Raül Refree: "Hay que adaptar la tradición al presente y emocionar a la gente que viene detrás"

Raül Refree es productor, cantante y compositor. Y, ahora, también actor. Su personaje en «Muyeres», documental dramatizado de Marta Lallana que ha triunfado en el festival de cine de Shanghai, es el eslabón que une la tradición que albergan las montañas asturianas con la modernidad pura y madura. Refree (Barcelona, 1976) está detrás de trabajos discográficos de Rosalía o Rodrigo Cuevas. Fue Cuevas quien invitó a Refree –autor también de la banda sonora original– a conocer las profundas raíces del cantar y sentir asturiano. Y Lallana, realizadora del estupendo vídeoclip de la canción de Cuevas y Refree «Rambalín», se sumó a la aventura, con las asturianas de Somiedo Carmina Iriarte e Irene Sierra como protagonistas.

–Premio especial del jurado y premio a la mejor fotografía. ¿Se lo esperaban?

–Tras los pases se me acercaba la gente a decirme que le había encantado la película, de una manera muy efusiva y creíble. Y el último día sí tenía la sensación de que había gustado mucho, pero de ahí a esperar dos premios... No es una película fácil, está a medio camino entre el documental y la ficción, con imágenes fuertes y mucho paisajismo. La fotografía es preciosa, en blanco y negro. Su dificultad, entre comillas, es lo que el jurado valoró mucho.

–Un reparto no profesional.

–Las mujeres que aparecen en pantalla vivieron más o menos lo que cuentan. Hubo parte de ficción, pero nunca se siguió un guión palabra por palabra, y eso lo acerca al documental, sin serlo totalmente. No tenía sentido encorsetar y que las mujeres hicieran lo que nosotros queríamos para dar un punto de vista sobre las tradiciones. Todo lo contrario, había que dejarles libertad para que se expresaran a su manera y captarlas de la forma más natural, y lo mismo con la música, les dábamos todo el espacio para que cantaran y expresaran como ellas lo hacen en su día a día, sin una cámara delante. Y eso es lo que nos emocionaba.

–Manipulación, cero.

–Claro, siempre que pones una lente delante de alguien ya estás tomando una decisión, desde el momento en que encuadras de una u otra manera. Pero en el comportamiento de toda la gente que aparece no ha habido manipulación alguna. Queríamos sinceridad. Y eso es lo que más emociona a la gente que ve la película.

–Constantina e Irene...

–Cuando estuve en Asturias viajando por las aldeas junto a Rodrigo Cuevas, que me enseñaba cantares y señoras cantando, me quedé prendado de algunas, y cuando se lo transmití a Marta Lallana fue a buscar a muchas de las que yo le contaba y algunas ya estaban muy mayores o directamente no estaban ya. Es una tradición en manos de mujeres de edad avanzada, frágil por tanto.

–¿Por qué Marta Lallana?

–Había trabajado con ella en «Ojos negros», donde trataba lo rural pero desde otro punto de vista. Fue su primera película y me pidió que le hiciera la música. Desde que vi las primeras imágenes me pareció que tenía un enorme talento. Y con una sensibilidad especial para un tema como el de «Muyeres». Era la creadora perfecta para una película así. Es una mujer muy fuerte, capaz de hacer una obra pequeña como esta, y complicada de hacer porque afrontó problemas como la pandemia, y ella tuvo la fuerza de voluntad y el talento de sacarla adelante. Ella fue fotógrafa toda la vida, y su manera de enfocar las historias es muy visual. Hay planos que cuentan muchísimas cosas sin necesitar nada más.

–¿Como actor qué tal?

–Lo hice porque Marta lo vio muy claro, me dijo: «Esto lo has vivido tú, me lo has contado tú, y tienes que salir tú». Me lo pensé mucho, no lo tenía nada claro porque solo había hecho pequeñas cosas. El otro día en Shanghai, en la premiere, me sentí cómodo con lo que vi. Mi personaje está en una línea muy fina entre que no soy yo pero al final sí que lo soy, lo que facilita las cosas porque no se me pide un personaje opuesto a mí sino que actúo como yo lo haría en esa situación determinada.

–­¿Alguna escena inolvidable?

–Muchos momentos. Cuando las señoras escuchan música o se cantan unas a otras, sus miradas, cómo lo viven... Seas de China o de cualquier sitio vives una emoción muy pura, es imposible no emocionarte. Y hay una escena de una mascarada de carnaval que empieza de una forma muy alegre pero que acaba volviéndose muy violenta para mí. Y me toca mucho cada vez que la veo.

–¿Lo local es universal?

–Exacto. Estuve pensando tras la ceremonia de los premios que en China también hay una tradición muy antigua que se está perdiendo. Y les preocupa. Yo, que estoy todo el año viajando, siento que la mayor parte de las ciudades se mueve por los mismos patrones, estoy en Oslo y es parecido en muchas cosas a París. En cambio, cuando muestras lo muy local, que hace nuestro país más personal y distinto, emocionas a los de fuera. Me emociona más andar por los canales apartados de Shanghai que por el centro con las mismas tiendas de Barcelona.

–Tradiciones en peligro...

–Es ley de vida. Lo que tenemos que hacer no es tanto mantenerlas como fueron hace 80 años sino escucharlas y compartirlas a nuestra manera, en el tiempo que vivimos. Interpretar nuestra tradición y adaptarla al presente para que la gente que viene detrás se emocione y la entienda. O le quedará muy lejos.

–Lo que hace Rodrigo Cuevas, por ejemplo.

–Fue él quien me animó a vivir estas experiencias, ir de viaje a conocer a estas muyeres. Le estoy profundamente agradecido porque me conmovió desde el primer momento. No me esperaba algo así porque no puedes explicarlo si no lo vives en primera persona. Entrar en las casas, escuchar a mujeres que no se dan importancia –«Si yo no sé cantar», me decían–, me emocionaba de una manera extrema, como hacía mucho que no me sucedía. Hay música mía en la película porque el concepto general es que hay una tradición que se está muriendo pero que aún hay esperanza, que nos fijemos en esas mujeres y hagamos una relectura. Mi personaje se encuentra con unas cintas que se encuentra su abuelo, las escucha y acaba componiendo la música a partir de ellas.

­–¿Le gustaría reencontrarse con las muyeres?

–Claro. En el festival me decían que hubiera estado muy bien que alguna de ellas hubiera podido ir. Habría sido la experiencia de su vida, pero un viaje tan largo... Se lo contaremos y haremos que disfruten de la película. Haremos algo especial en Asturias, por supuesto.