Constantina e Irene, "Muyeres" de Somiedo que alcanzan la cumbre en el festival de cine de Shanghái

Se llaman Constantina e Irene y son dos asturianas de las montañas de Somiedo que inspiraron con sus vidas de tradición y música de raíces profundas a la cineasta zaragozana Marta Lallana para rodar la película "Muyeres", gran triunfadora en el festival de cine de Shanghai con el premio Especial del Jurado y el galardón a la Mejor Fotografía. "Ha sido muy emocionante ver cómo la película, que habla de algo tan frágil y pequeño, conmueve a tantos kilómetros de distancia y en un lugar tan lejano y distinto", declaró la cineasta tras un notición que fortalece una idea: "Tenemos un sentido de misión histórica para el patrimonio cultural tradicional de España y, al mismo tiempo, queremos que el mundo escuche y vea estas tradiciones".

La película viaja a las montañas asturianas, un lugar habitado por mujeres que "conservan viejos cantos, monstruos enmascarados que bailan bajo la luna y numerosas leyendas que se cuentan alrededor de la lumbre. Un conocido músico (Raül Refree) decide dejarlo todo y viajar hasta allí para registrar todo este legado antes de que se extinga". Hasta ahí, la sinopsis.

"Esta es una película pequeña que pone el foco en las muyeres y en la tradición de Asturies y que es un homenaje que se extiende a todas las personas que han mantenido viva una forma de vida, llena de cantos y de encuentros en comunidad", expresó Raül Refree al hacerse eco del éxito en el certamen, algo que, como contó ayer a LANUEVA ESPAÑA mientras esperaba un vuelo en Amsterdam, "empezó a ver posible al percibir "lo mucho que estaba gustando y la efusividad con la que me hablaban de ella". Una obra, advierte, que "no es fácil, con imágenes muy fuertes en blanco y negro". No es un documental al uso porque hay una realidad ficcionada y los actores no son profesionales, no había un guión previo porque "no tenía sentido encorsetar a las muyeres, había que darles espacio para que cantaran y se expresaran con total libertad".

Una experiencia que se hizo realidad gracias a una confluencia de astros: el artista asturiano Rodrigo Cuevas hizo de anfitrión y guía de Raül Refree y éste dio la idea a Lallana al compartir una experiencia que le dejó profunda huella, y que explicó así a sus seguidores: "La verdad es que nunca me había planteado ser actor en una película. Y no lo hubiera hecho si no fuera porque este papel estaba íntimamente ligado a una experiencia personal muy intensa: un viaje que empezó a principios del 2019 a través de las montañas asturianas, recopilando cantares tradicionales en una grabadora, hablando y tomando cafés con las señoras, fascinado con sus historias y su música".

Ese primer viaje se lo propuso Cuevas, "que me enseñó la tradición de su tierra y con quien hicimos un disco al que guardo un cariño eterno. Al llegar a Barcelona, entusiasmado con lo que había vivido, le conté a Marta Lallana (un gran talento con quien ya había trabajado en ‘Ojos Negros’) que en esa experiencia había una película escondida. Ella hizo su viaje también y ha dirigido una película fantástica de la que estoy muy orgulloso".

Así es como sobrevive la tradición, asegura el artista –productor de exitosos discos de Silvia Pérez Cruz, Niño de Elche o Rosalía–, quien prometió en declaraciones a este diario "algo especial en Asturias con ‘Muyeres’", que llegará a las salas comerciales.