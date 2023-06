El pasado 16 de junio saltaba la noticia: Bárbara Rey y sus hijos, Sofía y Ángel Cristo Jr, se sentarían en el banquillo de los acusados por un presunto delito de alzamiento de bienes. Según la Fiscalía, la vedette habría llevado a cabo varias operaciones financieras en connivencia con sus familiares para provocar una situación de indefensión económica que le impidiese satisfacer una deuda con Hacienda de 143.902 euros. Y para ella pide una pena de prisión de 3 años, aunque el juicio, que iba a celebrarse el 19 de junio, ha sido aplazado sin fecha al encontrarse uno de los acusados -un miembro de la familia de la actriz- en paradero desconocido.

Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que hemos visto a Bárbara y a Sofía que, tranquilas e insistiendo en su inocencia, han señalado a la existencia de una mano negra que querría perjudicar la imagen pública de la artista en un momento de éxito profesional para ella por su documental y por la serie 'Cristo y Rey' de Atresmedia.

En la misma línea se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto Ángel Cristo Jr, que a pesar de llevar una vida alejada de los focos ha querido estar presente en el regreso de su madre a los escenarios de la mano de su hermana Sofía. Tímido, aunque rotundo, el hijo de la vedette ha roto su silencio tras su imputación y ha confesado que está "tranquilo" y "quiere confiar en la justicia".

"No sé si hay una mano negra pero algo raro hay, unas persecuciones... Normal pensarlo sí porque esto lleva mucho tiempo y como la justicia va muy lenta sale ahora cuando eso que debería estar solucionado, pero bueno hay que esperar porque es un proceso penal" asegura, convencido de que sus problemas judiciales se han filtrado ahora a la prensa por la exposición mediática de su madre: "Obviamente sí, algo raro hay".

¿Cree que el Rey Juan Carlos ha podido tener algo que ver después de que Bárbara haya contado al detalle su relación? "No sé qué decirte, por qué no pensarlo, nunca se sabe, se puede pensar mal. Supongo que no sería capaz, para eso está la separación de poderes, pero vamos a ver lo que pasa en el juicio" afirma Ángel.

Sobre el Emérito prefiere no hablar, aunque sí confiesa que "me gusta que España tenga rey". "El rey de ahora me encanta, te lo puedo decir, me caer muy bien, pero también Don Juan Carlos" reeconoce.