"Para conocer las luces y las sombras del siglo XXI, debes asomarte a un estadio de fútbol"

Cuando queremos saber algo de México tenemos que recurrir a Juan Villoro (1956), el escritor mexicano inclasificable. De una elocuencia volcánica, entrega en la escritura y en la oralidad ideas tan claras y novedosas que ya podemos llamarles "villorismos". Conformó el jurado que premió en Oviedo a Haruki Murakami, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023.

En esta entrevista habla de su respeto por el escritor japonés, opina sobre el Grupo Pachuca, da su visión del gobierno de López Obrador, la influencia del filósofo gijonés José Gaos en su padre y el estado de las letras mexicanas, con escritoras que reclaman su lugar en el canon literario. Es un intelectual de izquierda, apasionado del fútbol, escritor voraz y mexicano en términos de Alfonso Reyes, "provechosamente universal".

–¿Cuál es su experiencia en estos años galardonando a sus colegas desde Oviedo?

–Es una muy buena oportunidad de revisar la obra de candidatos de primer nivel. He leído a muchos de ellos, pero siempre hay postulaciones que sorprenden, lo cual permite abrir ventanas a otras literaturas. El ambiente del jurado no puede ser más constructivo y cordial.

–Murakami ha sido "denostado" por una parte de la crítica, el premio de este año ¿hace justicia a un autor marcado por el estigma del best seller?

–Ciertos autores son penalizados por su popularidad. Cuando Murakami publicó "La caza del carnero salvaje", "Danza, danza, danza" y los cuentos de "El elefante desaparece", era un autor de culto para la lengua española y la inglesa. Con "Crónica del pájaro que da la cuerda al mundo" alcanzó notoriedad crítica y amplió su público. Luego se dirigió a un público juvenil, con novelas románticas como "Tokio Blues", "Sputnik baby" y "Al sur de la frontera, al oeste del sol", pero no ha dejado de tener diversos registros, como lo demuestran su libro de conversaciones con el director de orquesta Seiji Osawa, sus textos autobiográficos sobre el jogging y la historia que sirvió de base a la excelente película "Drive my Car". Su obra está acreditada y ha tendido un puente insólito entre Oriente y Occidente. Hace 30 años el premio habría sido más sorpresivo e igual de merecido, pero los consensos tardan en llegar.

–¿España y Latinoamérica tienen que buscarse aún más?

–Las comunicaciones entre los países son tan caprichosas como los afectos. Los poetas modernistas no tenían internet y estaban más conectados que nosotros en ambas orillas del mar. El boom despertó mucho interés en España y no han dejado de publicarse obras de autores latinoamericanos. Algunos tienen una presencia muy fuerte, pero abundan los escritores de primera fila que tienen pocos lectores. Daniel Sada, Enrique Serna, Fabio Morábito o David Toscana (que vive en España) son ignorados por el gran público. He visto interés por Fernanda Melchor y Brenda Navarro, o por autoras argentinas como Mariana Enríquez o Samantha Schweblin, pero un par de generaciones han pasado casi de noche. En México pocos conocen la obra de los nuevos novelistas españoles. No basta que las obras circulen para que calen en el gusto; ese interés depende de sintonías más complejas y muchas veces fortuitas. Pero la gran literatura acaba por llegar adonde debe.

–En "La figura del mundo" reflexiona sobre la memoria familiar para comprenderla desde el recuerdo. ¿Hizo un ejercicio para entender la figura de su padre, Luis Villoro, con las herramientas psicoanalíticas de su madre?

–No. Escribo con las herramientas de un escritor. Mi padre era muy racional, formado en la filosofía, que pasó la infancia y la adolescencia en soledad, estudiando en internados de jesuitas. El gran enigma de su vida eran los afectos y las historias íntimas. Me interesó indagar a esa persona tan próxima y tan lejana. Podía admirarlo como intelectual y luchador en pro de las causas de la izquierda, pero ignoraba las claves privadas de sus actos públicos. La figura del mundo es, en cierta forma, una traducción: las razones del filósofo entendidas desde la emociones del narrador.

–¿Cómo se libra de ese destino saturnico que les depara a los hijos de intelectuales?

