarse el premio, Nuccio Ordine celebró el galardón al considerarlo "una ocasión muy importante para exponer los valores que estoy defendiendo desde hace décadas: la importancia de la escuela, la importancia de la enseñanza de las humanidades, de la libertad".

En esta misma línea, Nuccio Ordine reivindicaba de forma decidida el papel de los maestros, y su labor fundamental en la formación de una sociedad crítica: "Pienso que los buenos profesores tienen que ir a contracorriente, como los salmones, tienen que formar herejes, formar pensadores críticos con los falsos valores. La escuela y la universidad están preparando soldaditos, pollos de engorde, consumidores".

"Por el prestigio de este premio", continuaba Ordine, "en la primera cosa que me ha hecho pensar es en mis profesores y mis amigos, en Emilio Lledó, Umberto Eco y George Steiner, con los que tengo una deuda muy grande por todo el saber que he recibido de ellos, y en los maestros anónimos que en un pequeño pueblo de Calabria, de América Latina o de África están cambiando la vida de los niños, sin saberlo. Es una tarea muy importante. He visitado recientemente Colombia, Bogotá y he visitado los lugares de Gabo, Ciénaga, en Magdalena, en la región de Santa Marta. Allí, a dos horas de lancha, he ido a un pueblo pequeño, donde solo se vive de la pesca, y allí hay un maestro de Barranquilla que se levanta todos los días a las cuatro de la madrugada y emplea cuatro horas para ir y cuatro para volver, para dar clase a los niños. Ese trabajo vale oro, ¿y cuál es el sueldo que gana ese profesor?, ¿qué valor se le da a lo que está haciendo? Nada, nada. A ellos les quiero dedicar este premio".