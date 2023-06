Víctor García, cantante de "WarCry": "Con el último disco los ‘haters’ nos estaban esperando, luego solo hubo buenas palabras"

Tras un parón como banda que duró dos años, el grupo de heavy metal "WarCry" ha vuelto con ganas. A finales del año pasado publicó un disco, "Daimon", más reposado, pero cargado de buenas críticas, que le valió, así de primeras, para hacer varios exitosos conciertos en Colombia. La banda anunciará estos días una extensa gira por cinco países de América Latina y España y ya prepara su nueva obra, que ya tiene hasta título: "Gaugamela". En las siguientes líneas, Víctor García (Brisbane, Australia, 1970) –aunque nació en la otra parte del mundo reside desde pequeño en Asturias–, cantante y líder del grupo, desgrana sus planes de futuro.

–¿Cómo está funcionando el disco?

–Muy bien. Tenemos un público muy variado, aunque la mayoría está entre los 25 y los 45 años. Todavía hay gente que quiere tener el disco físicamente y por eso estamos trabajando con "Fnac". Número de ventas no sé porque ya no miramos eso, los discos ahora son para coleccionistas. Miramos "Spotify" o "iTunes".

–¿Y por sensaciones?

–Cuando acabamos el disco estábamos muy ilusionados de cómo había quedado. Cuando llevas tantas canciones hechas, el gran problema es de qué vas a hablar. Llevo 105 canciones publicadas y llega un momento que te lías, cualquier día haré la misma canción otra vez. Me ha pasado de estar en un sitio escuchar una canción y pensar "esto me suena", y que cuando comienza la voz resulta que es la mía. La temática de este disco es hasta cierto punto un poco más depresiva.

–¿Por alguna razón?

–Estábamos en la pandemia... Cuando mis compañeros lo escucharon la primera vez pensaron: "esto es muy depresivo para una postpandemia". Con el público hubo un poco de sorpresa inicial, pero luego les entra, tiene estribillos reconocibles, el mensaje es fácil de seguir. Hemos ido a Latinoamérica presentando siete canciones del disco y el público se las sabía todas. Que pase eso después de veinte años de carrera es algo que aún nos sorprende.

–Sin embargo, el primer single "Solo sé", es una canción muy alegre.

–No queríamos salir con algo muy depresivo y era la más "happy". El segundo single, "La hora de sufrir", es ya más representativa, más agresiva. Ahora estamos preparando un nuevo videoclip de la canción "Condenado" con dibujos y tocando la temática del buylling. Será el cuarto videoclip del disco, hasta ahora solo habíamos hecho dos o tres vídeos y ahora de repente cuatro.

–¿Y eso?

–Cuadró así. Si por mi fuera y tuviera tiempo y dinero haría cincuenta, porque es superdivertido.

–Y, entre medias, han publicado un par de ediciones especiales del disco, una en formato vinilo.

–Grabamos catorce canciones, pero inicialmente solo metimos doce en el disco y dejamos fuera las que consideré que eran más diferentes. Una era "Las estrellas" que era una balada no muy típica y no muy heavy; y luego "La tragedia" que tiene una construcción no muy clara, no tiene un estribillo reconocible y su temática es dura. Cuando fuimos de gira a Colombia este año pensamos que teníamos que potenciar el disco, editándolo con alguna canción extra.

–Las fotos de aquella gira son espectaculares, con llenos en todos los teatros.

–Esta era la sexta vez que íbamos a Colombia y hasta ahora lo máximo que hacíamos eran dos fechas, esta vez hicimos cinco conciertos y el crecimiento para nosotros ha sido brutal. La idea es la de crecer en aquellos países.

–¿Tienen prevista una gira por esos países?

–Sí, en octubre y noviembre. En unos días irán saliendo las fechas, vamos a tocar en más de cinco países.

–Llama la atención la enorme cantidad de fans que tienen allí.

–Es que ellos reciben mejor al cantante en español que al cantante en latino, les parece como más glamuroso, como a nosotros con los anglosajones. Para los grupos españoles aquello es un mercado inmenso. Mira a "Mago de Oz" que es líder en México.

–La impresión es que, de este estilo de música, "WarCry" y "Mago de Oz" son los que más legión de fans tiene por allí.

–También "Saurom", pero sí, aunque "Mago de Oz" está a otro nivel, ya que al tener ese toque celta son más accesibles. Todos quisiéramos ser como ellos en cuanto a presencia.

–¿El público es diferente al de España?

–Hay un público más joven y más pasional. Y eso que siempre me quejo de las entradas, que son caras, sobre todo para su poder adquisitivo. En Costa Rica cuesta 50 euros vernos. Pero, claro, allí somos un artista internacional. En sitios donde lo que más se oye es la bachata o la cumbia, el salirte de ahí exige un extra y eso se nota, hay más sentido de pertenencia.

–También tienen conciertos ya programados para España.

–Tocamos en agosto en el Leyendas del Rock (un festival que se celebra en Alicante); en septiembre en un festival en Canarias y el 2 de diciembre en Madrid. En Alicante y en pleno agosto vamos a llevar fuego para el espectáculo, pero claro cuando no lo llevas empieza a haber críticas de que vas con lo básico. Para esta gira hemos cambiado el sistema y la imagen va vinculada a la música, estamos intentando potenciar la parte visual. Cuando tocamos en sitios especiales, como en Oviedo, sabemos que hay que hacer algo más porque lo visual y las sensaciones son importantes.

–Están estirando mucho el disco, que ya salió el año pasado.

–Yo ya estoy componiendo, no quiero que pasen otros cuatro años sin publicar nada. Lo llevo ya muy avanzado, se va a llamar "Gaugamela", que es la batalla de Alejandro Magno contra los persas y que supuso un cambio brutal en la estrategia militar de la época.

–¿Será conceptual?

–No, no. Imposible.

–¿Les vino bien el parón de la banda?

–Te das cuenta de muchas cosas, de la tontería. Tengo claro que si mañana dejara la música no dejaría de hacer canciones, es algo que me gusta, cuando me retire las seguiré haciendo. Cuando paramos tenía como una especie de sequía, pero ahora ha sido como volver a encontrarme. He estado este último mes o mes y medio trabajando bastante en la composición y las ideas salían. He vuelto a recuperar el proceso de componer la canción de principio a fin, primero hago la música y luego la letra, hay veces que la música puede ser muy "happy" pero luego la letra habla de un pelotón de ejecución.

–¿El público acogió bien la vuelta de la banda?

–Cuando sacamos el primer "single" los "haters" nos estaban esperando con el cuchillo entre los dientes. Fue sorprendente, porque los primeros comentarios eran superbrutos, pero luego salió el disco y solo ha habido buenas palabras. Creo que es porque se han aburrido y la cosa se dispersó. A mi la crítica constructiva me parece lógica, pero es que hay quien ha criticado que nos faltaba un guitarra en el disco, cuando en el álbum había dos guitarras grabadas.

–Hace poco publicaron un cómic en el que diferentes artistas versionaban canciones de la banda. ¿Cómo funcionó?

–Va muy bien, al principio no apostaba mucho por él, sobre todo por el formato. Los dibujantes son muy eclécticos, pero la reacción ha sido rara en el buen sentido, porque gente que no tiene nada que ver musicalmente con "WarCry" sí que se interesó por el cómic. La primera semana fue brutal, vendimos muchos ejemplares.

–¿En Asturias tienen alguna actuación prevista?

–De momento no, pero lo vamos a intentar, y que sea gratuito porque mucho de nuestro público no se mete en una sala, porque es gente mayor o con niños. Necesitamos que sea en unas fiestas y con un escenario grande.