–En ocasiones se piensa que es una ventaja nacer en una casa donde hay libros y los padres cuentan con formación intelectual, y en cierta forma así es, pero los artistas y los pensadores suelen estar abismados en asuntos abstractos y no siempre se relacionan bien con el entorno. Si un virtuoso del piano ensaya diez horas diarias y da conciertos en veinte países, ¿en qué momento puede llevar a su hijo a comprar un helado?

–¿Cuál fue su caso?

–Mi padre solía abstraerse; estaba en este mundo para pensar en otro mundo. Muchos hijos de intelectuales de mi generación desembocaron en el suicidio, la sobredosis, los problemas psicológicos y el ingreso en hospitales psiquiátricos. No todos los casos son iguales. García Márquez fue un padre espléndido y Chéjov, el mejor de los hermanos. Cada hijo tiene el padre que construye y no quise entender al mío a partir de la queja o de un memorial de agravios. En "La figura del mundo" hay heridas, pero me interesaba que estuvieran cicatrizadas. Esa sanación es un trabajo unilateral que le corresponde al hijo. Hay quien escribe desde el desahogo o el despecho, yo quise escribir desde la comprensión. Vivir los hechos puede dañarte, pero intepretarlos sana.

–Su padre fue discípulo de José Gaos, el filósofo transterrado, que lo clasificó como hiperion por su estudio sobre el existencialismo y la formulación de la filosofía de lo mexicano. ¿Cómo influyó el pensador asturiano en la vocación de Luis Villoro?

–Gaos fue el maestro fundamental de mi padre, su gran formador. Por eso mismo, tuvo con él una controversia esencial que abordo en mi libro. Cuando sus cinco mejores alumnos terminaron la carrera, Gaos los invitó a formar parte de un seminario. Siguiendo a Ortega y Gasset, les preguntó si consideraban que la filosofía debía determinar su forma de vida o si se trataba de algo ajeno a su circunstancia, una profesión que podía ejercerse de manera objetiva. Los cinco se rebelaron contra Gaos y dijeron que podían pensar sin que eso debiera ser respaldado por su conducta.

–¿Y su padre?

–Mi padre pasó el resto de su vida negando lo que entonces dijo a su maestro. No lo hizo de inmediato, pero su interés por las luchas sociales y su obsesión de conciliar la ética con la política lo llevaron a entender que la filosofía no era una profesión sino una manera de pensar que sólo tenía utilidad si transformaba la realidad. Como asesor del movimiento zapatista acabó convertido en el más fiel discípulo de Gaos.

–En "Vértigo horizontal" había adelantado el género de reflexión biográfica teniendo como objeto la Ciudad de México a la que Gonzalo Celorio presagia que la única manera de salvarla de su destrucción es a través del hecho literario. ¿Comparte esa visión? ¿Su novela "Materia dispuesta" es un ejemplo de ese presagio?

–La literatura preserva realidades que se desvanecen en el mundo de los hechos. La Ciudad de México cambia tan velozmente que sólo puede ser atesorada en la memoria o en los textos. Nuestra realidad es tan abigarrada que cuesta trabajo moverse en ella. Cuando Álvaro Pombo fue a México, salió a pasear y encontró mil cosas diferentes: músicos callejeros, los portentosos murales de la época de la Revolución, un mercado ambulante lleno de baratijas chinas, danzantes aztecas… Ante esta proliferación de rarezas volvió a su cuarto a leer libros sobre la ciudad. Me habló desde el hotel y me dijo: "México sólo puede ser entendido por escrito".

–Usted es un intelectual reconocido de izquierda. El año pasado tuvo una escaramuza con el presidente López Obrador, por su crítica sobre la militarización de la policía y sectores económicos, por la construcción del Tren Maya y el ataque constante a periodistas, intelectuales, científicos. ¿Decepcionado por la administración obradorista?

–López Obrador fue un notable impugnador del PRI, partido que detentó el poder durante 71 años, y de los gobiernos conservadores del PAN. Se esperaba mucho de él y llegó a la presidencia en su tercer intento, con más de 30 millones de votos. Conserva un fuerte apoyo popular. Ha mantenido una estabilidad económica y ha sorteado situaciones tan graves como la pandemia y las presiones de Estados Unidos (sobre todo en época de Trump, que convirtió a los mexicanos en la peor "amenaza" para ese país). Fue un valiente acierto que suspendiera la Iniciativa Mérida, que permitía la ingerencia militar de Estados Unidos en México.

–¿Y sin embargo?

