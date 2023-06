La mesa en la que trabajaba y que ahora alberga parte de sus cuadernos de campo, con sus dibujos y anotaciones; los tréboles de cuatro hojas que tanto gustaba coleccionar; su agenda; el diccionario de María Moliner y también las gafas y la pluma con la que solía escribir, además de su chaqueta de pana, las galochas (madreñas) y la boina. Objetos todos de José María Naveiras Escanlar, "Pepe el Ferreriro", que se exhiben desde ayer en una sala dedicada a su memoria en el museo que él puso en marcha: el Museo Etnográfico Pepe el Ferreiro, en Grandas de Salime. Esa sala fue inaugurada, como si de un acto de restitución se tratara, por la consejera de Cultura, Política Llingüistica y Turismo del Principado de Asturias, Berta Piñán, con asistencia también del director general de Cultura y Patrimonio, Pablo León.

En palabra de uno de sus hijos, Roberto Naveiras García, "es un espacio expositivo que conserva el espíritu de mi padre. Está además en la Casa del Molinero donde él tenía su despacho, por lo que no hubo que hacer cambios drásticos. Aquí están buena parte de las cosas que le definían. Tal parece, cuando entras, que acaba de salir de su despacho para ir a comer a casa".

Roberto Naveiras junto a sus hermanos Pablo y Belinda y su madre, Olga García, la viuda de Pepe El Ferreiro, acudieron a la inauguración acompañados también por varios miembros de la Asociación de Amigos del Museo. La sala, además de objetos personales, incorpora también diversos paneles explicativos del trabajo constante de José María Naveiras para poner en marcha un "museo vivo". Sin olvidar su visión integral de recuperación del patrimonio y de las costumbres de la sociedad campesina, entre otras cuestiones.

Berta Piñán admitió que con esta sala se reconoce como se merece "a Pepe el Ferreiro, al que debemos tanto en la etnografía asturiana; no sólo por el museo, también por una forma de trabajar dentro del territorio. Nos demostró cómo un proyecto personal puede convertirse en colectivo, llegando a afectar no sólo al concejo de Grandas de Salime sino a toda Asturias. No olvidemos que sólo el año pasado este museo recibió cerca de 11.000 visitantes". Una restitución completa de una figura que en su día vivió el enfrentamiento abierto con los responsables culturales del Principado.

Ayer Piñán afirmó que con el gesto inaugural "buscamos preservar la memoria y el trabajo del impulsor de este museo. Su aportación para poner en valor la cultura asturiana y el medio rural fue incalculable. Él quería un museo vivo y lo consiguió. Nuestro esfuerzo va a seguir encaminado mantener el espíritu innovador que le caracterizó siempre. Mi agradecimiento a su familia por su ayuda para hacer realidad este espacio que estoy segura va a interesar a cuantos vengan".

Y ¿qué diría hoy Pepe el Ferreiro viéndose a sí mismo formando parte, también, de su propio museo? Ante eso su hijo Roberto Naveiras señalaba con humor que, conociendo a su padre, "no creo que le resultase chocante ni que le causase sorpresa verse también él, incorporado a este museo que tantos desvelos le costó. Creo que lo entendería, no ya porque se considerase a sí mismo una pieza de museo, pero sí que sabía que era un personaje", matiza.

La exposición se completa con un audiovisual con material gráfico de los fondos del museo, de la Asociación de Amigos del Museo y de la familia Naveiras, así como diplomas y trofeos que en su día se le concedieron, cedidos por su familia. La música que lo acompaña es una de sus piezas favoritas, "El bolero de Ravel". Y al salir quizá cabría decir, como él escribía al final de sus artículos, aquello de "Haxa salú, que fame nun faltará".