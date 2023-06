«Quise reivindicar a quien mantuvo el poder de transmitir tradiciones»

La directora, guionista y fotógrafa Marta Lallana (Zaragoza, 1994) llevó sus «Muyeres» al Festival de Cine de Shanghái y triunfó: premio especial del Jurado y a la mejor fotografía. Su ópera prima «Ojos negros» ganó la «Biznaga de Plata» en el Festival de Málaga en 2019. Suyo es «Rambalín», vídeoclip de Rodrigo Cuevas y el músico Raül Refree.

–¿Se esperaba una acogida así?

–No lo había ni pensado. Ya estaba muy contenta por poder estrenar allí, por que es un festival con clase, muy importante, eso ya era como un premio. La sorpresa de conseguir dos galardones además fue algo muy bonito.

–¿Percibió una conexión especial con el público?

–Sí, justamente una de las cosas que más me emocionaba fue ver cómo gente tan lejana a mí o a lo que nosotros conocemos y lo sentimos cercano se emocionaba también al escuchar los cantos de estas mujeres o sus historias. Te das cuenta del poder del cine y de la música.

–Ellas no se dan importancia...

–Cuando hice todo el viaje de investigación e iba conociendo a todas las mujeres junto a Xosé Ambás, que me fue abriendo la puerta de sus casas, porque todo el mundo lo conoce, siempre era curioso ver que no se valoraban, tenían un poco ese punto de vergüenza. Y eso me sorprendía mucho, porque tú escuchas cantar a Carmina e Irene, las protagonistas de «Muyeres», y se te pone la piel de gallina, ya no es solo por un nivel vocal, sino por todo lo que hay detrás de esos cantares.

–El músico y productor Räul Refree, a su vez guiado por Rodrigo Cuevas, la introdujo en ese mundo...

–Me habló de aquella realidad que había conocido y me fascinó. Recuerdo estar en Barcelona viendo todos los programas de «Camín de Cantares» para descubrir a todas estas mujeres y tener como una especie de lista a seguir. En enero de 2020, justo antes de la pandemia, fue el primer viaje con Toni Vidal, el director de fotografía, y Andrés Mellinas, productor. Fuimos a ver si encontrábamos a esas mujeres y lo que pasó fue el germen de lo que luego fue la película. La mayoría ya estaban enfermas o habían fallecido. Me di cuenta de que quería retratar algo que se estaba desvaneciendo y ahí fue cuando nació la idea del guión. Era ahora o nunca, un caso de urgencia. Y ha sido una película muy complicada porque vino la pandemia, que me ayudó para poder escribir, pero a la vez también perjudicó mucho porque el colectivo de personas mayores fue el que más la sufrió. Hubo mucho miedo y eso lo dificultó todo.

–¿Por qué estas «muyeres» al frente del reparto y no otras?

–Ahora las conozco tanto que son casi parte de mi familia. Con Carmina, por ejemplo, sentí una conexión muy especial desde que la conocí, desde que Ambás me la presentó y la oímos cantar el «Romance de Blancaflor y Filomena», que es muy importante en la película a nivel narrativo. Ella tiene una dulzura y una mirada tan pura y tan inocente que me transmitió muchas ganas de querer retratarla y grabarla. Lo hicimos con cuidado y con cariño, ella confiaba mucho en mí y eso también influyó para darle un papel protagonista de la película. Y con Irene fue un caso parecido. Y había alguien muy interesante: su hermana Elena, con 20 años de diferencia entre ellas. Me parecía también bonito tratar el tema de la transmisión dentro de la propia familia. Gelita del Cabanón fue una mujer que estaba en la génesis del proyecto, era uno de los personajes, pero durante la filmación se enfermó y al final no pudo salir y falleció hace poco. Es una manera también de reivindicarla porque aparte de que sale su voz en una de las canciones también es la realidad de la que habla la propia película.

–¿Les dio libertad?

–Claro, he intentado dejarles el espacio para que sean ellas mismas, que se expresen como ellas se expresan y que utilicen el habla de cada día, no cambiar nada de sus valores. He querido reivindicar a todas estas mujeres que durante siglos han sido las que han mantenido el poder de contar historias de una generación a otra, de transmitir la tradición de la cual bebemos hoy en día, y nunca se les ha dado voz y la sociedad siempre las ha apartado. Cuando me decían «soy una inculta, yo no sé nada», yo les respondía: «Por favor, Carmina, Irene, ¿cómo decís que no sabéis nada? Todo lo que estáis enseñando... no sabéis lo valioso que es». Obviamente, para ellas también fue muy sorprendente ver cómo alguien de fuera las ponía en valor. Ahora están contentísimas, muy felices y muy sorprendidas de que las hayan visto en China y se hayan emocionado. Es otra forma de cultura, otra forma de sabiduría, que no tiene por qué estar en los libros ni en los museos, pero igual de importante.

–Tradiciones a las que dar un baño de modernidad...

–Si se mantienen cerradas es como si no existen y acaban siendo algo yermo. Yo soy muy joven y me interesan las cosas de mi edad, contemporáneas, pero también la emoción de las cosas antiguas. Esto es algo a reivindicar, hasta hace poco se ha visto lo antiguo como cosa de nuestros abuelos pero no es incompatible apreciar las dos cosas.

–¿Había guión?

–Sí. Lo trabajé mucho. Está la historia de Carmina e Irene, y luego la del viajero (Refree) que llega y encuentra unas cintas de su abuelo y descubre estos cantares. Hay un guión y unas tramas narrativas aunque obviamente no había frases escritas para el reparto, pero sí hay unos actos y unas narrativas que sí que se han seguido. Por eso digo que no es un documental, es una película de ficción en la que hay intérpretes que se interpretan a sí mismos, tiene vocación poética y artística, no es una película de entrevistas.

­–¿El paisaje es un personaje más?

–Está grabada en Cangas del Narcea, en el Valle de Tresmonte, en la zona de Salas, y también por la zona de Aller. El paisaje asturiano siempre ha tenido mucho peso porque la vida de estas mujeres se hizo en torno a él. Estaban como conectadas de una manera espiritual a través del paisaje y de esas montañas que son permanentes._Era muy emocionante, algo que quería explorar. La memoria del paisaje. La película tiene un tono poético que me emociona mucho solo de pensar en aquellos paisajes donde era tan difícil la comunicación, y a la vez era fantástico ver cómo estaban conectadas por sus recuerdos.

­–¿Un viaje hacia usted misma, también?

–Nunca lo había pensado, pero es verdad que lo ha sido. Me ha demostrado que poseo una especie de cabezonería aragonesa que es parecida a la asturiana para luchar por lo que creo, y vivir experiencias de búsqueda que van muy ligadas a la propia vida. Todo el equipo que ha hecho esto posible lo ha vivido como una experiencia vital inolvidable.