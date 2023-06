"Soy un truhán, soy un señor", el nuevo himno de "Doctor Explosión"

La noche de las primeras elecciones democráticas en España, año 1977, TVE produjo una gala musical en cuyo transcurso Julio Iglesias estrenó en directo una nueva canción que le habían escrito Ramón Arcusa y Manolo de la Calva, el "Dúo Dinámico". Era "Soy un truhán, soy un señor", un clásico instantáneo que en aquella noche, si uno repasa el vídeo, ofrece cierto tintes psicodélicos (luces y escenografía) y vacile humorístico propios del intérprete que hoy, 46 años más tarde, casan a la perfección con la nueva versión que acaba de grabar la banda asturiana de "garage-rock" "Doctor Explosión".

Como ya hiciera con el "Drácula Ye-yé" de Pajares, el cantante y guitarrista Jorge Muñoz Cobo pensó que ese testamento existencial de Julio Iglesias podía amoldarse bien a las maneras de su trío, pasándolo por el filtro de otra declaración de principios de macho alfa, el célebre "I’m a man" de Bo Diddley, una de las primeras composiciones del guitarrista norteamericano con una vida larga en la historia del rock’n’roll, también en la versión de los "Yardbirds".

Este nuevo "Soy un truhán, soy un señor" se ha grabado en los estudios Circo Perrotti de Gijón, se ha masterizado en Abbey Road y Jorge Muñoz decidió sacarla de su último disco, "Superioridad moral", para que no "fagocitara el resto de las canciones", peligro del que le advirtió Jorge Martínez, el líder de "Los Ilegales". Así es como este Julio Iglesias remozado con garage-rock psicodélico y una armónica muy presente soplada por Miguel Portela se ha convertido en un single de vinilo que se presenta hoy a las ocho de la tarde en el Fiera Bar, frente a la Escalera 5 de la playa de San Lorenzo, en Gijón. Al día siguiente, mañana viernes, se lanzará en todas las plataformas.

Jorge Muñoz envió también su versión, con el texto muy depurado y llevado a la esencialidad del primer Rhythm’n’Blues, al "Dúo Dinámico". Ramón Arcusa le contestó: "¡Pues vaya cambio! Se la he enviado a Manolo de la Calva y dice: ¡¡Hostias, Pedrín!! No sé qué va a pensar Julio, pero tienes nuestro permiso". El trabajo se redondea con un vídeo editado por Pepe Balmaseda en el que Jorge "Explosión" se pasea "algo bohemio y soñador" por Gijón con su bicicleta y asume la versión como una suerte de autobiografía en imágenes donde se mezclan y rescatan imágenes de toda una vida dedicada al rock’n’roll, con extractos de los vídeos de "Drácula Yeyé", "Surf and Shake" o de sus últimos lanzamientos.