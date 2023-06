"Nos hace una ilusión enorme este premio porque da voz a los niños olvidados"

Elixalex Löwenstein, presidenta de Mary´s Meals en España, vino al mundo en 1944 durante un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, en Würzburg, Baviera. Un refugio antiaéreo como primer hogar. Hija de padre alemán y madre italiana, en el Cuerpo Auxiliar de Malta –organización parecida a la Cruz Roja– fue donde Löwenstein vivió su primera experiencia de ayuda humanitaria como auxiliar de enfermería. Viuda de José María Trenor, marqués de Serdañola, ayer mostraba a LA_NUEVA_ESPAÑA su felicidad por las noticias llegadas de Oviedo, ciudad que espera conocer en octubre.

–Este premio significa muchísimo por su importancia. Después de los Nobel, el siguiente. Y nos da una ilusión enorme porque da voz a niños olvidados, niños con hambre por los que nadie se interesa. Por ellos trabajamos. Es un gran espaldarazo. Una maravilla porque se hablará de esos niños. Ahora es un regalo hablar con la prensa por eso. Muchísimas veces yo estoy en mercados con cositas que hemos conseguido para vender a un precio mínimo –trabajos manuales de voluntarias, regalos que hemos recibido y que son vendibles...– y la gente tiene conciencia del problema. _Es un trabajo de hormiguitas para ayudar a muchos.

–¿Cómo se organiza?

–Siempre trabajamos con el colegio más pobre y al que logísticamente se puede llegar. Compramos localmente la comida, la llevamos al centro, allí se cocina por las madres de los niños. No es nunca un proyecto solo de fuera. Siempre es compartido con la población local. El niño va al colegio y allí come. Si no va a clase no puede comer. Eso da fuerza para que los padres los lleven. Y los niños son felices.

–¿Cuándo nació su vínculo con Mary´s Meals?

–La conocí en 2012 y desde 2014 está en España. Tenemos bases en Barcelona y Madrid. Nos basamos en los voluntarios, con una minioficina solo. Y hay grupos que ayudan en Valencia, Sevilla, Cantabria, San Sebastián, Canarias... Intentamos que la gente lea el libro «El cobertizo que alimentó a un millón de niños», en el que Magnus MacFarlane-Barrow cuenta el origen de una historia apasionante, motivada por el hecho de que hay niños en el mundo que son igual que nosotros que viven en lugares donde es difícil vivir, y si no comen no pueden estudiar. He tenido la suerte de ir cuatro veces a Malaui y conocer la situación de los niños en primera persona. Son gente estupenda. Y necesita comer. En España hay pobreza, pero hay entidades que ayudan. Nosotros estamos en países donde nadie ayuda.

–¿Hay motivaciones religiosas en el espíritu de la ONG?

–Es un proyecto solidario en el que muchas personas sí están por amor cristiano. El nombre procede de la Virgen María porque fue una mujer refugiada que dio a luz en circunstancias difíciles. De ahí tomó el fundador ese nombre.

–¿Y en zonas de guerra?

–Estamos en Siria, Líbano y Yemen. En algunos países lo hacemos todo nosotros y en otros nos asociamos con otras organizaciones para trabajar juntas.

–Alguna experiencia será inolvidable...

–Una vez una madre que estaba cocinando en el colegio me dijo: «Cada miércoles en mi familia pasan hambre porque viven de lo que yo vendo en el mercado, pero yo vengo aquí para que mi hija tenga una vida mejor que la que yo he tenido, que pueda seguir estudiando y que no tengamos que sacarla de casa porque no hay comida para ella». Y hay algo que me también me emociona mucho. Se puede apadrinar la comida de un colegio. Hay grupos de amigos que pagan cada año por ello. Y una niña me dijo una vez: «No tengo a nadie en el mundo pero hay gente que me quiere y se ocupa de que yo tenga comida».

–¿Se puede colaborar desde cualquier parte?

–No hay fronteras para ser voluntario. En la página web se informa de cómo se puede apadrinar un colegio por un grupo grande de gente y cada año se manda el dinero.

–El chef asturiano José Andrés ganó el premio...

–Él trabaja en zonas muy peligrosas de guerra. Nosotros intentamos hacer solo una parte y que el resto lo haga la población civil. El peso fuerte lo llevan las familias y de los colegios. En los países que fueron colonias es mejor que ayudes desde fuera sin meterte en nada más.

–Pero no se trata solo de dar comida...

–...sino de que esos niños puedan estudiar, formarse. Los hay que han terminado carreras universitarias, o que han empezado trabajos buenos.

–¿Un sueño imposible?

–Acabar con el hambre de los niños en el mundo, claro. Pero el sueño constante es aumentar el número de niños atendidos. Y mantener el que tenemos.