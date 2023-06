Si no es una es otra, pero hay que hablar de la boda de Tamara Falcó, "la más esperada del año", según "Hola", y la más atorrante también, según todo el mundo. Esta semana aparece Ana Boyer para dar cuenta de algún detalle, si es que queda alguno, del enlace en la cuenta atrás. Marta Ortega se ha ido de vacaciones al sur de Francia tras un año de buenos resultados en Inditex, la compañía que ahora pilota ella. Merecido descanso el de la hija de Amancio Ortega con todo el trabajo que debe de ser dirigir Zara y el resto de marcas. Irene Urdangarín está a punto de ser mayor de edad y ya se le ve más suelta. La última vez, en un partido de su hermano Pablo, junto a la novia de éste, Johanna. Otra que se ha dejado ver por España es Shakira, que trajo a sus niños a ver su padre, Gerard Piqué, y de paso aprovecha para aclarar cuestiones sobre su nueva vida y demás.

En "Lecturas" ajusta cuentas Fabiola Martínez, algo cansada ya de ser la "ex" de Bertín Osborne, con el que tiene claro que no piensa volver aunque se lo pida la gente. Kiko Hernández se va a casar en septiembre, según la revista. Y otro Kiko también casado, pero Matamoros, da señales desde la lejana Sri Lanka, donde se ha ido de luna de miel tras la boda con Marta López. Ésta no hace otra cosa que quejarse de las críticas de su antecesora en el "cargo", Makoke.

"Dolida" dicen que está Ana Obregón con Alejandro Lecquio, por no haber querido éste conocer a su nieta Ana Sandra. Terelu Campos habla de su madre, María Teresa, con un grave deterioro cognitivo. Mientras, el hijo de Carmen Borrego, con quien al parecer no se lleva bien, se fue de compras con su padre, con quien al parecer se lleva a las mil maravillas. Y más boda, ésta sorpresa: la de la cantante Soraya.

En "Diez Minutos" ponen en duda, se preguntan, si Kiko Hernández se ha casado ya. Cosa que al parecer no ha sucedido, aunque él mareo la perdiz toda la semana. La que sí lo ha hecho es Blanca, la hija de Carlos Sainz, con su padre de padrino. Marc Márquez está al principio, en lo de cortejar, todavía le queda lejana la boda. Se le ha visto de paseo con su novia Gema Pinto. Y a quien se ha visto también después de muchos meses es a María José Campanario. Con toda su familia se fue a Jerez a celebrar el primera año de su hijo.