"En el mar un minuto es una vida". Fue el lema con el que esta mañana Salvamento Marítimo presentó su nuevo sistema inteligente de rescate iSAR -Programa Integral de Innovación en Salvamento Marítimo-, cuyas pruebas piloto se realizarán la semana que viene en aguas de Canarias. En un acto que tuvo lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, el director de la entidad, José Luis García, destacó los tres objetivos del proyecto: agilizar el auxilio a náufragos, aumentar la eficacia en la lucha contra el cambio climático y sofisticar las comunicaciones entre los diferentes medios y el centro de coordinación. Si los resultados del ensayo son satisfactorios, estas nuevas tecnologías se incluirán en todas las unidades del Archipiélago y del resto de España.

Para los efectivos de Salvamento, las labores de detección de manchas de fuel, personas desaparecidas u objetos flotantes peligrosos se complica en situaciones de poca visibilidad, mar embravecido o luz escasa. Por eso, se han instalado en algunos barcos y aeronaves sensores basados en inteligencia artificial capaces de localizar de forma automática cuerpos extraños en la inmensidad del océano incluso de noche. Estos detectores también se han incorporado en la nueva y por ahora única aeronave no tripulada del organismo. Se está construyendo un buque con una plataforma especial para el aterrizaje, despegue y control de drones. García subrayó que iSAR es clave para Canarias porque, de las zonas en la que actúa la entidad, sus aguas son las que mayor reto y dificultad albergan.

Los buques, aviones o helicópteros cuando salen a una emergencia se encuentran, según el jefe del servicio aéreo del organismo, Néstor Perales, "como aislados". Los sensores que poseen actualmente recogen información, pero no la transmiten en tiempo real hasta que los medios no llegan a sus bases. Debido a que en alta mar no hay 5G, este problema se pretende solventará con comunicaciones satelitales y nuevas plataformas de mando y control, que se probarán también en la prueba piloto. De esta forma, imágenes, mapas de manchas de contaminaciones y comunicaciones llegarán rápidamente a los centros de coordinación y a los gabinetes de crisis.

Mayor control a las emisiones de óxido de azufre y nitrógeno de los barcos. Las unidades de Salvamento incorporarán unos sistemas de medición de la calidad del aire para comprobar que los buques cumplen con la normativa. "A partir de ahora los infractores tendrán mucho más complicado verter contaminantes al mar o al aire", aseguró la subdirectora general de seguridad, contaminación e inspección marítima de Marina Mercante, Ana Núñez.

El proyecto iSAR se ha desarrollado en 14 meses y ha costado más de 20 millones de euros. El 85% del presupuesto -17 millones- ha provenido del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el resto ha sido aportado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del que es dependiente Salvamento.