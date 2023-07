La inspiración oculta en lo cotidiano

Una caja de naranjas, un envase de productos ibéricos o un desfibrilador. A veces el arte se esconde en los objetos del día a día a los que no prestamos atención. Las 150 piezas que componen la muestra "From Spain With Design" dejan claro que el diseño con sello nacional tiene un lado creativo e inspirador. Y lo hacen gracias a este proyecto de la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ) que podrá visitarse en Laboral Centro de Arte hasta el próximo 11 de noviembre.

Las piezas de esta exposición itinerante giran en torno a cinco ejes conceptuales como "Intersecciones", "Internacionalización", "Sostenibilidad", "Complicidades" e "Identidad y territorio". Precisamente, en torno a este último, doce de las piezas tienen el sello asturiano. "El diseño ha sido parte de la programación de este espacio desde sus inicios a través de diversas exposiciones e iniciativas", recalcó ayer Pablo de Soto, director de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, quien dio las gracias a las diferentes asociaciones y profesionales que han hecho posible la muestra. Precisamente el diseñador Ángel Martínez, la comunicadora Uqui Permui, la filóloga Gloria Escriban y el gestor cultural Juan Lázaro han comisariado un proyecto que permite "conocer el estado actual del diseño español", según destacó la propia Permui. "Cada uno de los elementos cuenta la historia de su territorio. Cada pieza es un relato. Hay que hacer una interpretación tanto individual como colectiva", invitó mientras recalcaba que el sector debe abordar su trabajo con "complicidad con las personas, sensibilidad con el territorio, el feminismo y el ecosistema". Por ello, este proyecto "From Spain" busca "enseñar qué beneficios tiene el diseño para la sociedad", matizó Ángel Martínez. "El diseño no es solo que las cosas sean bonitas. Generar valor y riqueza", apuntaló Diego Rozada, presidente de la Asociación de Diseñadores de Asturias La muestra llega a Gijón tras haber visitado ciudades como Santiago de Compostela, Murcia o Valencia, entre otras. De manera paralela se celebrará un extenso programa de actividades con charlas, mesas redondas, cursos o talleres que abordan diferentes temáticas como la industria del videojuego, la arquitectura, el diseño o la moda.