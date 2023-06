Cien años de solidaridad. La Fundación Vinjoy recogió ayer el premio al "Asturiano del mes" de marzo de LA NUEVA ESPAÑA por sus cien años de trabajo social y solidario. Su director gerente, Adolfo Rivas, quiso que todo su equipo de coordinadores de grupo le acompañara en un acto que fue emotivo, simpático y aleccionador: "Se dejan la piel cada día".

Ese esfuerzo cotidiano que no admite tregua ni desmayos es, en palabras de la directora general de este periódico, Ángeles Rivero, el trabajo "admirable de una institución amiga que tiene la inmensa y maravillosa labor de cambiar la vida de alguien todos los días para bien".

Poderosa "e impagable" razón repleta de "respeto y cariño", dijo, que lleva a cabo su tarea de forma "disruptiva, con una manera diferente en la que prima la tarea formativa como palanca de cambio del mundo". Integrar, sanar, acompañar: el método como un valor en sí mismo para abordar, en palabras de Rivero, una misión social con "valentía y empuje", representada por Adolfo Rivas como cabeza visible de una "auténtica familia, inasequible al desaliento y que ha sabido rodearse de un buen equipo, de lo mejor, sin miedo ni cortapisas". Con "fuerza, convicción y pasión contagiosa".

La emoción se alternó con el buen humor al llegar el reparto de los atributos que acompañan a la distinción: una primera página especial del periódico que recoge la noticia del premio, que entregó el director del LA NUEVA ESPAÑA, Gonzalo Martínez Peón; una caricatura de Pablo García, que Rivas aceptó con una risa cómplice, y la estela de bronce que creó el gran José Manuel Legazpi para simbolizar el "Asturiano del mes".

"Este premio me gusta especialmente porque viene de un medio de comunicación que siempre nos ha respondido y protegido", agradeció Adolfo Rivas. Son "muchos años ya en los que LA NUEVA ESPAÑA nos ha tratado con respeto, haciéndose eco de nuestra actualidad, y nosotros hemos respondido a esa confianza sin ocultar nunca informaciones, sin negarnos nunca a responder una llamada".

Se trata, por principio y como finalidad urgente, de "trabajar juntos por una Asturias mejor, más sana y más justa con las personas vulnerables y necesitadas para que vean reconocida su dignidad".

En esa labor de "construcción", señaló Rivas, "este premio de LA NUEVA ESPAÑA, nuestra aliada, sirve para realzar nuestra ilusión". Hizo un símil muy esclarecedor: "Cuando alguien de tu familia te hace un regalo por un cumpleaños, por ejemplo, se agradece, pero lo importante no es el regalo en sí, sino quién te lo da".

"Son muchos años de vida y lucha", recordó Rivas a modo de balance y renovación de compromiso, "siempre en primera línea en distintas áreas y sectores, con una pretensión coral que transmitimos como imagen de equipo, y por eso debían estar todos aquí, conmigo, representando a quienes colaboran con la Fundación". Quiso Rivas, conmovido, ensalzar la figura de su esposa, Marisa Díaz Pérez. Y es que "si no está ella, yo no tengo premio". Y valoró el respetuoso y nunca sensacionalista tratamiento informativo que LA NUEVA ESPAÑA hace "del dolor o la vulnerabilidad de las personas, buscando ayudar a solucionar problemas y no vender más periódicos". Problemas como el de la inclusión laboral, que la Fundación afronta como una vía para convertir el empleo en una oportunidad de que las personas más vulnerables encuentren vías para proteger su dignidad.