"Mirad qué monería. A esta preciosísima critatura, que tiene a todos los chavales loquísimos por ella, yo la admiro por su sonrisa, por su frescura, por su alegría... con qué espontaneidad y con qué dulzura trabaja". Son las palabras que allá por el año 1992 le dedicaba Carmen Sevilla a la gijonesa Beatriz Rico. Una tenía 22 años y estaba despuntando en Telecinco con "Hugolandia", un programa que explotaba el éxito que había empezado a tener en el Telecupón, precisamente con Carmen Sevilla, un videojuego protagonizado por "Hugo" y que fue uno de los primeros intentos de la televisión de hacerse interactiva. La otra era una "grande" del panorama artístico español.

Los dos programas compartían equipo técnico y plató y gracias a eso surgió entre la novata y la veterana una estrecha relación que permitió que fuese Carmen Sevilla quien "amadrinara" a Beatriz Rico en pantalla. Así lo considera la gijonesa, que nunca se olvidará del espaldarazo que le dio la popularísima artista, generosa como pocas, fallecida ayer a los 92 años.

Tan generosa era Carmen Sevilla, que de aquella presentación queda una anécdota: por varias veces pidió un plano exclusivo para la gijonesa, para mostrar a toda pantalla la sonrisa y el desparpajo de Beatriz Rico. "Me estás emocionando, Carmen", le dijo en directo la entonces incipiente presentadora a su maestra.

Treinta años después, y pasadas solo unas horas del fallecimiento de Carmen Sevilla a los 92 años, Beatriz Rico no ha dejado de recordar la enorme gratitud que sentirá siempre hacia su "madrina", ni su especial bondad.

"Yo venía de haber sido azafata en el 'Precio Justo' y Telecinco me contrató para el programa 'Hugolandia'. Tuve la suerte de que fue ella la que me presentó como la nueva cara de la cadena y me amadrinó", relata. "Me ayudó muchísimo; yo hacía mi programa y al acabar se corrían unos paneles y en el mismo lugar se hacía el Telecupón. Por encontres era una cría y me enfrentaba a un programa en directo, con todos los miedos que eso supone. Recuerdo que Carmen me decía cosas de corazón; como cuando estábamos en maquillaje, me cogía las manos y me insistía: 'mírame, ni se te ocurra pensar que te están mirando millones de personas. Tú piensa que la cámara es una amiga y le cuentas las cosas como si fuera así". Otro truco que le daba era que pensase "que el programa está grabado y que si hay algún fallo se graba de nuevo: y eso, me decía, te va a dar la seguridad para hacerlo bien".

Los aplausos por sorpresa de Carmen

Se emociona Beatriz Rico cuando se acuerda de "un día en el que ella estaba en el plató, viéndome. Yo no lo sabía. Y al acabar empezó a aplaudir y a decirme: 'ole, ole, ole, mi vida, mi vida…'. Y me contó que se había venido un poquito antes al plató porque quería verme. Y me dijo: 'Esto está hecho; tú te comes a la cámara'. Y yo solo puede contestarle que había tenido una muy buena maestra".

Beatriz Rico no puede contar de Carmen Sevilla nada distinto de lo que ya se veía ante las cámaras. Porque se comportaba exactamente igual. "Esa imagen que ella daba de cercanía, de cariño, de mujer espontánea, era absolutamente real. De hecho, es muy difícil de fingir si no se es así".

También a la gijonesa, en ocasiones, le costaba admitir que hubiera alguien con una ingenuidad tan increíble, con la trayectoria y la vida artística que había tenido y tenía Carmen Sevilla. Pero sí. "Muchas veces la veía tan ingenua que pensaba que eso era impostado… que era imposible que fuera así con sus años. Pero no, ella tenía una cosa de ingenuidad, de pensar siempre que la gente es buena, que te desarmaba".

Asegura que "nunca la vi con una mala cara. Ni cansada, ni nada". Y sabe que fue testigo de el enorme agradecimiento que sentía la mujer por la cadena que la había devuelto a la primera línea artística española. "Estaba súper agradecida a Telecinco por la segunda vida profesional que le había dado. Ella había sido una diva pero ya hacía años que estaba retirada en su finca de Herrera de Duque convertida en una ama de casa. Me llegó a decir que era el medio en el mejor se había sentido. Estaba tan agradecida a Telecinco y al equipo que siempre decía 'gracias' en todo momento y a todo el mundo". "Precisamente otra de las cosas que más le gustaban de ella es que se dirigía igual a Tom Jones que a un eléctrico que andaba con los cables. Y eso dice mucho de ella".

Y por supuesto, no faltan los recuerdos a su humor. "Era muy divertida, siempre de buen humor, graciosísima. Estar con ella en una cena era no parar de reir". Quizá lo que no todos saben es que "también era muy trasgresora, muy muy moderna", sostiene Beatriz Rico. A la gijonesa le cuesta hablar de la gente que fallece con palabras que son lugares comunes y que hacen que parezca que todo el mundo es bueno cuando se muere. Pero en el caso de Carmen Sevilla no le cuesta nada: "Se merece todas las buenas palabras que nos salgan, porque ella era así".

Quizá "en los álbumes que tengo en casa en Gijón" pueda tener Beatriz Rico alguna fotografía con Carmen Sevilla... "pero no estoy segura porque no eran los años de los móviles y las fotos constantes", lamenta la asturiana. Tras esas coincidencias gracias a "Hugolandia" y el "Telecupón", Beatriz Rico recuerda que "lo último que hice con ella fue en 1994, que fue la gala del festival de Tenerife de Carnaval. Luego quedamos en 1998 para una cena, una cita para reencontrarnos con todo el equipo de la etapa de Telecinco".

Solo unos años después Carmen Sevilla perdió a su gran amor, Vicente Patuel, y al poco ya se dieron informaciones de que estaba perdiendo facultades. No importa los recuerdos que perdiera Carmen Sevilla; los que tiene Beatriz Rico sobre ella están más presentes que nunca.