–No ha promovido la cultura, la educación y la ciencia. La desigualdad continúa, la violencia ha aumentado, los militares tienen cada vez más fuerza y los superricos siguen siendo todopoderosos. He tratado de ver lo bueno y lo malo en el régimen, algo difícil en tiempos de polarización. El presidente me ha criticado por mi falta de definición, lo cual me parece un elogio, pues no estoy casado con ninguna postura y digo lo que pienso, a riesgo de quedar mal con las opiniones dogmáticas.

–De esa sociedad, el sector indígena fue un tema de estudio de su padre. ¿Percibe avances en sus condiciones y reconocimiento?

–A partir de 1994, con el levantamiento zapatista, el tema indígena entró en la agenda de la modernidad. Es imposible ignorar a ese sector de la población. Pero es, en lo fundamental, una atención retórica. Las condiciones de vida de los más pobres de México no han cambiado. En 2017 fui vocal de la asociación que postuló a la indígena María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy) como candidata independiente a la presidencia. Pero fue imposible reunir las firmas necesarias para que eso ocurriera porque el Instituto Nacional Electoral pidió que se recabaran por medio de una aplicación en teléfonos inteligentes. ¡En un país con 40 millones de pobres! Ese recurso discriminatorio hizo que sólo se consiguieran 300 mil firmas del casi millón requerido. ¡El INE pensó en una democracia para Suecia! Vivimos con esas aberraciones.

–Aborda el rock, la política o el fútbol ("Dios es redondo") ("Balón dividido"). ¿Sigue vigente el principio de Arrigo Sacchi, de que el "futbol es lo más importante de lo menos importante"?

–El fútbol es el principal entretenimiento en el planeta y para conocer una época hay que saber cómo se entretiene la gente. Si quieres conocer a los romanos o a los mayas del periodo clásico, debes conocer sus diversiones. Si quieres conocer las luces y las sombras del siglo XXI, debes asomarte a un estadio.

–En Asturias han comprado los grupos mexicanos Pachuca y Orlegi el Real Oviedo y el Sporting de Gijón.

–Debería ser una lección para cambiar las condiciones de trabajo en México. La directiva de Pachuca es la mejor del país, la más comprometida con un modelo digno de trabajo. Impulsa proyectos sociales como una universidad del deporte, el Salón de la Fama y el mejor museo de fútbol de México. Espero que la experiencia europea ayude a entender lo beneficiosas que son las temporadas largas y la necesidad de que el negocio dependa del rendimiento deportivo y no al revés.

–Dice que "el fútbol es la última reserva legítima de la intransigencia emocional". En España se debatió sobre la actitud de los aficionados respecto al racismo y la violencia verbal gracias a Vinicius. ¿Cómo controlar las emociones en un partido de fútbol?

–Mi frase se refiere a la fidelidad a un equipo. En la vida puedes cambiar de religión, orientación política, vocación, pareja o hasta de sexo, pero cambiar de equipo significa querer cambiar de infancia. No me parece correcto. A esa "intransigencia legítima" me refiero. El racismo, la xenofonia o el machismo son lacras que aparecen en los estadios, pero que no han sido inventadas por el fútbol, sino por la sociedad donde ocurre, y es en el seno de esa sociedad donde el problema debe resolverse.

–Vivimos una época magnífica de escritoras mexicanas (Brenda Navarro, Fernanda Melchor, Valeria Luiselli) y recuperamos a nuestras míticas narradoras del medio siglo (Josefina Vicens, Elena Garro, Rosario Castellanos). ¿México ha sido descrito por mujeres, pero ahora las empezamos a escuchar?

–Agregaría a una de las mayores escritoras mexicanas: Nellie Campobello. Su mirada de la Revolución reunía tres formas de la marginación: la infancia, la condición de la mujer y la causa derrotada de la gesta, que fue la de Pancho Villa. Es un ejemplo notable de cómo una gran artista fue condenada a estar en la periferia de nuestra literatura. México sigue siendo muy machista y se debe seguir luchando por la equidad de género. He tenido la suerte de ver el desarrollo de notables escritoras, como Guadalupe Nettel, que estuvo en mi taller de cuento, o Cristina Rivera-Garza, que me tocó proponer para que ingresara al Colegio Nacional. Hay magníficas voces de mujeres, pero aún queda mucho por hacer.