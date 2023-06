"La novela negra se está descentralizando, hay vida más allá de Madrid y Barcelona"

Carlos Fernández-Villaverde (Salamanca, 1983), periodista con orígenes familiares en Pola de Lena y con segunda residencia en Ribadesella, publica su primera novela, "Furtivos contra Señores" (Vencejo Ediciones). Se presentó hace unos días en el Café Varela de Madrid, en un acto en el que el autor estuvo acompañado por los escritores A. J. Ussía y Jesús Fernández-Úbeda.

–¿Qué le ha decidido a dar el salto a la literatura?

–Siempre leí mucho, me lo inculcaron mis padres, y escribir es una válvula de escape para un periodista. La escritura de ficción es liberadora.

–¿Y la idea para la novela?

–Esta es una trilogía. Los tres relatos juntos tienen una trama única que cobra sentido al final. La idea surge a partir de una noticia de 2011, informando de que ETA hizo negocios en Asturias, en la zona del Occidente, con el cartel de Cali y la Camorra, haciendo de intermediaria para la entrada de cocaína en Europa. La novela es ficción absoluta, pero está inspirada en casos reales. La primera parte es la más larga y la que más me gusta, transcurre entre Oviedo, Luarca y Gijón y el protagonista habla con frecuencia en asturiano. No estoy reivindicando nada, solo quería dar verosimilitud al personaje. Y yo creo que se entiende.

–¿Asturias funciona bien como escenario de un thriller policiaco?

–Asturias es maravillosa para ambientarlo, el norte en general lo es. Es un lugar bello, pero duro por el clima. La misma belleza del paisaje lo hace complicado. Tiene un potencial que Galicia ha explotado, empezando por Domingo Villar. La novela negra se está descentralizando, se está regionalizando porque hay vida más allá de Madrid y Barcelona, y así se pueden tocar otros temas.

–Terrorismo, narcotráfico, secuestro, corrupción empresarial, política…

–Hice una labor de poda importante. Hay una trama y un personaje común a las tres partes de la trilogía. Él es Copito de Nieve, no se sabe quién está detrás de ese nombre y de descubrir quién es trata la trama global. Al final, eso es lo que interesa. Nos puede traer a la cabeza a personalidades como Villarejo, Paesa…

–¿Le ha exigido mucho esfuerzo de documentación?

–Ha habido mucha documentación, pero al final es ficción y te puedes permitir ciertas licencias, Se cita a instituciones reales –a LA NUEVA ESPAÑA, por ejemplo– y a otras que no lo son. Llevo más de 10 años trabajando en esta novela, aunque ha dormido en el cajón durante cierto tiempo. Domingo Villar me decía que los libros tienen su tiempo, que no tuviera miedo. La novela me ha ido encontrando y el arreón final se lo ha dado la pandemia, que pasé en Ribadesella. La he escrito entre Madrid y Asturias, y hay localizaciones en Asturias, Madrid y Nápoles.

–¿A qué escritores de novela negra le gusta leer?

–No son un grandísimo lector de novela negra, no estoy constantemente leyéndola. Para mí el mejor es Jon Bilbao, que es asturiano y de Ribadesella. También James Ellroy, Domingo Villar, que es un referente, y, al margen de la novela negra, Javier Marías, que me parece el mejor escritor de los últimos 50 años.

–Hay incondicionales de la novela negra.

–Hay gente que solo lee novela negra y se organizan certámenes en muchos sitios. La "Semana negra" de Gijón es el mejor de España Y están también los de Cartagena, Getafe, Salamanca…

–¿Por qué engancha tanto?

–Es lo mismo que sucede en Estados Unidos con el "true crime". A la gente le gusta ver la parte morbosa de la realidad en la ficción, lo que no nos gustar es que suceda en la realidad. Sirve para despejar la mente, olvidarte del día a día. La intriga te va enganchando y los escritores saben los resortes que tienen que tocar para que acabes devorándola.

–¿Ha tenido problemas para publicar la novela tocando tantos temas escabrosos?

–No ha sido sencillo, pero ahora estoy muy contento porque está yendo como un tiro.

–¿Condiciona su escritura literaria el periodismo?

–Se arrastran muchos vicios periodísticos que hay que saber quitarse, por eso es importante la labor del editor, pero la mayoría de los grandes escritores han sido periodistas. Sin ir más lejos, Pérez-Reverte, Jabois…